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    Мировые СМИ: От победы Трампа больше всех потеряет Украина
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    9 комментариев
    7 ноября 2024, 13:53 • Новости дня

    Песков пообещал глубокое выступление Путина на «Валдае»

    Песков анонсировал концептуальное выступление Путина на Валдайском форуме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин выступит на Валдайском форуме с концептуальной и глубокой речью, которая, как ожидается, будет затрагивать мировоззренческие аспекты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о предстоящей речи Владимира Путина на Валдайском форуме, передает ТАСС.

    Он отметил, что выступление будет «глубоким, интересным и концептуальным». Песков подчеркнул, что такие выступления традиционно носят мировоззренческий характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин примет участие в пленарной сессии клуба «Валдай», где обсудят всеобщую безопасность и равные возможности для развития в XXI веке.

    6 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    CNN: Трамп интересовался не общавшимися с ним перед выборами мировыми лидерами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп внимательно следит за контактами с мировыми лидерами, сообщили источники.

    Трамп якобы «упивался контактами с мировыми лидерами перед выборами и спрашивал, почему те или иные лидеры не пытались выйти с ним на связь», передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    36 комментариев

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российский лидер Владимир Путин не будет поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за вовлеченности страны в конфликт на Украине. При этом он отмечал, что президент России открыт к диалогу с США.

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    7 ноября 2024, 11:23 • Новости дня
    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах

    Песков опроверг публикации о том, что Путин «через знакомых» поздравил Трампа

    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент России Владимир Путин якобы поздравил Дональда Трампа через посредников.

    Песков в комментарии RTVI заявил, что сообщения о том, что Путин якобы поздравил Трампа, являются «недостоверной информацией», передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    36 комментариев

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин якобы передал поздравления Трампу «через знакомых».

    Накануне Песков заявил, что президент России Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США.

    Дмитрий Песков также отметил, что Владимир Путин открыт к диалогу с США, но Кремль ожидает конкретных действий от Дональда Трампа.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    6 ноября 2024, 17:40 • Новости дня
    Песков рассказал, каким будет будущий лидер России

    Песков: Будущий лидер России будет таким же, как Путин

    Песков рассказал, каким будет будущий лидер России
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что будущий лидер России будет похож на действующего президента Владимира Путина, однако выбор окончательно зависит от народа.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая на Федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», заявил, что будущий лидер страны будет таким же, как Владимир Путин, сообщает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что выбор следующего лидера остается за гражданами России. «Такой же, как Путин», – отметил Песков, отвечая на вопрос о будущем главе государства. «И в любом случае – такой, за какого вы проголосуете. Выбирать вам», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве стартовал федеральный просветительский марафон «Знание. Первые». Ожидается, что за три дня его посетят 25 тыс. человек.

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    6 ноября 2024, 18:42 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин не планирует поздравлять Трампа с победой
    Песков объяснил, почему Путин не планирует поздравлять Трампа с победой
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах в США, поскольку выборы состоялись в стране, вовлеченной в конфликт вокруг Украины, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что ему неизвестно о планах российского лидера направить поздравления Трампу. Эта позиция остается неизменной, несмотря на заявления Трампа о его победе и получение поздравлений от других зарубежных лидеров, передает ТАСС.

    Песков объяснил сложившуюся ситуацию тем, что выборы прошли в стране, которую Россия считает недружественной и которая участвует в конфликте вокруг Украины.

    Ранее сообщалось, что Путин не собирается поздравлять Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США, однако Путин открыт к диалогу с США.

    Кремль ожидает конкретных действий от Дональда Трампа. Песков, комментируя слова Трампа об окончании войн, отметил, что Россия судит о США по их поступкам.

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    6 ноября 2024, 19:33 • Новости дня
    Путин присвоил Ресину звание Героя Труда

    Путин присвоил экс-заммэра Москвы Ресину звание Героя Труда

    Путин присвоил Ресину звание Героя Труда
    @ Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда депутату Государственной думы Владимиру Ресину за его заслуги в развитии российской государственности.

    Звание присвоено «за большие заслуги в развитии российской государственности и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность», передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Ресину в настоящее время 88 лет. В Государственной думе он работает в составе комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. С 2000 года Ресин работал первым заместителем мэра Москвы и возглавлял градостроительный комплекс.

    В Госдуму он впервые был избран в 2011 году и затем переизбирался в 2016 и 2021 годах.

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    6 ноября 2024, 18:24 • Новости дня
    Песков объяснил возможность США быстро прекратить конфликт на Украине

    Песков заявил о возможности США быстро прекратить конфликт на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты способны быстро прекратить конфликт на Украине, поскольку прямо и косвенно в нем участвуют, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе своего выступления на марафоне «Знание.Первые».

    Песков отметил, что завершение выборов в США может оказаться важным фактором в окончании украинского конфликта, передает ТАСС.

    В ходе предвыборной кампании некоторые кандидаты высказывались как за продолжение войны, так и за установление мира, напомнил он.

    «Америка является той самой страной, которая конфликт вокруг Украины может прекратить очень быстро, потому что это та самая страна, которая и прямо, и косвенно вовлечена в этот конфликт, это та самая страна, которая декларирует цель нанести стратегическое поражение нам, россиянам, нашей стране, Российской Федерации», – подытожил он.

    Ранее Песков, комментируя слова победившего на американских выборах Дональда Трампа об окончании войн, отметил, что Россия судит о США по их поступкам. Также он заметил, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу с США.

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    6 ноября 2024, 18:59 • Новости дня
    Путин подписал указ о праздновании 80-летия Жириновского

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2026 году мероприятий по празднованию 80-летия Владимира Жириновского на государственном уровне.

    В документе говорится о необходимости проведения мероприятий в честь юбилея основателя ЛДПР, организацией мероприятий займется специальный оргкомитет, руководителем которого назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

    Планируется, что празднование состоится в различных форматах и охватит несколько основных площадок.

    Владимир Жириновский, долгое время возглавлявший ЛДПР, известен своими яркими выступлениями и значительным вкладом в политическую жизнь России. В 2026 году ему исполнилось бы 80 лет.

    Он умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет в 2022 году. Последние два месяца Владимир Жириновский находился в больнице с диагнозом COVID.

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    6 ноября 2024, 16:20 • Новости дня
    В Кремле рассказали об участии Путина в заседании клуба «Валдай»

    Кремль: Путин выступит на заседании клуба «Валдай» с темой о всеобщей безопасности

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 7 ноября примет участие в пленарной сессии клуба «Валдай», где обсудят всеобщую безопасность и равные возможности для развития в XXI веке.

    Мероприятие будет посвящено теме «Прочный мир – на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке», говорится в Telegram-канале Кремля.

    Дискуссионный клуб «Валдай» ежегодно собирает политических лидеров, экспертов и общественных деятелей со всего мира для обсуждения актуальных международных тем.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин начал подготовку к выступлению на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» с темой «Прочный мир».

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    6 ноября 2024, 18:05 • Новости дня
    Песков рассказал о десятилетиях эпохи перемен в мире

    Песков: Эпоха перемен в мире продлится не годы, а десятилетия

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков спрогнозировал, что нынешняя эпоха перемен продлится десятилетия, а не годы.

    Песков, как передает ТАСС, заявил, что нынешняя эпоха перемен в мире будет продолжительной и займет десятилетия. Он отметил, что предсказать, каким будет мир в конце XXI века, чрезвычайно сложно, и никто не может с уверенностью описать будущие его контуры.

    Выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые», Песков охарактеризовал текущую мировую обстановку как «очень неспокойное время – время перемен». По его мнению, страна и каждый человек должны достойно пройти через этот период. Он акцентировал внимание на необходимости адаптации к этим долговременным изменениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков заявил, что будущий лидер России будет напоминать Путина, но окончательный выбор зависит от народа.

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    6 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин спрогнозировал рост грузопотока по Севморпути до 2030 года

    Путин: Грузопоток по Северному морскому пути превысит 100 млн тонн к 2030 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что к 2030 году грузопоток по Северному морскому пути превысит 100 млн тонн, что станет значительным вкладом в транспортную инфраструктуру страны.

    Путин, выступая на церемонии спуска на воду универсального ледокола «Чукотка», отметил, что грузопоток по Северному морскому пути будет только увеличиваться. По данным президента, в позапрошлом году по этому маршруту было перевезено 34 млн тонн, в 2023 году – 36 млн тонн, а в текущем году этот показатель составит приблизительно 38 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС.

    Путин отметил, что к 2030 году планируется перевезти более 100 млн тонн грузов, что внесет значительный вклад в развитие транспортной инфраструктуры России. «Это большие планы, их реализация позволит сделать Северный морской путь привлекательным не только для российских перевозчиков, но и для зарубежных партнеров», – подчеркнул он на церемонии.

    Президент также добавил, что развитие Северного морского пути будет продолжаться в том числе благодаря российскому ледокольному флоту. «Уверен, что Северный морской путь будет только набирать из года в год. И не только в связи с изменением климата, но и в связи с увеличением возможностей российского ледокольного флота», – заявил Путин.

    Ранее Путин по видеосвязи дал команду на спуск атомного ледокола «Чукотка». Безопасность и надежность судоходства по Северному морскому пути предстоит заметно нарастить, заявил президент России во время этой церемонии.

    Он также заявил о критической важности укрепления ледокольного флота для успешной реализации планов по развитию Северного морского пути.

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    7 ноября 2024, 13:57 • Новости дня
    Киселев заявил о послании Путина для мира

    Путин формулирует послание для мира, заявил Киселев на Медиафоруме СНГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин формулирует послание для всего мира, заявил гендиректор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев на Медиафоруме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире».

    На Медиафоруме стран СНГ «Развитие медиа в меняющемся мире» генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что президент России Владимир Путин формулирует важное послание для всего мира, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Путин, основавший агентство «Россия сегодня», транслирует свое видение мира, а медиагруппа помогает донести его идеи как напрямую, так и косвенно.

    Киселев отметил, что Путин обладает концепцией мироустройства, позволяющей учитывать различные точки зрения.

    «Путин исходит из того, что он не диктует, а слушает и впитывает», – заявил руководитель медиагруппы. По его мнению, понимание Путина способствует пониманию России и мировых процессов, которые президент фактически программирует.

    Также на форуме Киселев рассказал о частых вопросах со стороны представителей СМИ стран БРИКС, в которых они интересуются, что может предложить Россия. Генеральный директор ответил, что Россия предлагает свободу быть собой в условиях многополярности и новых мировых форматов. По его словам, это не более чем просьба к каждому быть самими собой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии клуба «Валдай».

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    7 ноября 2024, 11:25 • Новости дня
    Путин заявил о нестабильности геополитической ситуации в мире

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в обращении к участникам 12-й встречи секретарей советов безопасности стран СНГ отметил нестабильность геополитической ситуации в мире.

    Путин подчеркнул, что современная геополитическая ситуация в мире далека от стабильности, передает ТАСС.

    По его словам, эффективное решение проблем, вынесенных на обсуждение, является ключевым для углубления многостороннего партнерства в странах СНГ и обеспечения коллективной безопасности.

    Путин отметил важность использования прогнозного потенциала совбезов стран СНГ для выявления внешних и внутренних угроз.

    Он подчеркнул необходимость своевременной корректировки стратегических документов, на основе которых принимаются приоритетные государственные решения в сфере обороны и борьбы с терроризмом и экстремизмом.

    Президент указал, что особое внимание следует уделять противодействию транснациональной преступности, наркобизнесу и нелегальной миграции.

    В своем послании Путин также заявил об общем долге стран СНГ чтить героев Великой Отечественной войны.

    «Наш общий долг – чтить бессмертный подвиг отцов и дедов, передать память о мужестве и героизме будущим поколениям», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что нынешняя эпоха перемен продлится десятилетия, а не годы.

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    7 ноября 2024, 13:15 • Новости дня
    Кремль: Путин не планирует звонить Байдену

    Путин не планировал телефонные переговоры с уходящим с поста Байденом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин не планирует телефонный разговор с уходящим президентом США Джо Байденом, но может затронуть итоги выборов в США на Валдайском форуме, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Путин не собирается проводить телефонный разговор с уходящим американским президентом Джо Байденом, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков также сообщил, что президент России Владимир Путин во время дискуссии на Валдайском форуме может затронуть тему выборов в США.

    Он допустил, что, учитывая формат мероприятия и возможные вопросы от участников, тема выборов в США может быть обсуждена.

    «Можно предположить, что наверное тема как-то будет так или иначе фигурировать», – заявил Песков.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    Ранее Песков опроверг публикации о том, что Владимир Путин «через знакомых» поздравил Дональда Трампа.

    Песков также отметил, что Путин открыт к диалогу с США, но Кремль ожидает конкретных действий от Трампа.

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    7 ноября 2024, 13:33 • Новости дня
    Песков не исключил возможности общения Путина с Трампом до инаугурации

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

    По словам представителя Кремля, общение Путина с Трампом до инаугурации «не исключено», передает ТАСС.

    Он уточнил, что это зависит от самого Трампа, который ранее заявлял о намерении связаться с Путиным до официального вступления в должность.

    Инаугурация Дональда Трампа назначена на 20 января 2025 года. Песков также отметил, что пока неизвестно, будет ли Россия представлена на церемонии инаугурации Трампа.

    «Мы пока даже не знаем, кого будут приглашать. Это не к нам вопрос», – добавил Песков.

    Ранее Песков заявил, что президент России не собирается поздравлять Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США. Представитель также отметил, что Путин открыт к диалогу с США, но Кремль ожидает конкретных действий от Трампа.

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    7 ноября 2024, 13:12 • Новости дня
    Песков анонсировал визит Путина в Казахстан

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин намеревается посетить Казахстан с государственным визитом 27 ноября, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Да, это действительно так. Он готовится», – сказал Песков, отвечая на вопрос о планируемом визите российского лидера в эту страну, передает РИА «Новости».

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу заявил, что Казахстан получил приглашение стать страной – партнером БРИКС.

    Предыдущий визит президента России Владимира Путина в Казахстан состоялся в июле, тогда российский лидер приезжал в Астану на заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.


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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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