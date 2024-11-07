Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.3 комментария
Песков пообещал глубокое выступление Путина на «Валдае»
Песков анонсировал концептуальное выступление Путина на Валдайском форуме
Президент России Владимир Путин выступит на Валдайском форуме с концептуальной и глубокой речью, которая, как ожидается, будет затрагивать мировоззренческие аспекты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о предстоящей речи Владимира Путина на Валдайском форуме, передает ТАСС.
Он отметил, что выступление будет «глубоким, интересным и концептуальным». Песков подчеркнул, что такие выступления традиционно носят мировоззренческий характер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин примет участие в пленарной сессии клуба «Валдай», где обсудят всеобщую безопасность и равные возможности для развития в XXI веке.