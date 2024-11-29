Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину составляет 78,8%
Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину составляет 78,8%, следует из данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 78,8%, а уровень одобрения деятельности Путина с прошлой недели вырос на 0,6 процентных пункта, достигнув 76,1%, следует из данных на сайте ВЦИОМ.
При этом деятельность правительства России одобряют 51,2% опрошенных, что на 1,4 процентных пункта больше по сравнению с предыдущей неделей. Работу председателя правительства Михаила Мишустина одобрили 52,7% респондентов, увеличив поддержку на 0,7 процентных пункта. Уровень доверия Мишустину остался на уровне 61,4%.
Респонденты также выразили свое отношение к лидерам парламентских партий. Согласно данным ВЦИОМ, председателю КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,5% (снижение на 1 п. п.), лидеру «Справедливой России – За правду» Сергею Миронову – 27,6% (рост на 0,6 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 23,6% (рост на 0,5 п. п.), а председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 8,3% (снижение на 0,6 п. п.).
Уровень поддержки «Единой России» составляет 36%, он снизился на 0,2 процентных пункта. КПРФ поддерживают 9,7% респондентов (без изменений), ЛДПР – 10% (снижение на 0,4 п. п.), «Справедливую Россию – За правду» – 4,1% (увеличение на 0,2 п. п.), а «Новые люди» – 6,8% (рост на 0,5 п. п.).
Опрос проводился с 18 по 24 ноября среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан России.
Ранее уровень доверия россиян к Путину согласно опросу ВЦИОМ, который проводился с 21 по 27 октября, превысил 78%.