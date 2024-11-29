  • Новость часаВС России взяли под контроль три четверти Новоивановки в Курской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Орешник» донесет до Киева переговорную позицию России
    В России предложили создать альтернативу Нобелевской премии
    Украинские военкомы заставили закрываться рестораны Львова
    Умерла актриса «Улиц разбитых фонарей» Карпова
    90 ракет и 100 дронов поразили 17 ключевых объектов ОПК Украины
    «Искандер» уничтожил девять французских наемников в Одессе
    «Грузинская мечта» разъяснила позицию по сближению с Евросоюзом
    Минфин опроверг обсуждение повышения порога валютной выручки
    Путин: Я не знал, что Меркель боится собак
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Трамп собирает силы для конфликта с Китаем

    В США преимущественно не воспринимают Китай как СССР 2.0. Враждебность к Китаю носит более экономический характер – Пекин обвиняют в подрыве американского экономического могущества, уничтожении рабочих мест и якобы имеющем место манипулировании валютным курсом.

    8 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Залужный увидел шанс стать Зеленским

    Хорошо выступать за Киев против Москвы, когда на войну можно смотреть как на шоу по телевизору. А вот когда появится реальное чувство опасности, что из-за украинских политиков война придет и в твой дом, отношение к конфликту будет совсем другое.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Прощение создает противовес озлобленности

    Певец Эдуард Шарлот (включен в перечень террористов и экстремистов) мало кому известен своей музыкой, зато приобрел известность благодаря грубым и хамским роликам, в которых среди прочего оскорблял патриарха Кирилла. Но церковь его простила. Почему?

    30 комментариев
    29 ноября 2024, 07:24 • Новости дня

    CNN: Россия заставила Запад играть по ее правилам

    Tекст: Александра Юдина

    Россия успешно заставляет Запад учитывать российские интересы в ущерб собственным стратегическим целям, заявили на канале CNN.

    По информации медиа, Россия своими действиями вынуждает Запад подстраиваться под российские условия, что идет вразрез с собственными стратегическими интересами западных стран, передает «Лента.ру».

    «Кремль ведет борьбу за то, чтобы заставить Запад исходить из российских предпосылок», – указано в докладе Института изучения войны (ISW), который цитирует CNN.

    Такая политика, отмечают аналитики, позволяет России получить преимущество в международных отношениях и на поле боя. В материале сравнили нынешнюю стратегию России с советским концептом «рефлексивного контроля», где одна сторона пытается управлять действиями другой через манипуляции и давление.

    В качестве примера приводятся недавние дискуссии западных стран относительно передачи вооружений Украине. При принятии таких решений союзники учитывают потенциальную реакцию Москвы, что сдерживает их действия и решения. Таким образом, Россия добивается того, чтобы Запад действовал более осторожно, опасаясь возможных ответных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину России, которая предусматривает возможность ответа даже в случае угрозы суверенитету России обычными вооружениями и неядерными государствами при поддержке ядерных.

    28 ноября 2024, 05:29 • Новости дня
    Рябков пообещал США «дрожь и оторопь» от участия в конфликте на Украине

    Россия добьется, чтобы США почувствовали последствия украинского конфликта

    Рябков пообещал США «дрожь и оторопь» от участия в конфликте на Украине
    @ Roman Naumov/ Ura.ru/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Россия добьется, чтобы США испытали дрожь и оторопь от последствий их вовлеченности в украинский конфликт, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, подчеркнув, что Вашингтон должен понять свою роль в происходящем.

    По его словам Рябкова, американские политики и планировщики, легко обсуждая применение своих военных средств, фактически признают участие США в конфликте на Украине, сообщило РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что в прошлом такая ситуация вызвала бы у Вашингтона дрожь и оторопь. «Сейчас этого не происходит. Но мы добьемся того, чтобы дрожь и оторопь их охватила. Все-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это», – подчеркнул он.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обвинил президента США Байдена в намерении забрать весь «общак» для поддержки Украины.

    Коментарии (64)
    26 ноября 2024, 21:04 • Новости дня
    Блинкен пообещал Украине скорое получение 50 млрд долларов из российских активов

    Блинкен рассказал о завершении процесса предоставления 50 млрд долларов Украине из активов России

    Блинкен пообещал Украине скорое получение 50 млрд долларов из российских активов
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США и страны «Большой семерки» завершают процесс выделения 50 млрд долларов Украине из замороженных российских активов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Италии по итогам встречи глав МИД стран G7.

    «Мы завершаем процесс, чтобы направить 50 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что на прошлой неделе США объявили о новых санкциях против финансового сектора России, включая Газпромбанк. По словам Блинкена, в ближайшее время можно ожидать дополнительных мер со стороны стран G7.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила, что западные страны предоставили Украине 50 млрд долларов, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не выдвигал требований о ядерном оружии и не ставил ультиматумы по членству в НАТО. Она также сообщила, что Россия готовит ответ на попытки Евросоюза использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины.

    Коментарии (35)
    28 ноября 2024, 18:05 • Видео
    Трамп начинает экономическую войну

    Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    Коментарии (0)
    28 ноября 2024, 05:03 • Новости дня
    Маск обвинил экс-сотрудника СНБ в госизмене за связь с украинскими олигархами

    Маск заявил, что Александр Виндман находится на содержании у киевских олигархов

    Маск обвинил экс-сотрудника СНБ в госизмене за связь с украинскими олигархами
    @ Allison Robbert / Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Илон Маск обвинил экс-сотрудника Совета национальной безопасности Белого дома Александра Виндмана в государственной измене, заявив, что он получает деньги от украинских олигархов.

    Известный предприниматель Илон Маск  заявил, что Александр Виндман, бывший сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома, находится на содержании украинских олигархов, за что понесет соответствующее наказание, передает ТАСС.

    Эти обвинения прозвучали в ответ на высказывания Виндмана в интервью телеканалу MSNBC, где он утверждал о влиянии России на США через Маска. Александр Виндман, отставной подполковник вооруженных сил США, родился на Украине, но с семьей переехал в США в детстве.

    Виндман стал известен после показаний против Дональда Трампа в 2019 году в рамках процедуры импичмента. Трамп обвинялся в давлении на Владимира Зеленского с целью получения помощи для переизбрания. В феврале 2020 года, после провала импичмента, Виндман покинул свою должность в СНБ, ссылаясь на «кампанию травли» со стороны Трампа и его сторонников.

    Накануне Маск обвинил президента США Джо Байдена в том, что его администрация финансирует «вечную войну», в ответ на сообщения о запросе дополнительных 24 млрд долларов на помощь Украине.


    Коментарии (3)
    28 ноября 2024, 17:24 • Новости дня
    Американист: Спецпредставитель Трампа по Украине не понимает сути конфликта

    Американист Дробницкий: Люди в будущей администрации Трампа не разбираются во внешней политике

    Американист: Спецпредставитель Трампа по Украине не понимает сути конфликта
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Роман Крецул

    Выбранный Дональдом Трампом спецпредставителем по Украине генерал Кит Келлог не имеет опыта во внешней политике и не обладает концептуальным видением, рассказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Особенно важно, по его мнению, то, что люди из команды Трампа не признают базовой причины конфликта, как и того факта, что фактически он идет между Западом и Россией.

    «Со всеми людьми, которые приходят вместе с Трампом, есть одна проблема. Дело в том, что у американских консерваторов, тем более у тех, кто придерживался достаточно жестких позиций, которые потом преобразовались в трампизм, нет практически никакого опыта во внешней политике. Нет ни знаний, ни концептуального взгляда. Этим всем долгое время занималась Демократическая партия», – рассказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    Он отметил, что выбранный на пост спецпредставителя по Украине Кит Келлог – прагматичный человек Трампа. Но его проблема, как и всех людей в администрации избранного президента, которые будут заниматься внешней политикой, «в том, что они в ней ничего не понимают». «Консерваторов вообще отодвинули от внешней политики за последние тридцать лет», – рассуждает аналитик.

    «С одной стороны, Келлог будет делать то, что Трамп ему скажет. С другой – у него нет понимания, видения того, что происходит. Людям предстоит сделать еще много интересных открытий. В частности, придется столкнуться с тем, что конфликт на самом деле идет между Западом и Россией, а не между Украиной и Россией. Этого признания до сих пор сделано не было. От того, сможет ли Келлог и сам Трамп сделать этот ход, будет зависеть, как пойдет переговорный процесс», – полагает эксперт.

    По мнению Дробницкого, необходимо признание базовой причины конфликта, а она состоит в том, что Украину хотели сделать частью Запада, нацеленной против России. Это облегчит переговоры, полагает он.

    Ранее победивший на выборах президента США Дональд Трамп подтвердил назначение генерала Кита Келлога специальным представителем по конфликту на Украине, подчеркнув его военную и деловую карьеру. Между тем телеканал CNN сообщил, что будущий советник Трампа Майк Уолтц анализирует несколько предложений по разрешению конфликта на Украине, в том числе инициативу Кита Келлога. Одно из ключевых предложений касается прекращения огня на ранних стадиях переговоров. Источники отмечают, что эта инициатива может стать частью стратегии будущей администрации Трампа.

    Кит Келлог предложил Трампу план урегулирования конфликта еще в июне. Как сообщало агентство Reuters, инициатива подразумевала прекращение огня по линии боевого соприкосновения и незамедлительное начало переговоров. По мнению Келлога, одновременно России и Украине необходимо выдвинуть условия. Если Украина откажется от переговоров, США должны прекратить помощь, а если откажется Россия, то, напротив, усилить поддержку Киева.

    Газета ВЗГЛЯД ранее объясняла, почему назначение Келлога делает «план Трампа по Украине» более понятным.

    Коментарии (7)
    28 ноября 2024, 12:30 • Новости дня
    Дудаков: План Келлога не устроит ни Россию, ни Украину

    Политолог Дудаков: Келлогу придется адаптировать план по Украине под ситуацию на фронте

    Дудаков: План Келлога не устроит ни Россию, ни Украину
    @ Rod Lamkey/CNP/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Кит Келлог представляет собой стереотипного ястреба из стана республиканцев: в начале конфликта на Украине он активно поддерживал ВСУ, однако по мере затягивания боевых действий он выступил за диалог Москвы и Киева, рассказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что Дональд Трамп рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров.

    «Кит Келлог – ветеран холодной войны. Он не раз принимал участие в военных кампаниях Вашингтона. На его счету служба во Вьетнаме, в Ираке и Афганистане. После отставки достаточно плотно сотрудничал с Республиканской партией и даже успел побывать советником по нацбезопасности вице-президента Майка Пенса», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Однако, в отличие от своего начальника, он не разрывал контакты с Дональдом Трампом после его поражения на выборах 2020 года. Это и сыграло значимую роль в его новом назначении. В принципе, Келлог является стереотипным ястребом США. В начале конфликта он с удовольствием воспринял саму идею войны с Россией через посредника», – отметил собеседник.

    «Однако по мере затягивания противостояния он начал пересматривать свои взгляды – заговорил о необходимости договоренностей, вспомнил, что у Штатов активно расходуются вооружения и боеприпасы. Собственно, на волне подобных настроений он и выпустил свой план, подразумевающий заморозку по линии боевого соприкосновения», – рассуждает эксперт.

    «Он также высказывался за частичное снятие санкций, наложенных на Москву, но выдвигал условие: признания контроля России над новыми регионами быть не должно. Конечно, данная инициатива не может устроить ни нас, ни Украину. Проект подготавливался в начале и середине 2024 года, разрабатывался он в совершенно других условиях», – считает он.

    «Поэтому сейчас многие из его тезисов кажутся странными. К моменту возвращения Дональда Трампа в Белый дом ситуация на поле боя изменится еще сильнее. В любом случае Келлогу придется пересматривать придуманные ранее положения плана, учитывая новые обстоятельства», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что будущая администрация Дональда Трампа рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров. Так, телеканал CNN сообщает, что назначенный республиканцем на должность советника по национальной безопасности Майк Уолц допускает включение данной инициативы в стратегию Белого дома.

    В частности, основой для будущих действий Штатов может послужить план Кита Келлога, предложенный им для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом еще в июне. Его же Дональд Трамп собирается выдвинуть на пост спецпредставителя по Украине и России.

    Как сообщало издание Reuters, инициатива Келлога подразумевала прекращение огня по линии фронта и незамедлительное начало переговоров. По словам автора проекта, параллельно с этим Вашингтону необходимо выдвинуть обеим сторонам условия: в случае если Украина откажется от ведения диалога, объемы помощи ВСУ со стороны Белого дома будут сокращены.

    Если же на дипломатическое урегулирование противостояния не пойдет Москва, то Штаты якобы передадут Киеву «все необходимое», чтобы окончить конфликт. При этом Келлог допускал необходимость отказа Запада от принятия Украины в состав НАТО. Соавтором инициативы выступал другой советник Дональда Трампа – Фред Флейтц.

    Кит Келлог родился в 1944 году в Дейтоне, напоминает «Газета.ru». Он является ветераном конфликта во Вьетнаме. Дослужившись до звания генерал-лейтенанта, ушел в отставку в 2003 году, после чего занимал пост главного управляющего директора во Временной коалиционной администрации в период вторжения в Ирак.

    В период первого президентского срока Трампа Келлог занимал пост советника по безопасности Майка Пенса и был исполнительным секретарем совета национальной безопасности. Во время начала СВО занимал проукраинские позиции, однако по мере затягивания конфликта его тон смягчился. Он активно продвигает тезис о том, что противостояние должно закончиться не военной победой, а за столом переговоров.

    Коментарии (12)
    27 ноября 2024, 22:30 • Новости дня
    Лавров обвинил Байдена в намерении забрать весь «общак» для поддержки Украины

    Глава российского МИД раскритиковал планы Байдена обеспечить Украину всем необходимым для продолжения конфликта

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что администрация Байдена продемонстрировала «воровские инстинкты», намереваясь продолжать поддержку Украины в 2025 году, предоставляя все необходимые ресурсы.

    Как сообщил ТАСС, комментируя намерения администрации Джо Байдена поставить Украине все необходимое для продолжения конфликта в 2025 году, Лавров сказал: «Забрать себе весь общак, чтобы он не достался никому, кроме Украины».

    Напомним, в течение всего президентского срока Джо Байден его администрация активно поддерживали Киев, выделяя значительные финансовые и военные ресурсы. В рамках этой поддержки осуществлялись поставки вооружений, обучение украинских военных и предоставление гуманитарной помощи. Общая сумма помощи составила более 59 млрд долларов.

    Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил намерение администрации президента США Джо Байдена предоставить Украине все необходимые средства для продолжения конфликта с Россией в 2025 году.


    Коментарии (5)
    26 ноября 2024, 12:30 • Новости дня
    Американист: Трамп добивается смены власти в Канаде

    Американист Дудаков: Угрозой повышения пошлин Трамп добивается смены власти в Канаде

    Американист: Трамп добивается смены власти в Канаде
    @ Stefani Reynolds/Poo/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп считает наркокартели серьезной угрозой для Соединенных Штатов. Возможным введением пошлин на товары из Канады и Мексики избранный президент США хочет заставить эти страны активнее бороться с контрабандой опиоидов, а также потоком нелегальной миграции, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Трамп пообещал ввести пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая.

    «Любые угрозы со стороны Дональда Трампа о введении тарифов нужно воспринимать как рычаг в переговорах с теми странами, в отношении которых данные меры могут быть введены. В данном случае речь идет о Мексике, Канаде и Китае», – отметил американист Малек Дудаков.

    Он напомнил, что еще в январе, согласно данным СМИ, Трамп допускал введение 60-процентной пошлины на весь импорт из КНР. «Однако подобный шаг стал бы очень сильным ударом для американской экономики, зависимой от поставок китайских товаров. И избранный президент США это понимает, поэтому сейчас он постепенно отказывается от этих планов», – добавил собеседник.

    Что касается Канады, то одна из основных претензий Трампа к Оттаве связана с нелегальной миграцией. «В Канаде с этим серьезные проблемы: за последние годы в страну приехало много людей. Впрочем, некоторые из них прорываются через северную границу на территорию Соединенных Штатов», – указал Дудаков. Возможное введение пошлин на товары из Канады позволит Трампу решить еще одну задачу – а именно «устроить смену режима» в стране.

    «В следующем году здесь должны состояться выборы, на которых нынешний премьер Джастин Трюдо и его Либеральная партия с высокой вероятностью проиграют. В этом случае к власти, скорее всего, придут консерваторы во главе с Пьером Пуальевром, которого называют «канадским Трампом». С ним избранному президенту США, думаю, будет проще договариваться, например, о совместной борьбе с миграцией», – рассуждает политолог.

    Он напомнил, что эта проблема характерна и для южных границ, но Трамп также будет пытаться побороть и контрабанду наркотиков. «Мексиканские картели зарабатывают миллиарды долларов на поставках запрещенных веществ, опиоидов в США. Это вызывает большой кризис в Америке: например, по 100 тыс. граждан умирают ежегодно от передозировки. Поэтому для республиканцев этот вопрос стоит уровнем повыше, чем Китай, Иран, Россия или какие-либо другие страны», – отметил эксперт.

    Дудаков допускает, что по поручению Трампа может быть проведена ограниченная военная операция против картелей в Мексике «Шок и трепет» с нанесением ракетных ударов по их инфраструктуре. «В то же время, конечно, это поставит в очень сложное положение отношения Вашингтона и Мехико, в которых и на текущий момент наблюдаются проблемы», – уточнил спикер.

    «Пока же возможное введение пошлин на товары из Канады и Мексики призваны заставить эти страны побороть потоки нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. Подобная мера – своего рода требование к местным властям к кооперации», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп пообещал ввести высокие таможенные пошлины для Канады, Мексики и КНР. Как отмечает The New York Times, все перечисленные страны являются крупнейшими торговыми партнерами США. Так, в отношении Мехико и Оттавы планируется увеличение налогов до 25%. Ограничения будут действовать до тех пор, пока государства не отрегулируют поток наркотиков и движение мигрантов в Штаты.

    Кроме того, республиканец пообещал довести размер пошлин на товары из Китая до 10%. Причем данные тарифы будут действовать поверх иных норм, принятых против Пекина ранее. По его оценке, Поднебесная предпринимает недостаточно усилий для пресечения незаконного потока наркотиков в США. Действие законодательных правок будет продолжаться до тех пор, пока КНР не предпримет необходимых мер по решению данной проблемы.

    Как отмечает сам Трамп, данные решения будут приняты 20 января, то есть в первый же день его возвращения в Белый дом. При этом планируемые ограничения, скорее всего, будут нарушать условия торгового соглашения, заключенного между США, Мексикой и Канадой. Напомним, документ был подписан в 2020 году, во времена первого срока республиканца.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала возможный антикитайский курс администрации Трампа.

    Коментарии (0)
    26 ноября 2024, 07:44 • Новости дня
    В США осудили возможную передачу ядерного оружия Украине Байденом

    Конгрессвумен Тэйлор-Грин осудила возможную передачу ядерного оружия Украине Байденом

    Tекст: Александра Юдина

    Передача ядерного оружия Украине будет актом государственной измены, заявила конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин.

    По ее словам, возможная передача президентом Джо Байденом ядерного оружия Украине является безумной идеей, противоречащей конституции, передает РИА «Новости».

    Тэйлор-Грин отметила, что такой шаг может быть расценен как акт государственной измены.

    Политик также предположила, что Байден может стремиться развязать ядерную войну, чтобы использовать это как предлог для приостановки передачи власти Дональду Трампу.

    Конгрессвумен напомнила, что заявление последовало в ответ на пост предпринимателя Марио Навфаля, который в ироничной форме высказался о предоставлении Украине ядерного оружия как о новом шаге в цепи поставок более смертоносного оружия Киеву.

    Навфаль задался вопросом, действительно ли речь идет о помощи Украине или же преследуются более серьезные цели. Он подчеркнул, что такая беспрецедентная эскалация вызывает серьезные вопросы.

    Ранее американское издание National Review подвергло критике администрацию Джо Байдена за безответственный подход в поддержке Украины, обвиняя его в затуманенном стратегическом мышлении и запоздалых решениях.

    Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, которые фактически участвуют в боевых действиях против России.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что администрация Байдена заинтересована в продолжении конфликта на Украине, что подтверждает ее как «партию войны».

    Коментарии (14)
    26 ноября 2024, 22:49 • Новости дня
    Канцлер Австрии рассказал о разговоре с Трампом о Путине

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что Трамп интересовался его мнением о Владимире Путине

    Tекст: Денис Тельманов

    Карл Нехаммер рассказал, что во время телефонного разговора Дональд Трамп интересовался его мнением о Владимире Путине и обсуждением украинского конфликта.

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом текущую ситуацию на Украине и высказал свое мнение о российском президенте Владимире Путине, передает РИА «Новости». Нехаммер поделился, что разговор длился около получаса, и Трамп проявил интерес к его мнению о Путине. Канцлер отметил подготовленность Трампа и его желание разобраться в конфликте между Россией и Украиной.

    Нехаммер предложил Австрию в качестве нейтральной площадки для возможных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Он также выразил мнение, что Трамп может придать новой динамики ситуации. Трамп ранее обещал добиться урегулирования путем переговоров и даже заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине в течение одного дня.

    Владимир Путин, в свою очередь, выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и вывод украинских войск с новых российских регионов. Он также предложил отказ от вступления Украины в НАТО и проведение демилитаризации. Однако после нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил о невозможности переговоров с Киевом в текущих условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил Дональду Трампу провести переговоры по разрешению украинского конфликта на территории Австрии. Президент России Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине в ответ на планы команды избранного президента США Дональда Трампа.

    Конгрессмен Майкл Маккол заявил, что избранный президент США Дональд Трамп обсуждал с президентом Владимиром Путиным урегулирование на Украине, при этом Маккол сообщил, что несмотря на советы со стороны Трампа, Путин остался при своем мнении относительно решения конфликта.

    Коментарии (0)
    28 ноября 2024, 06:09 • Новости дня
    Рябков заявил о рисках передачи Киеву ядерного оружия

    Замглавы МИД предупредил о неконтролируемом разрастании конфликта из-за передачи Киеву ядерного оружия

    Tекст: Максим Попов

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что передача ядерного оружия Киеву приведет к неконтролируемому обострению конфликта, подорвет систему нераспространения и контроля над вооружениями.

    По словам дипломата, подобный шаг может привести к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта, передает РИА «Новости».

    Рябков отметил, что не понимает, кто эти люди, которые делают такие заявления. По его словам, подобные инициативы подрывают систему нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки «деструктивному курсу США».

    Замглавы МИД также подчеркнул, что международное сообщество должно обратить внимание на подобные заявления и предотвратить их реализацию, чтобы избежать дальнейшего обострения международной напряженности.

    Ранее The New York Times сообщила, что США и Европа предложили вернуть Киеву ядерное оружие.

    Коментарии (14)
    28 ноября 2024, 01:42 • Новости дня
    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России

    ЦРУ оценило риск ядерной эскалации при ударах вглубь России

    США не увидели риска ядерной эскалации после ударов вглубь России
    @ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Американские разведывательные службы полагают, что удары вглубь территории Росси дальнобойным оружием не повышают вероятность ядерной эскалации, сообщило Reuters.

    Как отметили источники агентства, риск ядерной эскалации остается низким, даже несмотря на изменение позиции администрации президента Байдена по использованию дальнобойного оружия вглубь России, передает ТАСС.

    Отмечается, что в течение последних семи месяцев американская разведка предоставляла оценки, согласно которым вероятность ядерной эскалации в результате разрешения на применение дальнобойных вооружений со стороны Вашингтона маловероятна. Источник в Конгрессе США заявил: «Оценки были последовательными: ATACMS не изменят расчеты России по ядерному оружию».

    При этом испытания Россией новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в неядерном исполнении также не повлияли на оценки американской разведки относительно риска ядерной эскалации, говорится в публикации.

    Напомним, 24 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о безрассудных шагах США в конфликте на Украине. Он также обратил внимание на недавнее обновление ядерной доктрины России. По словам Пескова, эти изменения следует рассматривать как сигнал Западу и что в этом нет случайностей, а есть определенная закономерность.

    Коментарии (19)
    28 ноября 2024, 16:29 • Новости дня
    Долгов: Администрации Трампа не стоит думать о заморозке конфликта на Украине

    Дипломат Долгов: Россия не собирается менять ранее озвученные условия начала диалога с Киевом

    Долгов: Администрации Трампа не стоит думать о заморозке конфликта на Украине
    @ Sarah Silbiger/picture alliance/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Запад не готов учитывать интересы Москвы. При этом Россия не намерена отказываться от поставленных целей СВО, а временные меры приостановки конфликта ее не интересуют, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее стало известно, что администрация Трампа изучает несколько предложений по прекращению огня на Украине. Среди них – заморозка конфликта на время переговоров сторон.

    «Если Вашингтон действительно хочет прекращения огня, то Западу следует остановить поставки оружия Киеву. Только принятие такого решения станет первым шагом к конструктивному участию Соединенных Штатов в урегулировании украинского кризиса», – сказал Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    Он отметил: американские «хотелки» прекратить огонь на ранних стадиях переговоров не устраивают Москву. «Такое развитие событий повторило бы ближневосточный сценарий. Израиль и «Хезболла» при посредничестве Вашингтона сейчас договорились о перемирии. Возобновление боевых действий в регионе – вопрос времени, поскольку нет основы для политического урегулирования конфликта. Мы видим, что Запад не готов учитывать наши интересы. Поэтому зачем нам какие-то временные меры? Россия не для этого начинала спецоперацию», – подчеркнул дипломат.

    Собеседник также напомнил условия прекращения огня и начала переговоров, озвученные президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года. Среди них – обязательство Украины не вступать в военные союзы и ее безъядерный статус, признание ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей российскими территориями и снятие санкций с Москвы. «Наша позиция заявлена. Пока противник идет лишь на эскалацию и бьет дальнобойным оружием по гражданским. О чем с ними можно разговаривать?» – рассуждает он.

    «Если новая администрация США будет учитывать позицию Москвы, то диалог возможен. Но это не отменит наших задач в рамках СВО. Мы исходим из того, какие реальные угрозы существуют для России и наших граждан, и их купируем», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что будущая администрация Дональда Трампа рассматривает вариант прекращения огня на Украине еще на ранних стадиях переговоров. Так, телеканал CNN сообщает, что назначенный республиканцем на должность советника по национальной безопасности Майк Уолтц допускает включение данной инициативы в стратегию Белого дома.

    В частности, основой для будущих действий Штатов может послужить план Кита Келлога, предложенный им для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом еще в июне. Его же Дональд Трамп собирается выдвинуть на пост спецпредставителя по Украине и России.

    Как сообщало издание Reuters, инициатива Келлога подразумевала прекращение огня по линии фронта и незамедлительное начало переговоров. По словам автора проекта, параллельно с этим Вашингтону необходимо выдвинуть обеим сторонам условия: в случае если Украина откажется от ведения диалога, объемы помощи ВСУ со стороны Белого дома будут сокращены.

    Если же на дипломатическое урегулирование противостояния не пойдет Москва, то Штаты якобы передадут Киеву «все необходимое», чтобы окончить конфликт. При этом Келлог допускал необходимость отказа Запада от принятия Украины в состав НАТО. Соавтором инициативы выступал другой советник Дональда Трампа – Фред Флейтц.

    Кит Келлог родился в 1944 году в Дейтоне, напоминает «Газета.ru». Он является ветераном конфликта во Вьетнаме. Дослужившись до звания генерал-лейтенанта, ушел в отставку в 2003 году, после чего занимал пост главного управляющего директора во Временной коалиционной администрации в период вторжения в Ирак.

    В период первого президентского срока Трампа Келлог занимал пост советника по безопасности Майка Пенса и был исполнительным секретарем Совета национальной безопасности. Во время начала СВО занимал проукраинские позиции, однако по мере затягивания конфликта его тон смягчился. Он активно продвигает тезис о том, что противостояние должно закончиться не военной победой, а за столом переговоров.

    Коментарии (6)
    27 ноября 2024, 04:18 • Новости дня
    Байден нахамил журналистке за вопрос о сделке Израиля и Ливана

    Байден грубо ответил журналистке на вопрос о ситуации с Израилем и Ливаном

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден резко высказался в адрес журналистки после вопроса о различиях текущей ситуации с Израилем и Ливаном от предыдущих.

    Во время брифинга в Белом доме о достижении сделки по прекращению огня между Израилем и Ливаном президент США Джо Байден грубо прокомментировал вопрос журналистки, передает РИА «Новости». После завершения своего выступления Байден сначала проигнорировал вопросы журналистов, но, направляясь к выходу, все же повернулся и ответил на два вопроса.

    На вопрос журналистки о том, чем отличается текущая ситуация от прошлых, он резко ответил: «Если вы не видите этого, вам не следует заниматься репортажами. Это очень разное».

    Это не первый случай, когда Байден проявляет грубость в общении с прессой. Две недели назад перед встречей с президентом Израиля Ицхаком Герцогом он также резко ответил другому журналисту: «Будьте аккуратнее, не травмируйте голову», после вопроса о перспективах сделки по освобождению заложников. Подобные случаи ранее происходили и в мае, когда он спросил журналиста, не падал ли он на голову.

    Также, в июне 2021 года, после встречи с президентом России Владимиром Путиным, Байден раскритиковал журналистку за формулировку вопроса, заявив, что она выбрала не ту профессию. Позже он извинился за свои слова, как и в случае, когда назвал телекорреспондента «сукиным сыном».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден пошутил, что его уволили после раздачи еды на мероприятии в честь Дня благодарения, добавив, что ему «лучше убраться отсюда». Байден принял участие в праздновании Дня благодарения на базе береговой охраны, где он взял и съел одну из гавайских булочек, которые должен был раздать военнослужащим.

    Президент США также допустил очередную оговорку, назвав себя мужем Джо Байдена во время выступления на ужине в Белом доме, что вызвало новую волну мемов в интернете.

    Коментарии (0)
    27 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    Долгов: Байден и миротворчество – это две противоположности

    Дипломат Долгов: США могут примерять роль миротворца на Ближнем Востоке в той же степени, что и лиса в курятнике

    Долгов: Байден и миротворчество – это две противоположности
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Администрация Джо Байдена гонится за сиюминутной выгодой. Инициирование соглашений между Израилем и «Хезболлой» – жалкая попытка хоть как-то замаскировать собственные неудачи во внешней и внутренней политике, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее военно-политический кабинет Израиля принял план прекращения боевых действий в Ливане большинством голосов.

    «Вашингтон десятилетиями раздувал пожар конфликтов на Ближнем Востоке. Более того, американские власти зарубили работу «квартета» по урегулированию ситуации в этом регионе (Россия, США, ООН, Евросоюз), поставили крест на выполнении резолюций СБ ООН, в том числе о создании двух государств – еврейском и палестинском», – напомнил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.

    «То есть американцы делают все, чтобы прочного мира здесь не было. Он им просто не нужен. При этом инициированное Джо Байденом перемирие между Израилем и «Хезболлой» в западной прессе пытаются выдать за попытки уходящего президента США «потушить пожар» затянувшегося конфликта», – указал собеседник.

    «Однако Соединенные Штаты могут примерять на себя роль миротворца на Ближнем Востоке в той же степени, что и лиса в курятнике. Вашингтон никогда не был способен провести серьезную дипломатическую миссию в регионе. Американские власти обеспечивают исключительно собственные интересы: будь то нефтяные, финансовые или геополитические», – уточнил он.

    По его мнению, и в этот раз нынешняя администрация США гонится лишь за сиюминутной выгодой. «Дело в том, что итогом четырехлетнего президентства Байдена стали провалы во внешней и внутренней политике. На этом фоне соглашение Израиля с «Хезболлой» выглядит как попытка хоть как-то подретушировать свои неудачи, но выглядит это довольно жалко», – полагает дипломат.

    Он напомнил, что в США уже начался процесс передачи власти, и 20 января в должность главы Белого дома вступит Дональд Трамп. «Как будет развиваться ситуация после этой даты, сейчас предсказать невозможно. Кроме того, те решения, которые принимает действующий лидер Штатов, по сути, уже ничтожны. Кто станет его слушать? Да и к тому же Байден и миротворчество – это две противоположности», – подчеркнул собеседник.

    «Никакие частичные договоренности – даже если допустить, что стороны будут придерживаться условий – не решают фундаментальную проблему Ближнего Востока. Региону нужно всеобъемлющее политическое урегулирование, контуры которого хорошо известны. И Россия последовательно выступает за это», – заключил Долгов.

    Ранее военно-политический кабинет Израиля принял план прекращения боевых действий в Ливане большинством голосов. Предложенную США инициативу поддержали десять министров. Против высказался лишь один политик. При этом в заявлении канцелярии премьера страны Биньямина Нетаньяху подчеркивается, что Тель-Авив сохраняет право на ответные действия в случае угрозы собственной безопасности.

    Единственным противником плана стал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, возглавляющий партию «Оцма Ехудит». Проект соглашения он называл «исторической ошибкой» еврейского государства, однако Нетаньяху парировал эти заявления необходимостью сосредоточиться на «иранской угрозе».

    Премьер также заявлял, что принятый план поможет Тель-Авиву пополнить вооружения ЦАХАЛ и в перспективе перейти к «изоляции ХАМАС». Между тем одобренная Израилем инициатива подразумевает отвод сил и инфраструктуры «Хезболлы» к северу от реки Литани, занятие армией Ливана территорий на юге страны в течение 60 дней, а также полный выход войск еврейского государства из арабской республики.

    Также планируется создание международного комитета по надзору во главе США для контроля над реализацией договоренностей и устранения нарушений. «Сегодняшнее заявление приближает нас к реализации позитивной программы, которую я продвигал на протяжении всего своего президентского срока: видение Ближнего Востока, где мир и процветание будут распространяться за пределы границ», – цитирует заявление президента Штатов Джо Байдена The Washington Post.

    По его словам, Вашингтон до сих пор готов содействовать заключению исторических договоренностей. При этом сам факт прекращения огня называется «важнейшим достижением» текущей администрации демократов, сделанным «незадолго до смены власти». В свою очередь The New York Times пишет, что «перемирие положит конец конфликту, продолжающемуся больше года».

    Напомним, Тель-Авив начал военную операцию по уничтожению «Хезболлы» в Ливане в конце сентября. О том, что движение и Бейрут согласились с предложением США, стало известно на прошлой неделе.

    Коментарии (0)
    28 ноября 2024, 17:42 • Новости дня
    Путин заявил, что Трампу может грозить опасность

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность за безопасность избранного президента США Дональда Трампа.

    Путин считает, что Трампу может угрожать опасность, передает ТАСС. Он заявил, что против Трампа применялись «абсолютно нецивилизованные средства борьбы». «В отношении Трампа применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы – вплоть до попытки убийства, причем неоднократной», – сказал президент России.

    Российский лидер считает, что, на его взгляд, даже сейчас Трамп не находится в безопасности. Путин также напомнил, что в истории Соединенных Штатов «были разные случаи».

    Ранее Путин отметил мужество Дональда Трампа в экстремальных условиях и выразил готовность работать с ним после избрания на пост президента США.

    Напомним, 13 июля в городе Батлер, штат Пенсильвания, произошло первое покушение на Дональда Трампа во время предвыборного митинга. Второе покушение во время предвыборной кампании Трампа было совершено у гольф-клуба во Флориде.

    Накануне сообщалось, что в США арестовали жителя Аризоны Мануэля Тамайо-Торреса за публикацию видеороликов с угрозами в адрес Дональда Трампа и его семьи, а также за заявления о том, что Трамп «похитил его детей».

    Коментарии (2)
    Главное
    Сирийская армия уничтожила 400 боевиков в Алеппо и Идлибе
    ЕС решил покрыть неотложные потребности Украины за счет доходов от активов РФ
    Росавиация разрешила эксплуатировать Superjet 100 после пожара самолета в Анталье
    Зеленский отменил наказание для решивших вернуться на службу дезертиров
    Грузия замораживает переговоры с ЕС на четыре года
    Ковальчук заявил о кризисе европейской науки без ученых из России
    Названы сроки запуска миссии «Луна-26»

    Кому выгоден слабый рубль

    Доллар в среду вырос до более чем 110 рублей, евро – выше 115 рублей. Рубль так быстро начал слабеть, что заставил власти сделать первый шаг по поддержке курса. Центробанк отказался от покупки валюты. Однако предпринятых мер недостаточно, чтобы остановить падение рубля, считают эксперты. Что должны сделать власти, чтобы еще больше помочь рублю, и когда это произойдет? Подробности

    Перейти в раздел

    США потребовали отдать молодых украинцев на пушечное мясо

    Вашингтон настаивает на снижении мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Причина подобных требований – неудовлетворенность результатами ВСУ в связи с нехваткой живой силы. В офисе Зеленского с этим не согласны: по их оценке, эффективность армии падает не от проблем с мобилизацией, а из-за недостатка вооружений. Почему на самом деле украинские власти пока не мобилизуют на фронт вчерашних школьников ? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия нащупала самые уязвимые точки украинской обороны

    Из зоны СВО приходят противоречивые сообщения о ситуации в Купянске, а также о попытках ВС РФ создать плацдармы на правом берегу реки Оскол. Параллельно развиваются наступления российских войск на Кураховском, Покровском и Южно-Донецком направлениях. Что означает происходящее с точки зрения перспектив прорыва украинской обороны на широком участке фронта? Подробности

    Перейти в раздел

    Испанию настиг «эффект «Орешника»

    Страх, вызванный испытаниями российского ракетного комплекса «Орешник», дошел и до самой отдаленной от нас страны Европейского континента. Испанская пресса подсчитывает количество жертв от возможного ядерного удара России и бьет в колокола по поводу отсутствия бомбоубежищ. Почему там решили, что Испания тоже может стать целью для российских ракет? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп начинает экономическую войну

      Избранный президент США Дональд Трамп пообещал, что сразу после вступления в должность начнет экономическую войну с ближайшими соседями – Канадой и Мексикой, а также с Китаем. Далее война пошлин грозит перекинуться на Европу. Чем это грозит США, ЕС, КНР и остальному миру?

    • Дадут ли Зеленскому еще денег

      Уходящий президент США Джо Байден попросил у Конгресса выделить на Украину еще 24 млрд долларов. В команде избранного президента Дональда Трампа назвали просьбу «финансированием бесконечной войны». Но действительно ли в Вашингтоне хотят именно этого – продолжать, а не сворачивать?

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............