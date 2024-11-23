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Китайские хакеры взломали переписки 150 политиков США
Сенатор обвинил китайских хакеров в прослушке 150 политиков США
Американские власти подозревают китайских хакеров в масштабной кибершпионской кампании, охватившей 150 политиков в Вашингтоне, включая возможную прослушку телефонных разговоров высокопоставленных представителей как демократов, так и республиканцев, сообщила CNN.
По словам председателя комитета сената по разведке Марка Уорнера, ФБР уведомило порядка 150 человек, из числа политической элиты США, однако количество жертв взлома может оказаться больше. «Телефонные разговоры могли прослушиваться в течение какого-то периода времени», – приводит РИА «Новости» слова Уорнера.
Целями хакеров стали крупнейшие интернет-провайдеры США. В числе жертв ранее назывались президент Дональд Трамп и его заместитель Джей-Ди Вэнс. Взломанные данные могли касаться звонков и сообщений, связанных с государственной или политической деятельностью.
Ранее сообщалось, что на саммите АТЭС в Лиме президент Байден и председатель Си Цзиньпин подняли вопрос о китайском кибершпионаже в США.