16 ноября 1874 года – 150 лет назад – родился Александр Колчак, фигура особая в пантеоне русских воинов. Верховный правитель России 1918–1920 гг., полярный исследователь, учёный-океанограф, адмирал, участник Русско-японской и Первой мировой войн, но главное человек, до конца жизни сохранивший первое качество русского офицера – быть всегда выше обстоятельств в вопросах чести и служения России.16 комментариев
В Сухуме протестующие собрались у здания администрации президента Абхазии
В Сухуме протестующие собрались у здания администрации президента Абхазии Аслана Бжании, в ожидании выступления лидеров оппозиции.
Протестующие собрались у здания администрации президента Абхазии в Сухуме после призыва лидеров оппозиции, передает РИА «Новости».
Собравшиеся у администрации отказались принять предложение Бжании о проведении досрочных выборов.
В ходе акции оппозиционер Адгур Ардзинба спросил у демонстрантов, готовы ли они покинуть правительственный комплекс и согласны ли на то, чтобы вице-президент временно исполнял обязанности президента. Протестующие ответили отказом.
Ранее оппозиция Абхазии требовала отставки президента республики. Бжания заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на давление со стороны оппозиции. Позднее Бжания пообещал уйти в отставку после освобождения здания парламента.
Напряженность в политической ситуации в Абхазии возросла из-за обсуждений ратификации инвестиционного соглашения с Россией, против которого активно выступает оппозиция.