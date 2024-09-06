Продюсер предрек Алсу блестящее будущее в карьере после развода

Tекст: Дарья Григоренко

Морозов поделился своим прогнозом относительно будущего карьеры Алсу. По его мнению, развод с супругом может стать новым витком в творческой биографии певицы. Морозов напомнил, что он принимал участие в организации первых концертов Алсу в России после ее победы на конкурсе «Евровидение», и отметил, что тогда певица не нуждалась в материальных средствах, передает Aif.ru.

«Алсу никогда не пела на корпоративах, так как ее семья была обеспечена. Для нее творчество всегда было призванием, а не способом заработка», – подчеркнул продюсер.

Морозов уверен, что сейчас, когда Алсу свободна от семейных обязательств, у нее есть все шансы достичь еще больших высот в шоу-бизнесе при условии работы с «правильным» продюсером. По его мнению, на российской эстраде сейчас наблюдается нехватка ярких и талантливых исполнительниц, поэтому Алсу может легко занять пустующий «трон» «без боя».

Напомним, 27 августа Алсу и Абрамов официально развелись.