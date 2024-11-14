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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему у иноагентов не получается пропаганда

    Давайте поговорим о феномене деградации оппозиционной журналистики, которая всегда была вражеской пропагандой, но в полный рост расцвела после бегства из страны господ исполнителей после 24 февраля 2022 года. Расцвела и увяла на наших глазах.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

    ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

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    14 ноября 2024, 11:25 • Новости дня

    Аксенов сообщил о планах восстановить мост в Крыму к 2025 году

    Аксенов сообщил о планах восстановить обрушившийся автомобильный мост в Крыму к 2025 году

    Tекст: Александра Юдина

    Автомобильный мост в Джанкойском районе Крыма, обрушившийся на ж/д пути, планируется восстановить в 2025 году, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

    В своем Telegram-канале он указал, что мост будет полностью восстановлен в 2025 году.

    Аксенов отметил, что на восстановление моста, расположенного на автодороге Джанкой – Маслово, потребуется порядка 180 млн рублей.

    Напомним, в Крыму обрушился автомобильный мост между селами Изумрудное и Маслово, в результате пострадали два человека, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сотрудники МЧС разбирают рухнувший мост, чтобы освободить железнодорожные пути в Джанкойском районе.

    11 ноября 2024, 21:19 • Новости дня
    Эксперт объяснил популярность автомобилей Lada у женщин

    Эксперт Мосеев объяснил, почему женщины чаще мужчин покупают Lada

    Эксперт объяснил популярность автомобилей Lada у женщин
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Это небольшие автомобили, которые легко припарковать и в городе, и где угодно, что как раз нравится женской аудитории», – сказал газете ВЗГЛЯД основатель проекта «Автомаркетолог», экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев, комментируя результаты опроса, согласно которым отечественный автомобиль Lada можно считать больше женским, чем мужским.

    Специалисты исследовательского холдинга «Ромир» выявили, что отечественный бренд Lada пользуется большей популярностью у женщин, чем у мужчин: 51% покупателей этой марки – дамы. Также эксперты выяснили, что средний возраст владельца этого автомобиля составляет 42 года.

    «Честно говоря, разница, которая представлена в опросе, несущественная. Я бы не стал утверждать, что марка Lada теперь женская. Седаны В-сегмента всегда составляли основу продаж у компании «АвтоВАЗ». Это небольшие автомобили, которые легко припарковать и в городе, и где угодно, что и нравится женской аудитории», – говорит Мосеев.

    Он подчеркивает, что раньше данный бренд производил не самые надежные автомобили, которые часто ломались, однако и ремонтировались довольно легко. И, конечно, не каждая женщина могла и хотела проводить свое свободное время в гараже. Однако сейчас ситуация поменялась кардинально в лучшую сторону, что является для дам еще одним мотиватором.

    В октябре на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области стартовало серийное производство нового седана бизнес-класса Lada Aura. Президент России Владимир Путин запустил его по видеосвязи.

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    13 ноября 2024, 11:05 • Новости дня
    В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военный

    В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военнослужащий, рассматривается версия о диверсии

    В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военный
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Севастополе на улице Тараса Шевченко взорвался и загорелся автомобиль, в результате чего погиб водитель, являвшийся военнослужащим, сообщил глава региона Михаил Развожаев.

    В Севастополе произошел инцидент, при котором погиб военный, сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

    Сообщение о пожаре поступило в службу 112 в среду, заявитель указал на взрыв и пожар автомобиля на улице Тараса Шевченко.

    Спасатели МЧС прибыли на место в 9.59. Они оперативно эвакуировали водителя из автомобиля и передали его врачам скорой помощи, но спасти его не удалось. Погибший оказался военнослужащим.

    Как отмечает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Baza, в подорванной машине в Севастополе находился капитан Черноморского флота.

    «Его автомобиль стоял на парковке у магазина на улице Тараса Шевченко. Предварительно, в машине сработало СВУ. По словам очевидцев, водителю оторвало ноги»,  говорится в публикации.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что следственные органы установят причины взрыва, но нельзя исключать диверсию. Развожаев также призвал жителей города быть бдительными.

    Ранее в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь с использованием ракет ATACMS в районе Северной стороны города рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы, сообщил Михаил Развожаев.

    Жительница Севастополя Владлена получила ранение ноги во время обстрела украинскими боевиками пляжа, но смогла вывезти детей в безопасное место.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    11 ноября 2024, 12:29 • Новости дня
    Япония открыла доступ к импорту гибридов для россиян
    Япония открыла доступ к импорту гибридов для россиян
    @ Yukio Tomita/Geisler-Fotopress/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Японские власти изменили формулировки санкций, позволив россиянам импортировать «мягкие» гибриды от ведущих автопроизводителей, включая Honda и Mercedes, отмечают СМИ.

    На аукционах теперь доступны автомобили с электроустановками от таких брендов, как Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes и Audi, пишет РБК.

    Директор компании «Япония Транзит» Дмитрий Клатаевский отметил, что «это не смягчение запрета, а просто уточнение формулировок», поскольку запрета на экспорт «мягких» гибридов изначально не было.

    Клатаевский объяснил, что японские брокеры и экспортеры из-за опасений санкций избегали торговли всеми автомобилями с обозначением «гибрид». Однако снижение продаж побудило их пересмотреть документы, и оказалось, что такие автомобили можно экспортировать.

    Под снятие запрета попали Honda Fit, CR-Z, Insight; Nissan Day-Z; Suzuki Solio и другие, но лишь с определенным двигателем.

    «Хотелось бы больших послаблений и отмены санкций, так как сейчас рынку это необходимо», – сказал эксперт.

    В октябре 2023 года Reuters сообщало, что введенный правительством Японии запрет на продажу подержанных автомобилей в Россию обвалил цены на японском рынке, ориентированные на российский импорт японские компании потеряли 70% бизнеса.

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    13 ноября 2024, 20:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил невозможность лишения иностранцев водительских прав за нарушение ПДД

    Автоэксперт Лысаков раскритиковал идею аннулирования иностранных водительских прав за нарушение ПДД

    Эксперт объяснил невозможность лишения иностранцев водительских прав за нарушение ПДД
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Инициатива гиблая и абсолютно не имеет перспектив», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков, комментируя законопроект, предлагающий признавать водительские права иностранцев недействительными за нарушение ПДД.

    Депутаты Госдумы предлагают внести в закон «О безопасности дорожного движения» изменения, которые предусматривают аннулирование иностранных водительских прав за несоблюдение ПДД, передает «Коммерсант». Уточняется, что за административные нарушения на территории России зарубежные национальные и международные водительские удостоверения предлагается признавать недействительными с момента вступления в силу соответствующего постановления.

    «Данное предложение просто невозможно воплотить в жизнь. Камеры, которые фиксируют административные правонарушения, настроены считывать номера. Они не могут определить, кто именно находится за рулем автомобиля: наш гражданин с российским удостоверением или иностранец с правами своей страны», – говорит Лысаков.

    Он объясняет, что при фиксировании камерой административного правонарушения штраф приходит не водителю, который на тот момент находился за рулем, а собственнику данного автомобиля. Соответственно, машину в момент правонарушения мог вести кто угодно.

    «Соответственно, соблюдать данное предложение можно лишь при условии, что автомобиль за нарушение остановит сотрудник ГАИ, который попросит предъявить водительское удостоверение при проверке, увидит, что оно иностранное, и аннулирует его. Но это невозможно –  у нас просто нет столько инспекторов на дороге», – поясняет собеседник.

    Кроме того, он обращает внимание на давнюю проблему: камеры не могут фиксировать правонарушения автомобилей с иностранными номерами. По словам Лысакова, в России не существует единого реестра регистрационных знаков транспортных средств, выданных за границей. Более того, при въезде в страну такой автомобиль никак не фиксируется, а значит, и административные штрафы его водитель может получать лишь при личной встрече с сотрудником ГАИ.

    «И, опять же, если имеющего иностранные права водителя грузового транспортного средства, который приехал с товаром в нашу страну, остановит инспектор, поскольку тот превысил допустимую скорость, что дальше? Ну аннулирует он права, а с товаром что делать? Ведь согласно нашим правилам, сотрудник ГИБДД даже не может сесть в этот грузовик и отогнать его. И водитель не сможет, потому что у него просто права отнимут. Большой вопрос, что делать тогда в такой ситуации. Инициатива гиблая и абсолютно не имеет перспектив», – заключил Лысаков.

    Ранее МВД России предлагало запретить нелегальным мигрантам водить машину и получать водительское удостоверение.

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    13 ноября 2024, 20:19 • Новости дня
    В Москве решили поднять транспортный налог

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Транспортный налог в столице планируется увеличивать каждый год не более чем на 10%, чтобы избежать резкого скачка налоговой нагрузки, такое решение приняли на заседании Московской городской думы.

    Замглавы департамента экономической политики и развития Москвы Дарья Мурченко сказала, что московские ставки по транспортному налогу не менялись более 10 лет, накопленная за эти годы инфляция составила более 100%, передает РИА «Новости».

    Проект предполагает постепенный рост ставок по транспортному налогу до уровня, предусмотренного налоговым кодексом Российской Федерации. Продлены льготы по транспортному налогу для электромобилей, которые полностью освобождены от налога.

    Предполагается, что, например, для машины с мощностью 120 лошадиных сил ставка транспортного налога в 2025 году повысится на три рубля за каждую лошадиную силу – с 25 до 28 рублей, то есть налог вырастет всего на 360 рублей – с 3 тыс. до 3360 рублей. Уведомления на уплату транспортного налога за 2025 год придут гражданам в 2026 году, увеличенный налог нужно будет заплатить до 1 декабря 2026 года.

    Также в ходе заседания на пять лет продлили действие трех налоговых льгот по налогу на имущество организаций, включая льготы для объектов торгово-офисной недвижимости и гостиниц в таких зданиях. Поддерживаемые льготы касаются объектов, используемых менее чем на 20% по назначению, таких как склады и медицинские учреждения.

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    13 ноября 2024, 23:45 • Новости дня
    Автомобильный мост обрушился под большегрузом в Крыму

    В результате обрушения автомобильного моста в Крыму пострадали два человека

    Tекст: Антон Антонов

    В Крыму обрушился автомобильный мост между селами Изумрудное и Маслово, два человека пострадали, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщили МЧС России и минздрав региона.

    «Сотрудники МЧС России деблокировали двух пострадавших», – сообщило МЧС в Telegram.

    Один доставлен в больницу в тяжелом состоянии, второму оказана амбулаторная помощь, передает РИА «Новости».

    Крымское следственное управление СК сообщило, что обрушение произошло «в результате движения перегруженного большегруза», при этом «травмы получил водитель грузовика, еще один пострадавший – водитель легкового автомобиля – госпитализирован».

    Обрушившийся в Крыму автомобильный мост находился над железнодорожным полотном, на месте ЧП работают 43 специалиста и 16 единиц техники. Как сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, мост проходил над второстепенной ж/д веткой.

    Прокуратура Крыма взяла на контроль проверку, связанную с обрушением моста в Джанкойском районе.


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    12 ноября 2024, 23:11 • Новости дня
    Развожаев назвал санкции Украины «конвульсиями мух»

    Губернатор Севастополя посчитал санкции Украины против него неэффективными и забавными

    Tекст: Максим Попов

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал введение украинских санкций против него, назвав их забавными и утверждая, что у него нет активов или наград на Украине, которые могли бы быть блокированы.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал введение против него санкций руководством Украины. Как передает ТАСС, Развожаев назвал санкции «конвульсиями мух, которых прибили тапком». Губернатор отметил, что ограничения никак не влияют на его деятельность и жизнь, а сам список санкций считает «забавным».

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 15 физических и 39 юридических лиц. В их числе оказался и губернатор Севастополя. Ограничения, действующие на протяжении десяти лет, включают блокирование активов и лишение государственных наград.

    Развожаев подчеркнул, что не имеет связей с Украиной, не владеет там счетами или наградами. «Я уже неоднократно говорил о том, что зарубежных счетов я не имел никогда и не имею, тем более на Украине», – резюмировал он.

    Напомним, в августе Развожаев уволил своего заместителя Евгения Горлова за коррупцию.

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    13 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Tesla отозвала 2,4 тыс. Cybertruck из-за неисправности инвертора привода
    Tesla отозвала 2,4 тыс. Cybertruck из-за неисправности инвертора привода
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская компания Tesla отозвала более 2,4 тыс. электропикапов Cybertruck из-за проблемы с инвертором привода, что может увеличить риск аварий.

    Как сообщает РИА «Новости», Tesla отзывает 2431 электромобиль Cybertruck. Национальное управление безопасности движения на трассах США (NHTSA) выпустило пресс-релиз, в котором указано, что отзываемая техника была произведена в период с ноября прошлого года по июль текущего.

    Причиной стала неисправность инвертора привода, которая может повысить вероятность аварии. Tesla бесплатно устранит проблему, проведя замену неисправной детали.

    В прошлом месяце Tesla отозвала более 27 тыс. моделей Cybertruck. Тогда причиной стали проблемы с камерой заднего вида. Tesla, основанная Илоном Маском в 2003 году, известна как разработчик электромобилей и технологий, связанных с ними. В 2021 году штаб-квартира компании переехала из Пало-Альто в Остин, Техас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Техасе произошло первое ДТП с летальным исходом с участием Tesla Cybertruck, а в калифорнийском районе Пало-Альто зарегистрировали первое ДТП с этим электропикапом без жертв.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск отключил ему подаренный Cybertruck, который был отправлен в зону СВО и оснащен пулеметом. Кадыров также сообщил о передаче двух автомобилей Cybertruck для нужд спецоперации, подчеркнув их высокую мобильность и надежность.

    Эксперт по информационной безопасности Игорь Бедеров пояснил, что Маск может отключить эти машины удаленно, однако их можно отвязать от доступа к Сети, чтобы минимизировать удаленное управление.

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    14 ноября 2024, 07:56 • Новости дня
    В МЧС сообщили, что в течение суток движение поездов в Крыму будет восстановлено

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудники МЧС разбирают рухнувший мост в Крыму, чтобы освободить железнодорожные пути в Джанкойском районе, работы займут около суток.

    Находящийся на месте событий журналист сообщил, что сотрудники МЧС активно разбирают остатки рухнувшего моста с целью освободить железнодорожные пути, передает «Рен-ТВ».

    «Сейчас сотрудники МЧС разбирают остатки рухнувшего моста, чтобы освободить железнодорожные пути. Восстановить движение поездов обещают в течение суток», – рассказал Павел Лямцев.

    На месте обрушения работает 43 специалиста и задействовано 16 единиц техники. Восстановление движения поездов планируется завершить в ближайшие часы, что позволит минимизировать задержки в транспортном сообщении региона.

    Накануне в Крыму обрушился автомобильный мост между селами Изумрудное и Маслово, два человека пострадали, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

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    13 ноября 2024, 16:20 • Новости дня
    Морской рейд в Севастополе временно закрыли

    Движение морского транспорта в Севастопольской бухте приостановили

    Tекст: Денис Тельманов

    В Севастополе временно закрыли рейд в бухте, что привело к приостановке движения морского пассажирского транспорта.

    Морской рейд в Севастопольской бухте временно закрыт, что привело к приостановке движения морского пассажирского транспорта, передает ТАСС.

    Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города сообщила, что «морской пассажирский транспорт приостановил движение».

    Причины временного закрытия рейда в Севастопольской бухте остаются неизвестными, и официальная информация по этому поводу пока не предоставлена. Власти не уточняют, когда движение морского транспорта будет возобновлено. Пока пассажиры вынуждены искать альтернативные способы передвижения в городе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб военнослужащий, а также возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

    Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что проводятся следственные действия на месте происшествия, территория остается оцепленной.

    Основной версией произошедшего подрыва принято заказное убийство капитана Черноморского флота с помощью самодельного взрывного устройства, закрепленного на днище автомобиля.

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    13 ноября 2024, 19:33 • Новости дня
    Минпромторг рекомендовал Lada Aura и Xcite X-Cross для чиновников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Автомобили Lada Aura и Xcite X-Cross 8 включены в перечень рекомендованных для использования госслужащими, сообщил Минпромторг.

    В обновленный список вошли обе модели, они рекомендованы для использования в служебных целях государственным и муниципальным служащим, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    В сентябре управление делами президента России начало закупку автомобилей Lada Aura для обслуживания федеральных госслужащих в рамках программы импортозамещения.

    В октябре президент Владимир Путин запустил серийное производство нового седана бизнес-класса Lada Aura на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области.

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    13 ноября 2024, 13:58 • Новости дня
    Госдума уточнила правила регистрации прав на машино-места

    Tекст: Александра Юдина

    Госдума приняла законопроект, который определяет правила выделения машино-мест в отдельные объекты недвижимости для владельцев долевой собственности на парковки, внесенный российским правительством.

    Законопроект прошел второе и третье чтения, и теперь он уточняет, как участники общей долевой собственности могут выделять машино-места в отдельные объекты недвижимости, передает ТАСС.

    Документ был предложен правительством в октябре 2023 года и принят в первом чтении в январе 2024 года.

    Предполагается, что новые правила помогут упростить процесс оформления прав на машино-места и сделают его более прозрачным.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разъясняла, что делать, если сосед захватил общедомовую парковку.

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    13 ноября 2024, 17:56 • Новости дня
    Над Крымом уничтожили четыре украинских дрона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В среду над Крымским полуостровом пресекли попытку киевского режима провести террористическую атаку с помощью дронов, сообщило Министерство обороны России.

    Дежурные средства противовоздушной обороны с 15.30 до 16.00 мск в небе над регионом уничтожили четыре украинских беспилотника, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Напомним, ночью российские средства ПВО уничтожили 29 украинских дронов над рядом российских регионов.

    До этого ПВО сбили 13 беспилотников над Белгородской и Брянской областями.

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    13 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    В Севастополе завели дело о теракте после гибели военного от взрыва

    В Севастополе завели дело о теракте после подрыва машины, при котором погиб офицер

    Tекст: Мария Иванова

    В Севастополе возбуждено уголовное дело из-за гибели военнослужащего от взрыва самодельного устройства, прикрепленного к автомобилю.

    Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ в Севастополе, сообщает Telegram-канал ведомства.

    В результате взрыва самодельного устройства, размещенного под автомобилем в Гагаринском районе, погиб военнослужащий Вооруженных сил России.

    Следователи уже назначили необходимые экспертизы и занимаются установлением лиц, причастных к этому преступлению. Расследование направлено на выяснение всех обстоятельств произошедшего и привлечение виновных к ответственности. Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, что подразумевает совершение террористического акта и незаконный оборот взрывчатых веществ.

    В Севастополе на улице Тараса Шевченко произошел взрыв автомобиля, в результате которого погиб водитель, являвшийся военнослужащим.

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    14 ноября 2024, 08:47 • Новости дня
    Власти Крыма пообещали восстановить движение пригородных поездов к 11.00

    Tекст: Мария Иванова

    Советник главы региона Олег Крючков сообщил о завершении расчистки путей после обрушения моста в Джанкойском районе, движение пригородных поездов должно возобновиться в 11.00.

    Крючков сообщил в своем Telegram-канале о скором восстановлении движения поездов на участке Соленое Озеро – Джанкой в Джанкойском районе. По его словам, в 11.00 движение пригородных поездов будет возобновлено в полном объеме, о чем информировал Минтранс Крыма.

    Ранее Южная пригородная пассажирская компания (ЮППК) объявила о приостановке движения электропоездов на этом участке. Причиной стало обрушение моста, из-за чего потребовалась расчистка железнодорожных путей.

    В Крыму обрушился автомобильный мост между селами Изумрудное и Маслово, в результате пострадали два человека, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сотрудники МЧС разбирают рухнувший мост, чтобы освободить железнодорожные пути в Джанкойском районе.

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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