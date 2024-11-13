  • Новость часаВ Раде рассказали, как Киев объяснит украинцам сдачу Курахово
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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия стала пустым местом Европы

    Сейчас Германия – это политическая пустота в самом центре Европы, занимающая значительное место в мировой экономике и торговле. И безответственные угрозы германской элиты в адрес России на практике не значат ничего.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто станет новым президентом Украины, если Трамп отвергнет Зеленского

    ЗЕ-команда – это клиент демократов, и она не нужна Трампу у власти на Украине. Каким образом он может свергнуть Зеленского? Вариантов много. Но победа Трампа открывает окно возможностей и для других политиков.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

    34 комментария
    13 ноября 2024, 17:56 • Новости дня

    Над Крымом уничтожили четыре украинских дрона

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В среду над Крымским полуостровом пресекли попытку киевского режима провести террористическую атаку с помощью дронов, сообщило Министерство обороны России.

    Дежурные средства противовоздушной обороны с 15.30 до 16.00 мск в небе над регионом уничтожили четыре украинских беспилотника, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Напомним, ночью российские средства ПВО уничтожили 29 украинских дронов над рядом российских регионов.

    До этого ПВО сбили 13 беспилотников над Белгородской и Брянской областями.

    12 ноября 2024, 21:53 • Новости дня
    Экс-премьер Джонсон связал отправку войск Британии на Украину с Трампом
    Экс-премьер Джонсон связал отправку войск Британии на Украину с Трампом
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший премьер Британии Борис Джонсон заявил, что Великобритания может направить свои войска на Украину, если Дональд Трамп сократит финансирование Киева после победы на выборах.

    Джонсон отметил, что поддержка Украины является важной инвестицией для обеспечения коллективной безопасности Европы. Он подчеркнул, что если такая поддержка прекратится, Европе придется столкнуться с более серьезной угрозой со стороны России, что затронет не только Украину, но и другие страны, включая Грузию и страны Балтии, сказал он в интервью телеканалу GB News, передает РИА «Новости».

    В своей речи Джонсон добавил, что последствия поражения Украины будут ощутимы и за пределами Европы, в том числе в Тихоокеанском регионе и Южно-Китайском море. Экс-премьер выразил уверенность в том, что поддержка Украины необходима для предотвращения более крупных конфликтов в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что Дональд Трамп может сократить американскую помощь Украине в рамках урегулирования конфликта. Фицо также напомнил, что его правительство прекратило оказание Киеву военной помощи, сосредоточившись на гуманитарной поддержке и разминировании.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа Трампа на президентских выборах в США вынудит Евросоюз пересмотреть свою стратегию по Украине. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном 13 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить поддержку Украины. Это будет последняя встреча Блинкена с Рютте на посту госсекретаря США.

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    12 ноября 2024, 19:34 • Новости дня
    Зеленский решил рассмотреть на пост посла в США скандального дипломата

    В офисе Зеленского рассматривают назначение Мельника послом в США

    Зеленский решил рассмотреть на пост посла в США скандального дипломата
    @ dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Офис Зеленского рассматривает кандидатуру Андрея Мельника на пост посла Украины в США вместо Оксаны Маркаровой, чья отставка была запрошена республиканцами.

    Как сообщает ТАСС, Мельник известен своими скандальными высказываниями во время работы в Германии, где он занимал пост посла с 2015 по 2022 год. Помимо Мельника, среди кандидатов называются заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква и внештатный советник Тимофей Милованов.

    Оксана Маркарова, нынешний посол Украины в США, может быть заменена на фоне критики со стороны республиканцев. Они были недовольны визитом Зеленского в Пенсильванию, где его сопровождали только представители Демократической партии. Смена посла может произойти до инаугурации избранного президента Дональда Трампа в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник послал к черту депутата Бундестага Ральфа Стенгера за его критику передачи Киеву кассетных боеприпасов.

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Мельника послом в Бразилии. Мельник был уволен с поста посла в Германии после скандала с оскорблением канцлера Олафа Шольца.

    Президент Украины Владимир Зеленский намерен сменить посла в США Оксану Маркарову из-за недовольства республиканцев.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    13 ноября 2024, 03:05 • Новости дня
    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области

    Госдеп США заявил о прибытии до десяти тыс солдат КНДР в Курскую область для боевых действий

    США заявили об участии солдат КНДР в боевых действиях в Курской области
    @ Kim Jae-Hwan/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Примерно десять тыс. северокорейских солдат прибыли в Курскую область для участия в боевых операциях против ВСУ, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    По словам Патела, элитные отряды армии КНДР уже начали участвовать в боевых действиях совместно с российскими силами, передает ТАСС.

    Также представитель Госдепа отметил, что российская сторона якобы заранее обучила северокорейских солдат управляться с артиллерийскими орудиями и беспилотниками. Кроме того, по словам Патела, они получили основные навыки пехотной подготовки, такие как расчистка траншей, которые являются критически важными для проведения операций на передовой.

    Напомним, 29 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слухи о присутствии северокорейских военных в России, напомнив о словах главы государства Владимира Путина, который указал на право Москвы и Пхеньяна на совместную оборону.

    До этого The New York Times сообщила, что несколько тысяч элитных солдат армии КНДР якобы прибыли в Курскую область для участия в контрнаступлении Российской армии.

    Первый секретарь постоянного представительства КНДР при ООН Ил Ха Ким назвал заявления США о военных Корейской народной армии, которые якобы находятся в России, «грязными маневрами».

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    13 ноября 2024, 11:05 • Новости дня
    В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военный

    В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военнослужащий, рассматривается версия о диверсии

    В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военный
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Севастополе на улице Тараса Шевченко взорвался и загорелся автомобиль, в результате чего погиб водитель, являвшийся военнослужащим, сообщил глава региона Михаил Развожаев.

    В Севастополе произошел инцидент, при котором погиб военный, сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

    Сообщение о пожаре поступило в службу 112 в среду, заявитель указал на взрыв и пожар автомобиля на улице Тараса Шевченко.

    Спасатели МЧС прибыли на место в 9.59. Они оперативно эвакуировали водителя из автомобиля и передали его врачам скорой помощи, но спасти его не удалось. Погибший оказался военнослужащим.

    Как отмечает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Baza, в подорванной машине в Севастополе находился капитан Черноморского флота.

    «Его автомобиль стоял на парковке у магазина на улице Тараса Шевченко. Предварительно, в машине сработало СВУ. По словам очевидцев, водителю оторвало ноги»,  говорится в публикации.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что следственные органы установят причины взрыва, но нельзя исключать диверсию. Развожаев также призвал жителей города быть бдительными.

    Ранее в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь с использованием ракет ATACMS в районе Северной стороны города рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы, сообщил Михаил Развожаев.

    Жительница Севастополя Владлена получила ранение ноги во время обстрела украинскими боевиками пляжа, но смогла вывезти детей в безопасное место.

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    13 ноября 2024, 14:34 • Новости дня
    Зеленский призвал Запад помочь после удара по Киеву

    Зеленский обратился к западным союзникам с призывом помочь после удара по Киеву

    Зеленский призвал Запад помочь после удара по Киеву
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников предоставить важную военную помощь после удара по Киеву.

    Как сообщает «Газета.ру», президент Украины на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) он подчеркнул, что в сложившейся ситуации жизненно важно, чтобы Вооруженные силы Украины имели все необходимые средства для обороны.

    Зеленский выразил благодарность союзникам Украины за уже оказанную помощь и акцентировал внимание на необходимости поставок ракет для систем противовоздушной обороны. Он отметил, что выполнение достигнутых соглашений по производству и поставкам в военной сфере также является важной частью поддержки страны.

    Ранее в Минобороны сообщили, что в результате ударов ВС России были нанесены удары по инфраструктуре военных аэродромов и объектам энергетики на Украине, которые используются для работы предприятий военно-промышленного комплекса.

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    13 ноября 2024, 00:21 • Новости дня
    Economist назвал дату возможных выборов на Украине

    СМИ сообщили о возможных выборах на Украине в мае следующего года из-за недоверия администрации Зеленского

    Tекст: Максим Попов

    Президентские выборы на Украине могут пройти 25 мая 2025 года, несмотря на военное положение и отрицание подготовки администрацией Зеленского, так как почти 70% жителей страны считают их необходимыми из-за падения морального духа, сообщил Economist.

    По информации издания, на Украине активно обсуждается смена руководства на фоне военного положения. Вопреки заявлениям администрации Владимира Зеленского о том, что голосование пока не готовится, Economist указывает на начавшуюся мобилизацию региональных избирательных штабов и формирование списков кандидатов, передает РИА «Новости».

    Как отметили британские обозреватели, результаты опросов показывают, что Зеленский не является «бесспорным военным лидером», и его позиция на выборах против Валерия Залужного, бывшего главкома ВСУ, могла бы быть слабой. Издание приводит мнение анонимного источника, который считает, что лучший выход для Зеленского – провести выборы, чтобы избежать ассоциации с возможным военным поражением или «неполным миром».

    На текущий момент киевские политики озабочены двумя датами: 20 января 2025 года, когда состоится инаугурация Дональда Трампа, и 25 мая 2025 года, когда могут состояться выборы. Эти даты являются критическими в обсуждениях о возможном прекращении огня и завершении военного положения, что потенциально может привести к выборам, подчеркнули авторы материала.

    Напомним, в конце октября глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что выборы в стране состоятся после окончания конфликта, так как все ресурсы Киева направлены на его ведение.

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    13 ноября 2024, 16:44 • Новости дня
    Эксперт назвал ошибки ВСУ при обороне Курахово

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска готовят прорыв к центру Курахово с юга

    Эксперт назвал ошибки ВСУ при обороне Курахово
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Курахово располагается в равнинной местности, что облегчает штурм города. Единственное препятствие – это низина, тянущаяся с юго-востока до водохранилища. Однако российские войска сумели решить данную проблему путем освобождения поселка Дальнее, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя ход боевых действий в ДНР. По его словам, ошибкой ВСУ было решение о подрыве одной из дамб местного водохранилища.

    «На востоке Курахово российские войска находятся уже около двух недель. Нам удалось закрепиться в районе частной застройки. За последние двое суток военные продвинулись дальше: прошли вдоль железнодорожного вокзала и школы. Это также позволило расширить зону нашего контроля на юге. Грубо говоря, мы освободили примерно 15% населенного пункта», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Одновременно с этим Российской армии удалось прорваться в поселок Дальнее. Данный успех потенциально откроет нам возможности продолжения наступления еще и в районе центра Курахово. Для гарнизонов ВСУ складывается непростая ситуация. Конечно, полноценных клещей для взятия населенного пункта еще не сформировалось, но угроза полного окружения города витает в воздухе», – отмечает собеседник.

    «Противник это хорошо осознает. Собственно, подрыв одной из дамб местного водохранилища и был осуществлен с целью предотвратить полное блокирование местной группировки. Однако таким образом ВСУ выстрелили себе в ногу. Уменьшение площади водного зеркала приведет к тому, что наши силы с севера получат возможность простреливать населенный пункт «в упор», – считает он.

    «Сам город и его округа представляют собой равнинную местность. В отличие от других мест в ДНР, там отсутствуют терриконы. Единственный проблемный участок здесь – это низина, тянущаяся с юго-востока до водохранилища. Здесь сложно провести бронетехнику, но мы решили вопрос с ее продвижением», – полагает эксперт.

    «Заняв Дальнее, мы получили возможность обходить данную территорию с юга, что ускорит темпы наступления. Как только мы подтянем на этом участке наши войска к самому городу, начнется штурм Курахово, что станет ликвидацией одного из последних мощных укрепрайонов в этом районе», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские силы продвинулись на север и юг от Курахово в ДНР. Об этом в интервью ТАСС сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты. По его словам, активные бои ведутся в районе села Дальнее. Кроме того, войска захватили Новоселидовку.

    Он также добавил, что ВС РФ движутся в сторону трассы Запорожье – Курахово. В настоящий момент ведутся работы по перерезанию данной дороги для противника. «Это лишит ВСУ возможности контролировать населенный пункт, поскольку это главная транспортная артерия, через которую их обеспечивают живой силой, боеприпасами и всем остальным», – добавил Рогов.

    Таким образом, операция по окружению группировки ВСУ в районах Курахово продолжается. Войска сжимают клещи вокруг подразделений ВСУ вблизи населенного пункта, приближаясь к нему с нескольких сторон. При этом в восточной части города уже начались бои. Успех операции откроет для ВС России путь к Красноармейску (Покровску).

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему Украина на фоне ухудшения положения в Курахово занялась энергетическим каннибализмом.

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    13 ноября 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Ровнополь в ДНР
    Российские войска освободили Ровнополь в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над Ровнопольем в Донецкой народной республике, сообщило российское Министерство обороны в среду.

    Группировка «Восток» освободила Ровнополь, поразила украинские формирования у Великой Новоселки, Темировки, Новодонецкого и Зеленого Поля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли до 150 военнослужащих и различную технику, включая французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar.

    Группировка «Север» на Харьковском направлении атаковала украинские силы в населенных пунктах Уды, Вильча, Краснокутск, Одноробовка и Липцы. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих и несколько единиц техники. Также был уничтожен цех по производству беспилотников.

    Группировка «Запад» улучшила свое тактическое положение и поразила механизированные бригады и бригады теробороны в Харьковской области и Серебрянском лесничестве. Потери противника достигли 500 военнослужащих, также украинская сторона потеряла значительное количество военной техники, включая танки и станции РЭБ.

    Южная группировка продвинулась вперед и поразила украинские войска в Донецкой народной республике. Потери ВСУ составили 720 военнослужащих и множество единиц тяжелой техники.

    Группировка «Центр» поразила украинские войска на нескольких ключевых участках. Потери ВСУ превысили 480 военнослужащих.

    В Запорожской и Херсонской областях группировка «Днепр» атаковала украинские позиции, украинская сторона в зоне ее ответственности потеряла до 65 человек и множество единиц техники, включая гаубицу Д-30 и станцию РЭБ.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что ВС России закрепились на окраинах Тернов в ДНР, несмотря на массированные удары со стороны украинских военных.

    До этого российские военные освободили населенный пункт Волченка в Донецкой народной республике и установили контроль над Вишневым в этом же регионе.

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    13 ноября 2024, 17:32 • Новости дня
    Депутат Рады назвал ежедневные потери ВСУ

    Депутат Рады Дубинский заявил о ежедневных потерях ВСУ в 1,5 тыс. человек

    Депутат Рады назвал ежедневные потери ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в государственной измене, обнародовал данные о потерях вооруженных сил Украины (ВСУ). По оценкам Дубинского, ежедневно ВСУ теряют до 1,5 тыс. человек.

    В своем Telegram-канале Дубинский заявил, что украинское правительство, возглавляемое Владимиром Зеленским, планирует мобилизовать 160 тыс. человек за три месяца. «Это составляет примерно 50–55 тыс. человек в месяц или 1,7–1,8 тыс. человек в день», – отметил он, передает РИА «Новости».

    Дубинский также подчеркнул, что подобные мобилизационные темпы связаны с политическими интересами, в частности с предстоящей инаугурацией Дональда Трампа как президента США. «Три месяца – это как раз до инаугурации и полноты власти Трампа, пока эти хотят продолжать свое кровавое пиршество», – сказал он, добавив, что ежедневно гибнут около 1,5 тыс. военнослужащих. «День их кривляний – минус 1,5 тыс. мужчин», – подчеркнул он.

    Ранее в Минобороны сообщили, что потери ВСУ на Курском направлении превысили 30 тыс. военных. 1 ноября военный блогер Руслан Татаринов заявил, что общие потери ВСУ по некрологам составляют 524 тыс. человек, но эта цифра может быть занижена. Ежедневные потери увеличились до 600–700 человек.

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    13 ноября 2024, 08:33 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы

    Кличко сообщил о взрывах в Киеве и работе ПВО на фоне тревоги

    В Киеве прогремели взрывы
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В столице Украины прозвучали взрывы, о чем сообщил мэр Киева Виталий Кличко, отметив активность ПВО.

    Согласно сообщению мэра Киева Виталия Кличко, в столице Украины прогремели взрывы. Он написал в своем Telegram-канале: «Взрывы в городе», подчеркнув, что в данный момент работает противовоздушная оборона.

    Как передает ТАСС, вслед за инцидентом на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

    Ранее в Киеве прогремели взрывы, и мэр города Виталий Кличко сообщил работе ПВО в районе Оболони.

    До этого очередной взрыв произошел в Киеве, также взрывы прогремели в Кировоградской области Украины.

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    13 ноября 2024, 13:37 • Новости дня
    США пообещали «поставить Киеву каждый одобренный доллар» до 20 января

    Блинкен заявил о намерении Байдена «поставить Киеву каждый одобренный доллар» до 20 января

    США пообещали «поставить Киеву каждый одобренный доллар» до 20 января
    @ Khaled Elfiqi/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден планирует до 20 января поставить Украине все одобренные средства Конгрессом, сообщил в ходе встречи в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте госсекретарь Энтони Блинкен.

    По его словам, Байден намерен обеспечить передачу Украине каждого доллара из одобренных Конгрессом средств до 20 января, передает ТАСС.

    «Пока мы работаем над тем, чтобы у Украины было все необходимое для обороны, и США продолжают наращивать свои усилия. Президент Байден намерен позаботиться о том, чтобы каждый доллар, который есть в нашем распоряжении, был отправлен в период с сегодняшнего дня по 20 января», – подчеркнул Блинкен.

    США и союзники по НАТО работают над удовлетворением запросов, изложенных Владимиром Зеленским в так называемом плане победы.

    По словам Блинкена, эта поддержка началась в 2022 году и продолжается до сих пор. США адаптируются под изменения потребностей Украины и ситуации на поле боя.

    НАТО планирует обеспечить Украину военной помощью, чтобы ВСУ могли продолжать боевые действия в 2025 году.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский ищет способы сохранить «пособие» от США.

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    12 ноября 2024, 21:39 • Новости дня
    Депутат Рады предложила отправить сотрудников военкоматов в боевые подразделения

    Депутат Рады Безуглая предложила расформировать ТЦК и отправить их сотрудников на фронт

    Tекст: Ольга Иванова

    Реформация системы военных комиссариатов в Украине может привлечь на фронт 50 тыс. военнослужащих, считает депутат Рады Украины Марьяна Безуглая, ее слова приводит издание «Страна».

    Безуглая высказала предложение о реформировании системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), сообщает «РИА Новости». Она считает, что это позволит пополнить ряды боевых подразделений на фронте минимум 50 тысячами военнослужащих, сообщает РИА «Новости».

    Безуглая отметила, что в настоящее время в Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отсутствует финансовая аналитика, что создает «черную дыру» в управлении ресурсами. По ее словам, численность работников ТЦК и СП, включая рекрутинговые центры, составляет до 100 тыс. человек.

    По мнению нардепа, если расформировать ТЦК и СП, оставить только рекрутинговую функцию, передать административные обязанности центрам предоставления административных услуг (ЦНАП) и ввести прямой призыв в бригады с централизованным мониторингом, то это позволит высвободить значительное количество военнослужащих для выполнения боевых задач.

    Ранее Безуглая обвинила Минобороны и Генштаб Украины в сокрытии критического состояния обучения военных в ВСУ.

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    13 ноября 2024, 06:22 • Новости дня
    Республика Мали обвинила Украину в сотрудничестве с террористами

    Глава МИД Мали заявил о сотрудничестве Украины с террористами в Западной Африке

    Республика Мали обвинила Украину в сотрудничестве с террористами
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что Украина якобы сотрудничает с террористами в Западной Африке, и призвал ООН принять меры.

    Глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил, что международное сообщество совершит ошибку, если не отреагирует на сотрудничество Украины с террористами в Западноафриканских странах, передает РИА «Новости». В связи с деятельностью Киева в регионе малийские власти обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой принять соответствующие меры.

    Диоп подчеркнул важность выполнения международными структурами своих обязательств в условиях сложившейся ситуации. «Со стороны международного сообщества было бы большой ошибкой не выполнить свои обязательства перед лицом такого развития событий», – сказал он.

    Ранее французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для обучения. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Киев стремится открыть «второй фронт» в Африке, поддерживая террористические группировки. Как отметил исполняющий обязанности директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Георгий Михно, Россия обвиняет Киев в поддержке террористов в Африке и намерена противодействовать этой практике, заявил

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    12 ноября 2024, 22:38 • Новости дня
    Российская армия прорвала оборону к востоку от Курахово

    Российские войска продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска прорвали последнюю линию обороны и продвинулись на 1200 метров вглубь Курахово, взяв под контроль около 15% территории города.

    Как сообщил военный обозреватель Bild Юлиан Репке в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), российские войска значительно продвинулись в Курахово. Согласно его информации, была прорвана последняя линия обороны к востоку от города, что позволило российской армии продвинуться более чем на 1200 метров вглубь.

    Репке отметил, что на данный момент российские войска контролируют приблизительно 15% территории Курахово. Обозреватель подчеркнул, что это значительное достижение для армии, учитывая сложную ситуацию на востоке Украины.

    Напомним, накануне сообщалось, что силы ВСУ к югу от Курахово оказались в клещах и отрезаны от снабжения.

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    13 ноября 2024, 16:36 • Новости дня
    Шольц вновь отказался поставлять Украине ракеты Taurus

    Шольц подтвердил отказ Германии поставлять Украине ракеты Taurus

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена изменять позицию по поставкам дальнобойных ракет Taurus на Украину, подчеркнув это в выступлении в Бундестаге.

    Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что Берлин не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. Как передает ТАСС, Шольц подчеркнул свою неизменную позицию по этому вопросу, выступая в Бундестаге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц отказался поставлять Украине ракеты Taurus, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны. Шольц также подвергся критике за увеличение государственного долга Германии под предлогом оказания помощи Украине.

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