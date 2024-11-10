СК начал проверку видео о «Крокусе» на предмет оправдания терроризма

Tекст: Ольга Иванова

Как сообщает РИА «Новости», следственный комитет Российской Федерации начал процессуальную проверку по факту опубликованного в интернете видео. На нем две девушки, как предположительно установили следователи, допускают публичное оправдание терроризма, затрагивая события мартовской трагедии в «Крокус Сити Холле».

В пресс-службе подмосковного главного следственного управления СК РФ уточнили, что следователь следственного отдела по городу Красногорску организовал процессуальную проверку по данному факту. «Следствие на данный момент устанавливает личности девушек, заснятых на видеозаписи», – сообщили в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям, находившимся в здании, и подожгли зал. В результате погибли 145 человек, а само здание полностью сгорело. Потерпевшими в результате теракта в «Крокусе» признали более 1,7 тыс. человек.