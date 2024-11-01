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Силы ПВО уничтожили три украинских дрона над Брянской областью
Российские ПВО сбили три украинских беспилотника в Брянской области
Российские средства ПВО успешно предотвратили атаку украинских беспилотников на Брянскую область, уничтожив три ударных беспилотника, что помогло избежать жертв и разрушений, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По словам Богомаза, три дрона самолетного типа были обнаружены и уничтожены силами ПВО Минобороны, говорится в Telegram-канале губернатора.
Богомаз подчеркнул, что благодаря действиям ПВО удалось избежать жертв и разрушений на территории региона. Операция по нейтрализации угрозы прошла успешно, и население Брянской области может чувствовать себя в безопасности. Власти продолжают следить за ситуацией и готовы к возможным новым атакам.
Минобороны также подтвердило факт уничтожения беспилотников, отметив, что ПВО страны находятся в полной боевой готовности. Противодействие дроновым атакам остается одной из приоритетных задач военных в текущих условиях.
Напомним, в ночь на пятницу российские силы ПВО уничтожили 83 украинских беспилотника над регионами России. При этом в ходе атаки на Брянскую область пострадал человек.