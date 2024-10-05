Индия заявила о мировой поддержке контактов с Россией и Украиной по конфликту

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, Индия стремится не к посредничеству, а к созданию условий для начала диалога между двумя конфликтующими странами, передает ТАСС.

Джайшанкар подчеркнул важность коммуникации, отметив: «Очевидно, что разговор сосредоточен на том, из-за чего возник конфликт».

Министр также рассказал о своих недавних поездках в Нью-Йорк и Вашингтон, где увидел поддержку мировой общественностью усилий Индии. «Большая часть мира поддерживает то, что мы сделали. Сегодня можно пересчитать по пальцам тех, у кого есть возможность посетить обе столицы конфликтующих стран», – заметил он, добавив, что также обсуждал ситуацию с министрами иностранных дел России и Украины.

Ранее в Индии заявили о необходимости участия в переговорах по Украине всех сторон.