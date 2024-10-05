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Следствие по делу Roshen в Липецке продлили до декабря
Срок следствия по делу об НДС липецкой фабрики Roshen продлили до декабря 2024 года
Судебные документы подтвердили, что следствие по делу о мошенничестве с НДС липецкой фабрики Roshen продлили до декабря 2024 года, сообщается о продлении срока на 117 месяцев.
Срок предварительного следствия по делу о мошенничестве с НДС липецкой кондитерской фабрики Roshen продлен до декабря 2024 года, пишет ТАСС.
Это решение принято первым заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации и указано в судебных документах.
Корпорация Roshen, которой владеет бывший президент Украины Петр Порошенко, управляет несколькими кондитерскими фабриками.
В 2015 году в России против руководства Roshen было возбуждено уголовное дело, связанное с мошенничеством с бюджетными средствами. Спор касался начисления НДС при строительстве производства в Косыревке Липецкого района Липецкой области.
Налоговые органы предъявили Липецкой фабрике Roshen требования о доплате почти 285,9 млн рублей НДС за 2012 год. Также начислены пени в размере 26,2 млн рублей и штраф 49,5 млн рублей.
Производство выполняла нижегородская научно-производственная фирма «Металлимпресс», что стало причиной возникновения юридических разногласий. Это дело обострило отношения Roshen с российскими налоговыми органами, что привело к продолжительному судебному процессу.
Ранее сообщалось, что предприятие по производству кондитерских изделий Roshen в Липецке, принадлежащее бывшему украинскому президенту Петру Порошенко, перешло в собственность Российского государства.