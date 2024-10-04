ФСБ установила причастных к подготовке убийств офицеров ВКС России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, причастные к подготовке убийств офицеров ВКС России лица связаны с проукраинскими полувоенными структурами, действующими на территории ЕС, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что успех в расследовании достигнут совместно с Комитетом государственной безопасности Белоруссии.

Кроме раскрытия подготовки убийств, ФСБ и белорусские коллеги перекрыли международные каналы контрабанды продукции военного назначения и сырья с драгметаллами через Белоруссию.

Также в сотрудничестве с ГКНБ Таджикистана на территории России были задержаны четверо граждан, находившихся в межгосударственном розыске за экстремистские преступления.

Бортников отметил, что в июле ФСБ, опираясь на информацию узбекистанских партнеров, пресекла деятельность запрещенной в России террористической ячейки «Вилаят Хорасан» на российской территории.

Были задержаны десять боевиков, а также пять членов международных террористических организаций «Исламское государство*» и «Хайят Тахрир аш-Шам*» ( террористические организации запрещены в России), занимавшихся вербовкой и финансированием.

Во взаимодействии с КНБ Казахстана было изъято около 4 тонн наркотиков.

Бортников подчеркнул значимость совместных профессиональных действий спецслужб стран СНГ в борьбе с международным терроризмом и другими угрозами для обеспечения безопасности стран Содружества.

Ранее Бортников рассказал, что нападение ВСУ на Курскую область имело целью спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ, что могло бы сорвать перспективы мирного урегулирования конфликта.