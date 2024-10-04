В Европе – удивительная тенденция. На волне роста популярности правых евроскептиков «системе» приходится идти им навстречу. И она делает это, когда дело касается некоторого закручивания миграционных гаек. Но не делает ни шага навстречу избирателям правых партий, когда речь идет об отношениях с Россией и поддержке Украины.0 комментариев
Депутат Ивлев призвал генсека НАТО пересмотреть агрессивные заявления в адрес России
Депутат Госдумы Ивлев призвал генсека НАТО пересмотреть агрессивные заявления в адрес России
Депутат Госдумы Леонид Ивлев призвал генсека НАТО Марка Рютте учесть военную историю России, отметив, что игнорирование ее национальных интересов может привести к ошибкам.
Ивлев призвал Рютте пересмотреть свои заявления и учесть военную историю России, добавив, что путь агрессоров, игнорирующих российские национальные интересы, всегда приводил к ошибкам, передает РИА «Новости».
В частности, депутат подчеркнул, что «у России есть свои национальные интересы, включая геополитические и военно-стратегические, не учитывать которые пытались польские паны, Карл XII, Наполеон, Гитлер, при этом глубоко и бесповоротно просчитались».
«По пути агрессоров, Рютте может «порвать штаны и опозориться», – указал он.
По словам Ивлева, своими заявлениями Рютте выполняет мандат, выданный США, и не изучает устав НАТО, в частности статью 10, где изложены требования к многоэтапному процессу вступления в альянс.
Депутат подчеркнул, что такие действия генсека создают впечатление о недостаточной компетентности в вопросах, касающихся безопасности и истории России.
Американская разведка ранее предупредила администрацию США и союзников о потенциально опасных последствиях предоставления Украине разрешения на нанесение ударов по российским объектам с использованием западного дальнобойного оружия.
The New York Times писала, что администрация американского лидера Джо Байдена может поддержать удары вглубь российской территории, но не оружием США.