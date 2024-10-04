Депутат Госдумы Ивлев призвал генсека НАТО пересмотреть агрессивные заявления в адрес России

Tекст: Александра Юдина

Ивлев призвал Рютте пересмотреть свои заявления и учесть военную историю России, добавив, что путь агрессоров, игнорирующих российские национальные интересы, всегда приводил к ошибкам, передает РИА «Новости».

В частности, депутат подчеркнул, что «у России есть свои национальные интересы, включая геополитические и военно-стратегические, не учитывать которые пытались польские паны, Карл XII, Наполеон, Гитлер, при этом глубоко и бесповоротно просчитались».

«По пути агрессоров, Рютте может «порвать штаны и опозориться», – указал он.

По словам Ивлева, своими заявлениями Рютте выполняет мандат, выданный США, и не изучает устав НАТО, в частности статью 10, где изложены требования к многоэтапному процессу вступления в альянс.

Депутат подчеркнул, что такие действия генсека создают впечатление о недостаточной компетентности в вопросах, касающихся безопасности и истории России.

Американская разведка ранее предупредила администрацию США и союзников о потенциально опасных последствиях предоставления Украине разрешения на нанесение ударов по российским объектам с использованием западного дальнобойного оружия.

The New York Times писала, что администрация американского лидера Джо Байдена может поддержать удары вглубь российской территории, но не оружием США.

