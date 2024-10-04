Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.4 комментария
Силы ПВО за ночь сбили 18 украинских БПЛА над российской территорией
Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 18 украинских БПЛА над российской территорией
За минувшую ночь российская система противовоздушной обороны ликвидировала 18 украинских беспилотников, атаковавших территории Белгородской, Воронежской, Ростовской областей и акваторию Азовского моря, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что над Белгородской областью было уничтожено шесть БПЛА, столько же перехвачено над Воронежской областью. Пять беспилотников были сбиты в акватории Азовского моря, а один – над территорией Ростовской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства радиоэлектронной борьбы в Аннинском районе Воронежской области подавили украинский беспилотник, который упал на территорию нефтебазы, вызвав возгорание пустой цистерны.
До этого сообщалось, что дежурные средства ПВО в Воронежской области уничтожили 25 украинских беспилотников.