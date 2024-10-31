Саммит БРИКС в Казани имеет деморализующее значение для украинского общества, а майданным пропагандистам придется менять свои постулаты. Теперь украинским пропагандистам нужен новый тезис вместо «весь мир с Украиной».2 комментария
ВСУ оставили послание на дроне в Бердянске
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий показал фото дрона с надписью от ВСУ, найденного в Бердянске после атаки.
На обломке беспилотного летательного аппарата заметна надпись на украинском языке «Бердянск – это Украина либо руины». Фотографию с надписью губернатор опубликовал в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в результате атаки на город число пострадавших не увеличилось, один из них находится в состоянии средней степени тяжести.
В Бердянске продолжаются работы по разбору завалов, на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета.
Ранее Балицкий сообщал, что вооруженные силы Украины атаковали Бердянск с использованием беспилотников, что привело к повреждению инфраструктуры морского торгового порта, частного домовладения и цветочного магазина.