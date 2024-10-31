СМИ: Запрет на экспорт бензина продлили из-за ремонтов на НПЗ и угрозы роста цен

«Коммерсант»: Запрет на экспорт бензина продлили из-за ремонтов на НПЗ и угрозы роста цен

Tекст: Александра Юдина

Российское правительство не намерено досрочно снимать ограничения на экспорт бензина, запрет будет действовать до конца 2024 года, несмотря на то что Минэнерго планировало ослабить эмбарго в ноябре после завершения ремонтов на НПЗ, передает «Коммерсант».

Источники из нефтяной отрасли указали, что производство бензина сейчас на минимальных уровнях. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, экспорт будет разрешен только при избытке продукта на внутреннем рынке. При этом на данный момент, по данным Росстата, средняя цена бензина выросла с начала года на 8,2% при инфляции в 6,27%.

Уточняется, что биржевые цены на бензины Аи-95 и Аи-92 со временем снижаются, но чистая маржа их продаж на АЗС остается отрицательной. Аналитики считают, что в условиях продолжающихся ограничений маржа может улучшиться, однако снятие ограничений спровоцирует рост оптовых цен, что может вызвать новый виток инфляции.

Также сообщается, что с нового года будет увеличен акциз на топливо, что также может повлиять на розничные цены. Эксперты отмечают, что за последний год власти использовали запреты на экспорт для стабилизации рынка, когда баланс был нестабильным. В «Петромаркете» ожидают, что несмотря на отрицательную маржу для Аи-95, тренд на ее улучшение продолжится благодаря высокой марже на нефтебазах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти возобновили запрет на экспорт бензина в августе, чтобы предотвратить резкий рост цен.