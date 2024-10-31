Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.20 комментариев
Беспилотники уничтожены и подавлены над Ростовской и Брянской областями
Над Ростовской и Брянской областями уничтожено и подавлено 11 украинских беспилотников, сообщили главы регионов Василий Голубев и Александр Богомаз.
Голубев сообщил в Telegram, что над Ростовской областью сбили и подавили средствами РЭБ девять БПЛА. Богомаз сообщил в Telegram о двух уничтоженных дронах в Брянской области. Никто не пострадал.
Напомним, российская ПВО сбила пять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями, а также акваториями Азовского и Черного морей.