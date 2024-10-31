МИД обвинил Британию в использовании черноморского коридора для поставок вооружений Киеву

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, утверждения Лондона о неизбирательных ударах России по украинским портам безосновательны и служат лишь прикрытием для поставок оружия Украине, передает ТАСС.

Дипломат напомнила, что Минобороны публиковало видеодоказательства присутствия военных грузов в порту Южный Одесской области. По словам Захаровой, отрицание этого факта Лондоном свидетельствует о его истинных намерениях – не в обеспечении поставок зерна, а в снабжении Киева летальными вооружениями.

Представитель МИД также отметила, что Британия не стремится к урегулированию конфликта, а наоборот, способствует его затягиванию. Это, по ее мнению, лишь увеличивает страдания украинского народа.

Кроме того, Захарова прокомментировала обвинения со стороны США о якобы существующей военно-биологической программе России.

Она заявила, что это часть американской пропагандистской кампании, направленной на дискредитацию России. По словам дипломата, подобные обвинения основаны на домыслах и не имеют под собой никаких доказательств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Британии обвинило Лондон в том, что он использует зерновой коридор для доставки вооружений на Украину под прикрытием гуманитарных целей.

Напомним, российские удары по портовой инфраструктуре Одесской области приобрели регулярный характер, поскольку эта морская гавань стала важной точкой поставки вооружений для ВСУ, где противник использует торговые и гражданские суда.