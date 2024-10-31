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    Сергей Худиев Сергей Худиев Дать человеку выпить яду – это не акт сострадания

    Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Финансовая система БРИКС ударит по доллару США

    Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.

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    Ванесса Гьяццелли Пайм Ванесса Гьяццелли Пайм Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность

    Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.

    21 комментарий
    31 октября 2024, 03:59 • Новости дня

    Шварценеггер поддержал Харрис на выборах в США

    Шварценеггер поддержал Харрис на выборах в США и раскритиковал Трампа

    Шварценеггер поддержал Харрис на выборах в США
    @ Bernd Elmenthaler/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киноактер и бывший губернатор штата Калифорния от Республиканской партии США Арнольд Шварценеггер заявил, что на выборах президента страны поддерживает кандидата от демократов Камалу Харрис, а не республиканца Дональда Трампа.

    «Я всегда буду в первую очередь американцем, а уже потом республиканцем. Поэтому я голосую за Камалу Харрис и Тима Уолца», – приводит слова Шварценеггера ТАСС.

    Шварценеггер раскритиковал Трампа за его высказывания о миграционном кризисе в США. По мнению Шварценеггера, называющий страну «мусорным баком для всего мира» Трамп не способен решить проблемы американцев.

    При этом актер подчеркнул, что ни одна из партий его полностью не устраивает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шварценеггер и Трамп давно находятся в открытом конфликте. Шварценеггер говорил о желании разбить лицо Трампа об стол, высмеивал за низкие рейтинги популярности, а также называл «маленькой вареной макарониной».

    30 октября 2024, 05:24 • Новости дня
    Трамп назвал «проблему номер один» для США

    Трамп назвал миграционный кризис главной проблемой для США

    Трамп назвал «проблему номер один» для США
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Миграционный кризис представляет большую угрозу для США, чем инфляция, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп.

    «В каждом опросе инфляция и экономика указываются как вопросы первостепенной значимости. А на третьем месте – граница. Не думаю, что это так», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что инфляция разрушительна как «для людей», так и для экономики страны. Однако он считает, что миграционная политика нынешней администрации превращает Соединенные Штаты в «мусорный бак» для преступников из других стран. «Это действительно жестокие люди», – отметил он.

    По его мнению, действующая политика администрации Джо Байдена способствует проникновению в страну миллионов мигрантов, многие из которых представляют угрозу. «Проблема номер один – это граница», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы президента США состоятся 5 ноября, но фактически они уже начались – миллионы американцев голосуют досрочно.

    Вице-президент США Камала Харрис стремительно теряет позиции в предвыборной гонке и уже растратила свое прежнее преимущество над Трампом.

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    29 октября 2024, 17:53 • Новости дня
    Политолог объяснил отказ ведущих изданий США поддерживать Харрис и Трампа

    Американист Дудаков: Владельцы крупных американских изданий прикрылись «нейтралитетом» на выборах

    Политолог объяснил отказ ведущих изданий США поддерживать Харрис и Трампа
    @ REUTERS/Marco Bello, Jeenah Moon/File Photo

    Tекст: Анастасия Куликова

    Редакции The Los Angeles Times, The Washington Post и USA Today настроены крайне либерально. Они хотели бы поддержать на выборах Камалу Харрис. Однако миллиардеры, владеющие этими изданиями, опасаются негативных последствий в случае победы Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее крупные американские издания стали отказываться поддержать кандидата на выборах в США.

    «The Los Angeles Times, The Washington Post и USA Today – это либеральные, продемократические медиа. Говорить об их непредвзятости не приходится. Эти издания продвигают повестку, которая помогает Камале Харрис. Кроме того, они активно критикуют Дональда Трампа», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Другое дело, что сейчас мы видим расхождения между владельцами этих СМИ и их редакциями, – добавил собеседник. – Последние настроены крайне либерально. Они хотели бы более активно поддерживать Демпартию. Вместе с тем, бизнесмены, являющиеся собственниками газет, опасаются негативных последствий в случае победы Трампа и поэтому стараются хеджировать риски».

    Яркий тому пример – Джефф Безос, владелец The Washington Post. «У него огромная империя в виде Amazon. Предприниматель имеет большие госконтракты с американским разведсообществом. По всей видимости, он считает реальными риски, что в случае прихода в Белый дом республиканца эти контракты будут пересматриваться, и его компании не дополучат денег», – детализировал политолог.

    То же самое и с другими миллиардерами, владеющими вышеуказанными СМИ и решившими в преддверии выборов не конфликтовать с Трампом. При этом, как отметил эксперт, это привело к разногласиям внутри изданий: так, например, в The Washington Post редакторы, несогласные с решением своего руководства, уходят в отставку. В заключение Дудаков спрогнозировал, что раскол как общества, так и медийной среды будет лишь усугубляться.

    Ранее крупные американские издания стали отказываться от поддержки конкретного кандидата на выборах в США. Первой стала The Los Angeles Times. Владелец газеты, американский миллиардер Патрик Сун-Шионг, объясняя решение, заявил в X (соцсеть заблокирована в России), что вместо традиционной для таких случаев редакционной колонки в пользу одной из партий, он предложил провести «фактический анализ всех положительных и отрицательных действий обоих политиков за время их пребывания в Белом доме».

    По его словам, редакционный совет решил в таком случае не публиковать никакого текста. В знак протеста уже трое сотрудников газеты покинули свои посты. Отметим, что The Los Angeles Times поддерживала всех кандидатов в президенты от Демократической партии с 2008 года.

    Затем нейтральную позицию заняла The Washington Post. Исторически газета высказывается за демократических кандидатов, и редакционный совет изначально собирался выразить поддержку Камале Харрис. Но владелец газеты, миллиардер Джефф Безос решил иначе. Такую позицию он объяснил намерением сохранить непредвзятость.

    «Поддержка президента создает ощущение отсутствия независимости. Прекратить поддержку – принципиальное решение, и оно правильное», – заявил предприниматель. В знак протеста уже два колумниста газеты и два редактора покинули свои посты. Кроме того, издание столкнулось с отменами подписок со стороны читателей.

    Вслед за The Los Angeles Times и Washington Post четвертая по величине газета США USA Today решила не поддерживать ни одного из кандидатов в президенты в этом году. Представитель издания Ларк-Мари Антон сообщил Daily Beast, что вместо этого они сосредоточатся на предоставлении читателям «важных фактов и достоверной информации, необходимой им для принятия обоснованных решений». Четыре года назад газета поддержала на выборах действующего главу США Джо Байдена.

    По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, газеты и медиапредприятия в США оказались в затруднительном положении из-за обвинений в российской ангажированности кандидатов. «Трампа американская медиаиндустрия сама таковым назначила, вот уже почти 10 лет придумывая небылицы. А кандидатуру Харрис обещал поддержать Путин», – написала она в своем Telegram-канале.

    Напомним, выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

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    30 октября 2024, 19:45 • Видео
    Зеленский устроил истерику из-за «Томагавков»

    Владимир Зеленский подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты семейства «Томагавк». Он возмущен, что информация об этом секретном пункте «плана победы» стала известна СМИ. Так руководство Украины получило отказ по третьей части «плана» и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.

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    30 октября 2024, 09:27 • Новости дня
    Захарова сообщила о задержании российских журналистов в США

    Захарова сообщила о задержании российских журналистов в США и аннулировании визы оператора

    Захарова сообщила о задержании российских журналистов в США
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российских журналистов, прибывших в США для освещения президентских выборов, задержали в аэропорту, аннулировав визу оператора «Известий» по административным причинам, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, журналисты ехали в США для освещения президентских выборов и имели все необходимые документы, однако виза одного из операторов была аннулирована по «административным причинам», передает радио Sputnik.

    Инцидент произошел ночью 29 октября по времени США. Журналисты намеревались освещать президентские выборы, у них были визы и разрешения. Однако по прибытии их задержали в аэропорту, где проводили длительный допрос. Оператору группы в итоге отказали в пересечении границы, аннулировав визу на основании неясных «административных резонов».

    Захарова отметила, что этот случай демонстрирует произвол, так как американские власти не проинформировали российских дипломатов в Вашингтоне о задержании граждан России. Она выразила недоумение по поводу причин аннулирования визы оператора, подчеркнув, что это произошло в отсутствие предварительного уведомления.

    Напомним, выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост президента на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

    В сентябре Госдеп США разрешил заниматься журналистской деятельностью российским СМИ, внесенным в санкционный список.

    Ранее министерство финансов США ввело очередные санкции против российских СМИ и их руководителей, включая медиагруппу «Россия сегодня» и ее генерального директора Дмитрия Киселева за якобы вмешательство в выборы других стран и распространение дезинформации.

    До этого госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что США, Британия и Канада запускают совместную «дипломатическую кампанию» для борьбы с угрозой, которая якобы исходит от российского телеканала RT.

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    29 октября 2024, 11:39 • Новости дня
    Маск предсказал «сокрушительную победу» Трампа на президентских выборах в США
    Маск предсказал «сокрушительную победу» Трампа на президентских выборах в США
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Миллиардер Илон Маск предсказал победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году из-за значительного роста его популярности в Пенсильвании по сравнению с 2020 годом.

    По словам Маска, на предварительных выборах республиканцы набрали на 435 тыс. больше голосов, чем демократы в тот же период в 2020 году. Он подчеркнул, что в 2020 году перевес Джо Байдена в Пенсильвании составлял всего 80 тыс. голосов, что говорит о вероятности «сокрушительной победы» Трампа на предстоящих выборах, передает ТАСС.

    Напомним, ранее Маск заявил, что правительство США может сократить бюджетные расходы на 2 трлн долларов в случае победы Трампа на президентских выборах.

    До этого Маск объявил о намерении ежедневно разыгрывать 1 млн долларов среди подписавших его петицию в поддержку Конституции США, чтобы поддержать избирательную кампанию Трампа.

    20 октября Маск выразил опасение по поводу возможности ужесточения цензуры СМИ в США в случае победы кандидата от демократов Камалы Харрис на президентских выборах.

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    29 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Памфилова назвала выборы в США смесью фарисейства и иезуитства

    Памфилова назвала американские выборы гремучей смесью фарисейства и иезуитства

    Памфилова назвала выборы в США смесью фарисейства и иезуитства
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава ЦИК России Элла Памфилова высказала острую критику в адрес избирательной системы США, назвав ее лицемерной и манипулирующей мировым сообществом.

    Она охарактеризовала выборы в США как «гремучую смесь фарисейства с иезуитством», указывая на расхождение между провозглашенными принципами и реальными действиями. По ее мнению, США культивируют миф о совершенстве своих демократических процессов, в то время как на практике используют методы шантажа и дезинформации, передает «Комсомольская правда».

    Памфилова также подчеркнула, что правящие элиты США, продвигая свои интересы, не считаются с жертвами, которые их действия могут повлечь в других странах. Она считает, что такие методы со временем оборачиваются против самих американцев, приводя к проблемам внутри их политической системы. По словам Памфиловой, обвинения США в адрес других стран часто являются надуманными и не соответствуют действительности.

    В преддверии президентских выборов в США, которые пройдут в следующий вторник, Памфилова обратила внимание на процедурные и законодательные лазейки, позволяющие фальсифицировать результаты. Она полагает, что такие недостатки подрывают доверие к американской избирательной системе и ставят под сомнение ее справедливость. Памфилова отметила, что эти проблемы требуют срочного решения для обеспечения прозрачности и честности выборов.

    Ранее миллиардер Илон Маск предсказал победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году. Также сообщалось, что Камала Харрис, кандидат в президенты США от демократов, опередила Трампа по уровню поддержки среди зарегистрированных избирателей.

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    28 октября 2024, 14:31 • Новости дня
    FT: Трамп предложил переосмыслить Минские соглашения с новыми условиями

    Tекст: Валерия Городецкая

    План Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает переосмысление Минских соглашений с механизмами принуждения, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на одного из советников политика.

    По данным FT, новый план будет включать механизмы принуждения с мерами за нарушение договоренностей, которые будут контролироваться европейскими войсками, передает РИА «Новости».

    Это решение предполагает отказ от участия сил НАТО или миротворцев ООН, добавил собеседник издания, подчеркивая, что США будут настаивать на неучастии американцев в механизме контроля и его финансовом обеспечении.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заверил, что Киев получил гарантии поддержки от обоих кандидатов на выборах президента США, включая Дональда Трампа. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский выразил сомнения в обещаниях Трампа о быстром прекращении конфликта на Украине.

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    30 октября 2024, 11:37 • Новости дня
    Байден назвал сторонников Трампа отбросами

    Байден оскорбил сторонников Трампа в ответ на критику Пуэрто-Рико

    Байден назвал сторонников Трампа отбросами
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Джо Байден назвал сторонников Дональда Трампа «отбросами», выступая перед латиноамериканскими избирателями; Белый дом затем пояснил, что он имел в виду «риторику ненависти» на митинге Трампа в Нью-Йорке.

    Президент США Джо Байден подверг резкой критике сторонников бывшего президента Дональда Трампа, назвав их «отбросами», передает РИА «Новости».

    Эти слова прозвучали в контексте транслировавшегося выступления Байдена, организованного НКО Voto Latino, целью которого является привлечение молодых испаноязычных и латиноамериканских избирателей к участию в выборах. Байден также отметил, что пуэрториканцы, которых он знает, являются хорошими и порядочными людьми, и обвинил Трампа в «демонизации» латиноамериканцев.

    Эти высказывания были связаны с недавним инцидентом на митинге Трампа, где комик Тони Хинчклифф назвал Пуэрто-Рико «плавучим островом отбросов», что вызвало общественное негодование. Белый дом в свою очередь заявил, что слова Байдена относились к «риторике ненависти» на митинге, а не к самим сторонникам Трампа.

    Дональд Трамп отреагировал на заявление Байдена, призвав своих сторонников простить его. «Вы должны его простить. Он не ведает, что говорит», – сказал Трамп. Также он отметил, что, по его мнению, Байден испытывает к нему больше симпатии, чем к Камале Харрис, которая теперь представляет Демократическую партию на предстоящих выборах.

    Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября. После неудачного выступления на дебатах с Трампом, Байден вышел из предвыборной гонки, поддержав кандидатуру Камалы Харрис на пост президента от Демократической партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, миграционный кризис представляет большую угрозу для США, чем инфляция, по мнению кандидата в президенты США Дональда Трампа.

    Трамп сделал интригующее заявление на предвыборном митинге в Нью-Йорке, обратившись к спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, он упомянул о «маленьком секрете», который может помочь в управлении страной.

    Отметим, редакции The Los Angeles Times, The Washington Post и USA Today настроены крайне либерально и хотели бы поддержать на выборах Камалу Харрис, но миллиардеры, владеющие этими изданиями, опасаются негативных последствий в случае победы Дональда Трампа.

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    28 октября 2024, 07:06 • Новости дня
    Маск пообещал сократить расходы США на 2 трлн долларов

    Илон Маск заявил о возможности сокращения бюджетных расходов США на 2 трлн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский предприниматель Илон Маск заявил о возможности сокращения бюджетных расходов США на 2 трлн долларов, если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах, несмотря на то, что его компании получают значительные правительственные контракты.

    Американский предприниматель Илон Маск пообещал сократить бюджетные расходы США на по меньшей мере два трлн долларов в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре, передает РИА «Новости». Маск сделал это заявление на предвыборном митинге Трампа в Нью-Йорке после вопроса о сокращении расходов, которые составляют 6,5 трлн долларов.

    «Думаю, что можно сократить на по меньшей мере два триллиона», – сказал Маск, отвечая на вопрос ведущего митинга. Однако критики указывают, что эта позиция Маска противоречит интересам его компаний, получающих контракты от правительства США на миллиарды долларов, сообщает агентство Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск выразил опасения, что возможное поражение Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести страну к тирании, а Америка лишится настоящих выборов, он также дал оценку предвыборным дебатам Трампа и Камалы Харрис, в которых участвовал Трамп, и заявил в соцсети X, что постоянно забывает, что во главе США по-прежнему стоит Джо Байден, ранее объявивший о выходе из президентской гонки.

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    28 октября 2024, 08:41 • Новости дня
    Трамп упомянул Россию четыре раза на митинге в Нью-Йорке

    Трамп четыре раза упомянул Россию на митинге в «Мэдисон Сквер Гарден»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дональд Трамп провел масштабный митинг в Нью-Йорке, где упомянул Россию четыре раза, затронув темы внутренней и внешней политики, и выступил с критикой в адрес Камалы Харрис.

    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп организовал масштабный митинг в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, передает ТАСС.

    Во время своего выступления Трамп несколько раз упомянул Россию. Он уделял особое внимание внутренним вопросам и внешней политике, при этом активно критиковал кандидата от Демократической партии Камалу Харрис за ее политику в администрации президента Джо Байдена. В разговоре о конфликте на Украине Трамп дважды упомянул российского лидера Владимира Путина, отметив, что «хорошо с ним ладит».

    На сцене вместе с Трампом присутствовали такие ключевые соратники, как кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс, предприниматель Илон Маск, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, бывший кандидат в президенты Роберт Кеннеди – младший и журналист Такер Карлсон.

    Корреспондент ТАСС отметил, что возле места проведения митинга были усилены меры безопасности. Сторонники Трампа начали собираться с раннего утра, образовывая длинные очереди. При входе на арену проводился тщательный досмотр, снайперы были размещены на крыше соседнего здания, а дрон наблюдал за обстановкой над очередью. Несмотря на строгие меры безопасности, некоторые участники мероприятия пришли с маленькими детьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп предсказал начало третьей мировой войны в ближайшие месяцы и заявил, что при президентстве Камалы Харрис американских детей будут отправлять воевать в страны, о которых они «даже никогда не слышали». Кроме того, Трамп обвинил демократов в превращении США в свалку мира.

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    29 октября 2024, 10:43 • Новости дня
    Захарова объяснила «российской печатью» отказ СМИ поддержать Трампа и Харрис

    Захарова заявила, что американские СМИ отказались поддержать Трампа и Харрис из-за «российской печати»

    Tекст: Вера Басилая

    Американские СМИ отказались от поддержки кандидатов на выборах в США из-за того, что и на Дональде Трампе, и на Камале Харрис стоит «российская печать», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, газеты и медиапредприятия в США оказались в затруднительном положении из-за обвинений в российской ангажированности кандидатов.

    Дональда Трампа американские СМИ уже давно нарекли «российским» из-за предполагаемых связей с Москвой. Более того, на протяжении почти 10 лет в США активно распространялись «небылицы» о влиянии России на Трампа, а Камалу Харрис «обещал поддержать» Путин, написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Захарова отметила, что такая ситуация привела к тупику в информационном мейнстриме США, и вина за это лежит на самих американских СМИ. «Сами загнали себя в тупик», – написала она в своем Telegram-канале. Представитель российского МИД также высказала недоумение, почему в «демократическом обществе» СМИ «присягают на верность не действующему президенту, а кандидату».

    «Разве это не прямое влияние на аудиторию под видом плюрализма мнений?» – задалась вопросом Захарова.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что Россия «поддерживает» Камалу Харрис после «снятия» Джо Байдена с президентской гонки.

    Эта шутка ввела в замешательство Дональда Трампа, который был обижен такой реакцией Путина.

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    28 октября 2024, 11:25 • Новости дня
    Миллиардеры отдали предпочтение Трампу перед выборами

    Financial Times: Американские миллиардеры пожертвовали Трампу больше средств, чем Харрис

    Tекст: Мария Иванова

    Согласно данным Financial Times, около трети средств, собранных на предвыборную кампанию Дональда Трампа, поступили от миллиардеров, в то время как Камала Харрис привлекла лишь 6% от общей суммы своих пожертвований от этой группы.

    Американские миллиардеры предпочитают поддерживать Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах, сообщает Financial Times. Согласно данным издания, около трети средств, собранных Трампом и его союзниками, поступили от миллиардеров. Общая сумма пожертвований на его предвыборную кампанию составила 1,7 млрд долларов.

    Для сравнения: Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, привлекла лишь 6% от своих средств из аналогичных источников, хотя ее общие финансовые ресурсы достигли 2,2 млрд долларов.

    В статье Financial Times отмечается, что 144 миллиардера из списка Forbes, который насчитывает около 800 миллиардеров в США, активно используют финансовые ресурсы, чтобы повлиять на исход выборов 2024 года. Это подчеркивает значительное влияние, которое самые богатые американцы оказывают на политический процесс в стране, особенно в контексте нынешней политической борьбы.

    Накануне Дональд Трамп провел масштабный митинг в Нью-Йорке, где упомянул Россию четыре раза и выступил с критикой в адрес Камалы Харрис.

    Трамп также заявил, что если кандидат от Демократической партии США Камала Харрис станет президентом, то американцы увидят, как их детей отправляют воевать в страну, о которой они «даже никогда не слышали».

    Кроме того, он обвинил демократов в том, что их миграционная политика превратила США в свалку для мира, отметив, что Камала Харрис открыла границы для мигрантов.

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    30 октября 2024, 10:05 • Новости дня
    WSJ: Демократы и республиканцы США согласились игнорировать растущий госдолг

    Wall Street Journal: Демократы и республиканцы США согласились игнорировать растущий госдолг

    Tекст: Александра Юдина

    Демократы и республиканцы США решили игнорировать государственный долг, который, по оценке МВФ, достигнет 131,7% ВВП к 2029 году, пишет Wall Street Journal.

    По данным газеты, Республиканская и Демократическая партии США, по сути, согласились игнорировать размер государственного долга и бюджетного дефицита страны, передает РИА «Новости».

    Так, по оценкам Международного валютного фонда, уровень госдолга США к концу 2024 года достигнет 121% ВВП, а к 2029 году – 131,7% ВВП.

    Во время президентства Джо Байдена госдолг вырос с 28 трлн долларов в 2021 году до более чем 34,5 трлн долларов в настоящее время.

    Редактор издания Джеймс Фриман отметил, что обе партии игнорируют уровень долга времен Второй мировой войны и значительный годовой дефицит, несмотря на отсутствие чрезвычайного положения в стране.

    Также Фриман подчеркнул, что победитель предстоящих президентских выборов будет вынужден сократить затраты по сравнению с обещаниями, данными в предвыборной кампании. Он выразил опасения, что при текущем уровне госдолга США рискуют оказаться в положении, схожем с аргентинским, и добавил, что американцам потребуется не только надежда, но и молитва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госдолг США в первый день нового финансового года, 1 октября, вырос на 204,3 млрд долларов, а в последний день предыдущего года, 30 сентября, он увеличился на 143,3 млрд долларов, таким образом, за сутки долг увеличился на рекордные 347,6 млрд долларов, а общий объем долга достиг 35,67 трлн долларов.

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    30 октября 2024, 22:58 • Новости дня
    Белому дому припомнили оскорбление сторонников Трампа со стороны Клинтон

    Жан-Пьер отказалась проводить параллель между оскорблениями сторонников Трампа со стороны Байдена и Клинтон

    Tекст: Антон Антонов

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась проводить параллель между словами президента США Джо Байдена, назвавшего сторонников Дональда Трампа «мусором», и Хиллари Клинтон, которая называла их «сборищем убожеств».

    Клинтон оскорбила сторонников Трампа в период, когда она была кандидатом от демократов на пост президента. Жан-Пьер спросили, не боится ли Белый дом, что слова Байдена подорвут позиции демократов в преддверии новых выборов. «Я не собираюсь возвращаться и спорить о событиях 2016 года. Я просто не буду делать этого отсюда», – приводит ответ Жан-Пьер ТАСС.

    Жан-Пьер при этом подчеркнула, что Байден якобы не называл сторонников Трампа «мусором». Она сказала, что фраза о «мусоре» была неправильно интерпретирована и относилась к осуждению ненавистнической риторики против пуэрториканцев, прозвучавшей на митинге Трампа.

    По ее словам, Байден стремится быть президентом для всех американцев, независимо от их политических предпочтений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Байден назвал сторонников Трампа «мусором» («отбросами»), обращаясь к латиноамериканским избирателям. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. После неудачных дебатов с Трампом Байден вышел из предвыборной гонки, поддержав Камалу Харрис как кандидата на пост президента от Демократической партии.

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    30 октября 2024, 13:21 • Новости дня
    Песков назвал неприемлемым задержание российских корреспондентов в США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Задержание российских журналистов в Соединенных Штатах неприемлемо, это противоречит принципам свободы СМИ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Российская сторона рассчитывает узнать подробности задержания журналистов «Известий», подчеркнул Песков, передает ТАСС.

    «Но подобное отношение к журналистам, конечно, не красит власти США, тем более после выполнения всех формальностей, процедур, получения всех разрешений на въезд. Такое отношение к журналистам, конечно, противоречит принципам свободы СМИ», – сказал он.

    Представитель Кремля отметил, что для Москвы подобные действия со стороны Вашингтона неприемлемы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее сообщила, что российских журналистов, прибывших в США для освещения президентских выборов, задержали в аэропорту. У оператора «Известий» аннулировали визу по административным причинам.

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    29 октября 2024, 12:08 • Новости дня
    Трамп пообещал раскрыть «маленький секрет» после выборов президента США

    Дональд Трамп заявил о наличии «маленького секрета», который поможет ему управлять страной

    Tекст: Максим Попов

    Выступая на предвыборном митинге в Нью-Йорке, экс-президент США сделал интригующее заявление. Обратившись к спикеру палаты представителей Майку Джонсону, Трамп отметил, что у него есть «маленький секрет», который может помочь в управлении страной.

    «С нашим маленьким секретом мы точно преуспеем в управлении», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Джонсон в свою очередь подтвердил американским СМИ существование некоего секрета и отметил, что не собирается его раскрывать. Он также провел параллели с демократами, утверждая, что их секреты, такие как информация о здоровье Джо Байдена и ноутбук Хантера Байдена, оставались без внимания.

    Источники, близкие к Трампу, сообщили, что «маленький секрет» может не иметь большого значения. Они предположили, что речь идет о телемитингах с республиканцами Конгресса США, в которых Трамп активно участвует.

    До этого стало известно, что Трамп привлек значительную часть средств на свою предвыборную кампанию от миллиардеров, в то время как Камала Харрис собрала лишь 6% от общей суммы своих пожертвований от этой группы.

    27 октября Трамп заявил, что если Харрис станет президентом, американцы увидят, как их детей отправляют воевать на Украину.

    Двумя днями ранее Трамп обвинил демократов в том, что их миграционная политика превратила США в свалку для мира из-за открытия границ для мигрантов.

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