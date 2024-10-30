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Брата главы Ингушетии Калиматова обвинили в создании преступного сообщества
Экс-главу почтовой службы Ингушетии и брата главы региона Магомеда Калиматова обвинили в мошенничестве и создании преступного сообщества, связанного с хищением 2 млрд рублей из Пенсионного фонда.
Бывший руководитель управления федеральной почтовой связи в Ингушетии Магомед Калиматов обвиняется в восьми эпизодах мошенничества в особо крупном размере, а также в создании преступного сообщества, передает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Напомним, Калиматова арестовали в конце мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Дело связано с хищениями в Пенсионном фонде Республики Ингушетия, где было похищено не менее 2 млрд рублей.
В июне глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, говоря об аресте брата, заявил, что закон для всех един.