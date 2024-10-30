Брата главы Ингушетии Калиматова обвинили в создании преступного сообщества

Tекст: Алексей Дегтярев

Бывший руководитель управления федеральной почтовой связи в Ингушетии Магомед Калиматов обвиняется в восьми эпизодах мошенничества в особо крупном размере, а также в создании преступного сообщества, передает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Напомним, Калиматова арестовали в конце мая по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Дело связано с хищениями в Пенсионном фонде Республики Ингушетия, где было похищено не менее 2 млрд рублей.

В июне глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, говоря об аресте брата, заявил, что закон для всех един.