Основная опасность для Украины в том, что китайско-бразильские идеи урегулирования конфликта могут принять не только на Глобальном Юге, но и на Западе. Швейцария уже продемонстрировала, что приемлет концепцию «Друзей мира». Германия готовит свой мирный план, который по многим параметрам похож на китайско-бразильский.2 комментария
МИД: Россия не видит возможностей для контактов с Киевом
Москва открыта к конструктивным предложениям по урегулированию украинского кризиса, но не видит возможностей для прямых контактов с Киевом, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
«Мы не видим возможностей для каких-либо прямых контактов с Киевом, но при этом неоднократно подчеркивали, что Россия была и остается открытой к политико-дипломатическому решению конфликта», – сказал Рябков на пресс-конференции по вопросу подготовки к проведению саммита БРИКС в Казани, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Россия поддерживает выдвижение конструктивных и содержательных предложений от всех стран, если они учитывают интересы всех сторон.
Ранее Госдеп выразил надежду на скорое начало урегулирования на Украине. Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение о необходимости проведения конференции для урегулирования конфликта на Украине с участием обеих сторон и создания соответствующих условий для этого.