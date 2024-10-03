МИД: Россия не видит возможностей для контактов с Киевом

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы не видим возможностей для каких-либо прямых контактов с Киевом, но при этом неоднократно подчеркивали, что Россия была и остается открытой к политико-дипломатическому решению конфликта», – сказал Рябков на пресс-конференции по вопросу подготовки к проведению саммита БРИКС в Казани, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия поддерживает выдвижение конструктивных и содержательных предложений от всех стран, если они учитывают интересы всех сторон.

Ранее Госдеп выразил надежду на скорое начало урегулирования на Украине. Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение о необходимости проведения конференции для урегулирования конфликта на Украине с участием обеих сторон и создания соответствующих условий для этого.