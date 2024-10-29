New York Times: Зеленский был ошеломлен отказом США разрешить удары по России дальнобойным оружием

Tекст: Ольга Иванова

Отмечается, что во время сентябрьской встречи в Вашингтоне президент США Джо Байден отказался от просьбы Владимира Зеленского разрешить Украине наносить удары по российской территории с использованием американских дальнобойных ракет. Это решение стало неожиданностью для украинского лидера, привыкшего к уступкам США в вопросах вооружения, сообщает РИА «Новости».

По данным источников издания, Киев не смог убедить американскую сторону в необходимости таких действий. Украинский список целей значительно превышает количество ракет, доступных для поставок, что ставит под угрозу другие потенциальные конфликты, такие как на Ближнем Востоке и в Азии.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин подтвердил разочарование Киева. Он отметил, что у США есть все необходимые данные и объяснения по использованию ракет, но политическое решение пока отсутствует. Американские чиновники также скептически оценивают украинский план победы, называя его нереалистичным и полностью зависимым от западной поддержки.

Особое внимание уделяется запросу на поставки крылатых ракет «Томагавк», который американская сторона считает несбыточным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон подтвердил отказ США поставлять Киеву дальнобойное оружие, несмотря на просьбы Украины. Пентагон ранее заявил о невозможности ударов ракетами ATACMS по базам ВКС России, объясняя это рисками эскалации конфликта.