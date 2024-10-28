Число мобилизованных в ВСУ снизилось, несмотря на облавы

Wall Street Journal сообщила о падении числа мобилизованных в ВСУ на Украине до 20 тыс. в месяц

Tекст: Мария Иванова

Число мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжает снижаться, несмотря на ужесточение мер мобилизации, сообщает Wall Street Journal. Новый закон, принятый в мае, снижает возраст обязательной военной службы до 25 лет и усиливает наказания для уклонистов. После его введения число мобилизованных сначала утроилось, однако затем стало уменьшаться.

Украинский военный чиновник Василий Румак заявил, что после принятия нового закона число военных, проходящих обучение, достигло 35 тыс. в месяц, но с тех пор снизилось до 20 тыс. человек. Однако, как отметил неназванный военный инструктор из прифронтового тренировочного центра, большинство новобранцев не желает участвовать в боевых действиях.

С середины октября украинские СМИ сообщают о проводимых военкоматами облавы в развлекательных заведениях по всей стране, включая Киев, Днепропетровск, Харьков и другие города. Были зафиксированы рейды в ночных клубах, барах и даже на концерте группы «Океан Эльзы». В интернете распространяются видео, на которых видно, как представители военкоматов прибегают к силовым методам при задержании мужчин мобилизационного возраста.

Закон об усилении мобилизации, вступивший в силу 18 мая, обязывает всех военнообязанных обновить данные в течение 60 дней. Для этого необходимо лично явиться в военкомат или зарегистрироваться онлайн. Повестка считается врученной с момента проставления штампа о невозможности личного вручения. Закон также требует от военнообязанных постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистам грозит лишение права управления автомобилем. Сроки демобилизации в новом законе не указаны, что вызвало недовольство у некоторых депутатов.

В минувшие выходные в Одессе жители устроили бунт против сотрудников военкомата, пытавшихся провести мобилизацию на рынке «7-й километр».

До этого пленный украинский военный Василий Багрий заявил, что на Украине почти не осталось здоровых людей для войны, и призвал свергнуть власти через Майдан, обвиняя их в уничтожении страны и отправке больных на передовую.