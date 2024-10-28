  • Новость часаПВО России сбила 21 украинский БПЛА за полтора часа
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    В Финляндии арестовали землю культурного центра России по иску «Нафтогаза»
    Минобороны показало видео уничтожения командиров подразделения ВСУ
    Путин назвал две задачи для сдерживания инфляции
    Зеленский обвинил Моди и Гутерриша в скрытой поддержке России
    На Украине решили бить дроны дробью
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему страны БРИКС спокойно реагируют на украинский вопрос

    Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис БРИКС показал уважение России к суверенитету

    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

    7 комментариев
    28 октября 2024, 16:52 • Новости дня

    На Украине решили бить дроны дробью

    На Украине решили использовать дробовики для борьбы с дронами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Полуавтоматический дробовик Safari HG-105M украинского производства получил допуск для использования в ВСУ как средство противодействия беспилотным летательным аппаратам, сообщили в Минобороны страны.

    Дробовик производит компания «Латэк», это оружие планируется применять для борьбы с FPV-дронами, сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

    Дробовик может выступать как стрелковое оружие в условиях ограниченного пространства. Использование охотничьих патронов с дробью делает его подходящим инструментом для противодействия беспилотникам, считают в Минобороны Украины. Safari HG-105M обладает съемным магазином на пять или десять патронов и весит в снаряженном состоянии не более четырех килограммов.

    Ранее участник СВО и казак Северо-Донского казачьего войска, командир взвода Юрий Деев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что дробовик бессилен против украинской «Бабы-Яги», для поражения такого дрона необходим автомат.

    28 октября 2024, 14:41 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения командиров подразделения ВСУ
    Минобороны показало видео уничтожения командиров подразделения ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уничтожение пункта временной дислокации подразделения вооруженных сил Украины у Волчанска в Харьковской области сняли на видео, ролик опубликовало Минобороны России.

    Данные о местоположении пункта передали летчикам ВКС России, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Используя авиационную бомбу с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), они нанесли точный удар. В результате авиаудара был уничтожен пункт временной дислокации украинских военных.

    На момент нанесения удара в пункте находился командный состав одного из подразделений ВСУ.

    На прошлой неделе российские военные нанесли 42 удара по объектам украинского ВПК, включая объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, а также по пунктам дислокации наемников.

    В Сумской области российские военные нанесли удар по замаскированной украинской самоходной артиллерийской установке дроном «Иноходец».

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    28 октября 2024, 00:26 • Новости дня
    Российские бойцы сбросили украинский флаг со здания горсовета в Селидово

    На кадрах снятия флага с горсовета в Селидово бойцы пели и кричали «Россия!»

    Российские бойцы сбросили украинский флаг со здания горсовета в Селидово
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    В освобожденном городе Селидово в ДНР российские бойцы сняли украинский флаг со здания горсовета, сопровождая действия криками и песнями.

    В городе Селидово, освобождение которого завершается, российские бойцы сняли украинский флаг со здания горсовета.

    На кадрах, появившихся в сети, видно, как один из бойцов забирается на крышу здания и добирается до мачты, на которой был закреплен желто-голубой флаг.

    Сослуживцы поддерживали его криками «Бросай вниз!», а после успешного снятия флага, полотнище спланировало на землю и повисло на козырьке здания. Российские бойцы, находившиеся внизу, напевали мелодию и выкрикивали «Россия!»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия пыталась вырваться из Селидово, но при этом теряли большое число живой силы, поскольку город был окружен российскими войсками с нескольких сторон.

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    27 октября 2024, 19:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    28 октября 2024, 13:39 • Новости дня
    NYT рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области

    NYT рассказала о преступлениях украинских боевиков в Курской области

    NYT рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американская газета The New York Times сообщила о свидетельствах очевидцев о стрельбе украинских военных по гражданским в населенных пунктах Курской области.

    Очевидцы рассказали, что в населенных пунктах Коренево и Куриловка украинские военные стреляли по гражданским, передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

    Российский волонтер Мария Скроб в беседе с изданием рассказала, что боевики открывали огонь по любой машине, которая приближалась к поселку Коренево.

    Кроме того, жители близлежащего населенного пункта Куриловка также рассказали, что украинские солдаты вели огонь по мирным жителям.

    Ранее российские военные следователи возбудили уголовное дело по факту теракта, совершенного украинскими боевиками, которые с помощью дрона подорвали автомобиль жителя Курской области,

    До этого следователи возбудили уголовное дело в отношении 130 украинских боевиков за преступления на территории Курской области.

    Волонтер рассказал, как ВСУ выгнали гражданских Суджи в лес без еды и воды.

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    27 октября 2024, 18:57 • Новости дня
    В Брянской области предотвратили пересечение границы вооруженной группой

    Tекст: Ольга Иванова

    В Климовском районе Брянской области пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы вооруженной группой лиц, в результате чего противник был огнево поражен, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил, что инцидент произошел 27 октября в районе нежилого населенного пункта Манев Климовского района. Силами Пограничного управления ФСБ России, подразделениями Вооруженных сил РФ и Росгвардии группа была остановлена, и противнику нанесено огневое поражение, передает РИА «Новости».

    Губернатор также отметил, что обстановка в Климовском районе остается стабильной и находится под контролем сил Оперативного штаба в Брянской области. По его словам, угрозы для населения и инфраструктуры нет, все меры безопасности соблюдаются.

    В районе происшествия продолжаются усиленные меры безопасности. Власти призывают местных жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, заверяя, что ситуация находится под полным контролем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские артиллеристы предотвратили проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Луганской народной республики, когда обнаружили и обстреляли противника в районе города Кременная.

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    28 октября 2024, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Цукурино в ДНР
    Российские войска освободили Цукурино в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки установили контроль над населенным пунктом Цукурино в Донецкой народной республике, сообщило российское Министерство обороны в понедельник.

    Группировка «Центр» освободила Цукурино и поразила живую силу и технику ВСУ в районах Димитрова, Александро-Калиново, Правдовки и Вишневого, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также она отразила 11 контратак украинских штурмовых групп из 42-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й, 150-й механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады. Потери противника превысили 520 военнослужащих. Также уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля и несколько вооружений, включая израильский тактический радиолокационный комплекс ieMHR.

    Группировка «Восток» поразила 72-й механизированную бригаду ВСУ и 118-ю бригаду теробороны в Успеновке, Шахтерском и Ясной Поляне. Также она отразила контратаку 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате действий российских войск уничтожен танк, семь автомобилей и артиллерийские установки.

    Группировка «Днепр» поразила ВСУ в Херсонской и Запорожской областях, уничтожив до 60 украинских военнослужащих и несколько единиц техники, включая станции РЭБ.

    В прошлые сутки ВС России освободили населенный пункт Измайловка в Донецкой народной республике. За день до этого российские военные освободили населенный пункт Александрополь в республике.

    Также ВС России на прошлой неделе установили контроль над Николаевкой и Серебрянкой в ДНР.

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    28 октября 2024, 08:21 • Новости дня
    Российские БПЛА сожгли укрепления ВСУ под Часовым Яром зажигательными боеприпасами
    Российские БПЛА сожгли укрепления ВСУ под Часовым Яром зажигательными боеприпасами
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    После удара российского БПЛА зажигательными боеприпасами ВСУ оставили позиции у Часова Яра, сообщил боец бригады «Север-V».

    Расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) бригады «Север-V» добровольческого корпуса, который действует в составе Южной группировки российских войск, нанес удар зажигательными боеприпасами по укреплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром, передает РИА «Новости».

    Боец бригады «Север-V» сообщил, что блиндаж ВСУ был обнаружен в лесополосе севернее Часова Яра. После нескольких попаданий зажигательных боеприпасов укрепление начало гореть. В результате боевики ВСУ покинули свои позиции и скрылись в лесопосадке.

    Российские войска начали активные наступательные действия в северо-восточной части города Часов Яр.

    Ранее ВС России установили контроль над важной автомобильной развязкой к югу от Часова Яра в ДНР.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что группировка ВСУ в Часовом Яре рискует потерять основные каналы снабжения, и оценил перспективы освобождения города.

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    28 октября 2024, 14:51 • Новости дня
    Зеленский обвинил Моди и Гутерриша в скрытой поддержке России

    The Times of India: Зеленский обвинил Моди и Гутерриша в скрытой поддержке России

    Зеленский обвинил Моди и Гутерриша в скрытой поддержке России
    @ Presidential Office of Ukraine/picture alliance/SvenSimon/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша и премьер-министра Индии Нарендру Моди в скрытой поддержке России.

    В интервью The Times of India Зеленский заявил, что нейтральная позиция в конфликте между Россией и Украиной является поддержкой Москвы, передает РИА «Новости».

    «Нейтральность помогает только России», – сказал он.

    Зеленский также обратился к премьер-министру Индии Нарендре Моди, отметив большие ожидания от этой страны как от крупного государства с влиянием и экономикой. По мнению украинского лидера, Моди должен не только выражать заинтересованность в окончании конфликта, но и предпринимать конкретные действия.

    Позиция Моди, «ограничивающаяся словами», может рассматриваться как скрытая поддержка России, и такой подход не способствует достижению мира, считает глава киевского режима.

    Ранее Зеленский подверг ООН критике, упрекнув генерального секретаря Антониу Гутерриша за участие в саммите БРИКС в Казани.

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    28 октября 2024, 08:48 • Новости дня
    Число мобилизованных в ВСУ снизилось, несмотря на облавы

    Wall Street Journal сообщила о падении числа мобилизованных в ВСУ на Украине до 20 тыс. в месяц

    Tекст: Мария Иванова

    Несмотря на ужесточение мобилизации и массовые облавы в развлекательных заведениях Украины, число мобилизованных в ВСУ граждан сократилось с 35 до 20 тыс. человек в месяц, что связано с нежеланием новобранцев участвовать в боевых действиях, пишет Wall Street Journal.

    Число мобилизованных в Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжает снижаться, несмотря на ужесточение мер мобилизации, сообщает Wall Street Journal. Новый закон, принятый в мае, снижает возраст обязательной военной службы до 25 лет и усиливает наказания для уклонистов. После его введения число мобилизованных сначала утроилось, однако затем стало уменьшаться.

    Украинский военный чиновник Василий Румак заявил, что после принятия нового закона число военных, проходящих обучение, достигло 35 тыс. в месяц, но с тех пор снизилось до 20 тыс. человек. Однако, как отметил неназванный военный инструктор из прифронтового тренировочного центра, большинство новобранцев не желает участвовать в боевых действиях.

    С середины октября украинские СМИ сообщают о проводимых военкоматами облавы в развлекательных заведениях по всей стране, включая Киев, Днепропетровск, Харьков и другие города. Были зафиксированы рейды в ночных клубах, барах и даже на концерте группы «Океан Эльзы». В интернете распространяются видео, на которых видно, как представители военкоматов прибегают к силовым методам при задержании мужчин мобилизационного возраста.

    Закон об усилении мобилизации, вступивший в силу 18 мая, обязывает всех военнообязанных обновить данные в течение 60 дней. Для этого необходимо лично явиться в военкомат или зарегистрироваться онлайн. Повестка считается врученной с момента проставления штампа о невозможности личного вручения. Закон также требует от военнообязанных постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистам грозит лишение права управления автомобилем. Сроки демобилизации в новом законе не указаны, что вызвало недовольство у некоторых депутатов.

    В минувшие выходные в Одессе жители устроили бунт против сотрудников военкомата, пытавшихся провести мобилизацию на рынке «7-й километр».

    До этого пленный украинский военный Василий Багрий заявил, что на Украине почти не осталось здоровых людей для войны, и призвал свергнуть власти через Майдан, обвиняя их в уничтожении страны и отправке больных на передовую.

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    28 октября 2024, 09:50 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киевской области, Сумах и Харькове

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области, Харькове и Сумах

    Взрывы прогремели в Киевской области, Сумах и Харькове
    @ State Emergency Service of Ukraine/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Киевской области, а также в городах Сумы и Харьков, раздались взрывы после воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    В Киевской области прогремели взрывы после воздушной тревоги, которая также объявлена в Житомирской, Киевской, Ровненской, Сумской, Хмельницкой и Черниговской областях, передает ТАСС.

    В городе Сумы, на северо-востоке Украины, также прозвучали взрывы. Воздушная тревога в Сумской области продолжается уже более 13 часов.

    Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о нескольких взрывах в городе на востоке Украины.

    Ранее в результате удара ВС России пострадали энергетические объекты критической инфраструктуры в Сумской области.

    До этого в воскресенье в Сумах на севере Украины прогремел взрыв, после чего в регионе объявили воздушную тревогу.

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    27 октября 2024, 18:50 • Новости дня
    Коц сообщил об убийстве пяти мирных граждан у Часова Яра дронами Украины

    Военный корреспондент сообщил о гибели шести мирных из-за обстрела под Часов Яром

    Tекст: Ольга Иванова

    Шестеро мирных жителей, пытавшихся покинуть Часов Яр с белыми флагами, погибли, когда их укрытие было атаковано украинской артиллерией и дронами-камикадзе, сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что шесть мирных жителей, которые не захотели эвакуироваться на украинскую сторону, решили самостоятельно выйти в сторону Артемовска. Они шли по дороге с белыми флагами и были обнаружены российскими разведчиками Южной группировки войск, которые координировали их движение с помощью сброшенной рации.

    Однако вскоре группа была замечена украинскими беспилотниками, и по ней началась артиллерийская атака. Гражданские укрылись в бетонном доте-колпаке, но обстрел не прекращался, несмотря на очевидность того, что там находились безоружные люди. Российские военные сбрасывали воду и продукты с коптеров в минуты затишья, поддерживая их по рации.

    Тем не менее, спустя почти сутки обстрела, появились дроны-камикадзе, которые продолжили атаковать укрытие. Один из дронов влетел в сам вход убежища, и шансов на выживание у укрывшихся внутри не осталось. Пятеро человек погибли, а шестой сообщил об их гибели по рации перед тем, как связь с ним пропала. Оперативная обстановка в районе не позволяет российским войскам приблизиться к месту трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские диверсанты вторглись в Суджанский район Курской области в ночь на четверг и атаковали дома местных жителей, потесняя их в лесные районы.


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    28 октября 2024, 15:48 • Новости дня
    Генштаб ВСУ перевел медиков из госпиталей в пехоту

    Генштаб ВСУ перевел 20% медиков из госпиталей в пехотные бригады

    Генштаб ВСУ перевел медиков из госпиталей в пехоту
    @ PA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный штаб ВСУ подписал распоряжение, согласно которому 20% медиков из военных госпиталей должны быть переведены в пехотные подразделения, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

    Она выразила беспокойство по поводу этого решения, заявив, что и до этого в системе командования медицинских сил существовали проблемы с качеством и объемом медицинской помощи. «Генштаб ВСУ распорядился перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады. И так у нас есть проблемы с качеством и объемом медицинской помощи в системе командования медицинских сил, и главком решил создать коллапс и там? Александр Станиславович [Сырский], вам проблем вследствие ваших «гениальных» решений на фронте маловато?» – приводит ее слова ТАСС.

    Безуглая считает, что это распоряжение может негативно сказаться на уровне медицинского обслуживания в армии, а также поставить под угрозу здоровье и жизнь украинских военных на передовой.

    Напомним, украинское правительство решило приостановить действие положений о предприятиях и организациях, критически важных для экономики страны, которые дают бронь от мобилизации. Также сообщалось, что на Украине значительно возросли темпы мобилизации призывников. При этом украинские власти обязали 17-летних вставать на воинский учет под угрозой штрафа.

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    28 октября 2024, 15:14 • Новости дня
    ВСУ обстреляли «Дворец для любимой» в Курской области

    ВСУ обстреляли объект культурного наследия «Дворец для любимой» в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Усадьба Иосифа Викторова в Курской области, известная как «Дворец для любимой», повреждена в результате атак ВСУ на регион, сообщили в региональном правительстве.

    Усадьба располагается в Кореневском районе Курской области, она известна как «Дворец для любимой», здание пострадало в результате атак ВСУ, сообщило облправительство в своем Telegram-канале. Усадьба является объектом культурного наследия регионального значения.

    На опубликованных фотографиях запечатлены обгоревшие стены постройки без окон, а также разрушения внутри здания.

    Усадьба Викторова была построена в стиле средневековых немецких замков в селе Сафоновка. Ее строительство было заказано помещиком Иосифом Викторовым в знак любви к молодой немецкой девушке. Известно, что девушка не стала женой Викторова и отказалась переезжать в Россию, после чего дворец стал местом для приема гостей. После событий 1917 года особняк был заброшен, а в 1930-х годах здесь открыли школу, работавшую до недавнего времени.

    Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против 130 украинских военных, обвиняемых в преступлениях на территории Курской области, включая обстрелы населенных пунктов.

    Газета New York Times писала о свидетельствах очевидцев о стрельбе украинских военных по гражданским в населенных пунктах Курской области.

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    28 октября 2024, 16:28 • Новости дня
    Япония решила направить Украине доходы от активов России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Японское правительство намерено выделить около 3 млрд долларов в рамках кредитов G7 для Украины, которые будут погашены за счет доходов от замороженных активов России, пишет Kyodo.

    По данным Kyodo, Япония предоставит Киеву кредит в размере 471,9 млрд иен, что составляет чуть более 3 млрд долларов, передает РИА «Новости». Эти средства являются частью общей суммы в 50 млрд долларов, которую страны G7 выделят Украине.

    «Правительство Японии предоставит кредиты на сумму 471,9 млрд иен (чуть более 3 млрд долларов) для поддержки Украины от стран «Большой семерки» (G7) с использованием замороженных активов России», – говорится в материале.

    Ранее лидеры стран G7 и главы Минфинов достигли соглашения о выделении Украине кредитов на 50 млрд долларов с погашением процентов из доходов от замороженных активов России. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что западные страны предоставили Украине 50 млрд долларов, чтобы президент Владимир Зеленский не выдвигал требований о ядерном оружии и не ставил ультиматумы по членству в НАТО.

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    28 октября 2024, 14:00 • Новости дня
    Украинская армия за сутки на Курском направлении потеряла свыше 350 человек
    Украинская армия за сутки на Курском направлении потеряла свыше 350 человек
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки потери украинской стороны на Курском направлении составили свыше 350 военнослужащих, сообщило Министерство обороны.

    Уничтожено семь единиц бронетехники ВСУ, включая БМП и шесть боевых бронированных машин. Также ликвидированы семь артиллерийских орудий, среди которых пять САУ Paladin, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Трое военнослужащих украинских сил сдались в плен. Группировка «Север» поразила несколько механизированных, танковых и десантно-штурмовых бригад ВСУ у Дарьино, Зеленого Шляха и Новоивановки.

    Российские войска отразили семь контратак ВСУ в направлении Кремяного и Новоивановки, а также пресекли четыре попытки атак в районах Александрии и Плехово.

    Армейская авиация и артиллерия ВС России нанесли удары по скоплениям противника. Удары оперативно-тактической авиации и ракетных войск пришлись по районам сосредоточения в Сумской области и резервам ВСУ.

    С начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 27 тыс. 530 военнослужащих, 177 танков и более 1000 боевых бронированных машин. Уничтожены 236 артиллерийских орудий и 40 установок РСЗО.

    Напомним, в прошлые сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 250 человек.

    Президент России Владимир Путин отмечал, что в Курской области около 2 тыс. украинских военных взяты в окружение, командиры ВСУ расстреливают желающих сдаться в плен солдат.

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    27 октября 2024, 20:17 • Новости дня
    В Брянской области уничтожили три БПЛА

    Губернатор сообщил об уничтожении трех БПЛА в Брянской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В Брянской области силы ПВО уничтожили три беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    По словам губернатора области Александра Богомаза, инцидент произошел над территорией региона, где силы противовоздушной обороны Министерства обороны России оперативно отреагировали на угрозу и уничтожили три БПЛА самолетного типа, передает РИА «Новости».

    Богомаз отметил, что в результате происшествия никто не пострадал и разрушений не зафиксировано.

    Ранее в воскресенье российские средства ПВО предотвратили атаку украинских беспилотников на объекты в России, уничтожив пять дронов над Белгородской и Курской областями, а в Брянской области система ПВО успешно перехватила и уничтожила 12 украинских беспилотников.

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    ВМФ научился обороне от украинских катеров-камикадзе

    Российский Военно-морской флот испытывает новый способ борьбы с безэкипажными катерами (БЭК) противника на Черноморском театре военных действий. Практика показала, что Черноморский флот научился защищаться от этой угрозы. Как это произошло и почему ключевую роль в этой обороне стала играть авиация? Подробности

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    Запад решился испытать народ Грузии на твердость

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала итоги парламентских выборов якобы из-за фальсификаций. В схожем ключе выступили западные политики, европейские и американские СМИ. Победившая на выборах «Грузинская мечта» настаивает на том, что Зурабишвили лжет. Чем закончится противостояние и кто его главные интересанты? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Камала Харрис проигрывает выборы

      Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

    • В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

      Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого плана победы Зеленского, где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

    • Британию вовремя унизили

      Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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