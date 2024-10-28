Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
На Украине решили бить дроны дробью
На Украине решили использовать дробовики для борьбы с дронами
Полуавтоматический дробовик Safari HG-105M украинского производства получил допуск для использования в ВСУ как средство противодействия беспилотным летательным аппаратам, сообщили в Минобороны страны.
Дробовик производит компания «Латэк», это оружие планируется применять для борьбы с FPV-дронами, сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.
Дробовик может выступать как стрелковое оружие в условиях ограниченного пространства. Использование охотничьих патронов с дробью делает его подходящим инструментом для противодействия беспилотникам, считают в Минобороны Украины. Safari HG-105M обладает съемным магазином на пять или десять патронов и весит в снаряженном состоянии не более четырех килограммов.
Ранее участник СВО и казак Северо-Донского казачьего войска, командир взвода Юрий Деев в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что дробовик бессилен против украинской «Бабы-Яги», для поражения такого дрона необходим автомат.