Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Telegram заблокировал канал Russia Today на Украине
Мессенджер Telegram ввел блокировку канал Russia Today на украинской территории, в качестве причины указывается «нарушение местного законодательства».
О блокировке канала сообщили украинские СМИ, при попытке зайти на канал появляется уведомление о его недоступности из-за нарушения местного законодательства, передает ТАСС. При этом жители Киевской и Харьковской областей заявили, что у них по-прежнему есть доступ к каналу RT.
Напомним, Meta* (признана экстремистской в России) в сентябре 2024 года расширила ограничения в отношении российских СМИ, включая RT и медиагруппу «Россия сегодня».
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ