Путин потребовал укрепить положительные тенденции в экономике

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства заявил о важности не только постоянного анализа экономической ситуации в стране, но и своевременной настройки мер экономической политики, передает ТАСС. Он подчеркнул, что эффективное управление экономикой требует оперативного реагирования на изменения и корректировки в подходах к политике.

«Важно не только постоянно анализировать положение дел в экономике страны, но и своевременно настраивать меры экономической политики так, чтобы закрепить, сделать более устойчивыми положительные тенденции», – сказал он.

Ранее Путин заявил, что экономика России сталкивается с трудностями и дисбалансами из-за санкций и кадрового дефицита. Он также подчеркнул, что возвращение к бюджетному правилу и сокращение ненефтегазового дефицита должно помочь в сдерживании инфляции.