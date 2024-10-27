Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.2 комментария
Бастрыкин запросил доклад о халатности сотрудников колонии в Липецке
СК России получил указание доложить Бастрыкину о халатности в липецкой колонии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ожидает доклада о расследовании дела по факту халатности сотрудников колонии в Липецке, связанной с побегом заключенного, сообщили в пресс-службе ведомства.
В сообщении говорится, что Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК России по Липецкой области Евгению Шаповалову представить информацию о ходе расследования и установленных фактах, передает РИА «Новости». Это связано с выявленными случаями халатности должностных лиц исправительного учреждения, которые могли привести к серьезным последствиям.
Следствие намерено выяснить все обстоятельства, связанные с данным делом, и принять необходимые меры для привлечения виновных к ответственности, если их действия подтвердятся в ходе расследования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии в Липецкой области, они были осуждены за изнасилования и наркотики, а эксперт указал на «странности» в их побеге.