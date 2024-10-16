Россия – самая свободная на свете страна. Здесь свобода не гарантируется от сих до сих, но каждый берет ее себе столько, сколько сможет вынести, не зарекаясь от тюрьмы и сумы.5 комментариев
Пострадавший при взрыве авто в Москве подтвердил дружбу с подозреваемым
Следствие выяснило, что подозреваемый и пострадавший в Москве знакомы 15 лет
Подозреваемый в подрыве автомобиля предпринимателя на юго-западе Москвы знал пострадавшего более 15 лет, вместе они вели бизнес, сообщили в ГСУ СК по Москве.
Следователи получили разрешение от врачей на проведение следственных действий с пострадавшим. На допросе выяснилось, что подозреваемый и потерпевший дружили более 15 лет и вели совместный бизнес, передает ТАСС.
По данным «ТАСС-Экономика», потерпевший Виктор Мишачев с подозреваемым Виталием Слободяником являются совладельцами десяти компаний. В 2023 году совокупная выручка этих компаний составила 712,7 млн рублей. Одной из компаний является ООО «Бар тайм КЗН», где они совладельцы с 2011 года; выручка компании в 2023 году составила 87 млн рублей. Две компании были ликвидированы в нынешнем и 2015 годах.
Предприятия работают в сфере общепита и организации мероприятий в Москве, Петербурге, Татарстане и Свердловской области. В компаниях ООО «Меркурий», ООО «Капитан» и ООО «Шейкер групп» у обоих по 25% долей. В последних двух фирмах Мишачев занимает пост генерального директора,
Ранее на юго-западе Москвы произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали три человека, среди них гендиректор компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев.
Взрывное устройство под автомобилем ранило бизнесмена и его шестилетнего сына, следователи рассматривают версии, связанные с бизнесом и личной неприязнью.
Автомобиль был взорван самодельным взрывным устройством, бизнесмен находится в реанимации, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.
Подозреваемый в подрыве автомобиля бизнес-партнера в Москве признался в хранении дома оружия.