Пострадавший при взрыве авто в Москве подтвердил дружбу с подозреваемым

Следствие выяснило, что подозреваемый и пострадавший в Москве знакомы 15 лет

Tекст: Вера Басилая

Следователи получили разрешение от врачей на проведение следственных действий с пострадавшим. На допросе выяснилось, что подозреваемый и потерпевший дружили более 15 лет и вели совместный бизнес, передает ТАСС.

По данным «ТАСС-Экономика», потерпевший Виктор Мишачев с подозреваемым Виталием Слободяником являются совладельцами десяти компаний. В 2023 году совокупная выручка этих компаний составила 712,7 млн рублей. Одной из компаний является ООО «Бар тайм КЗН», где они совладельцы с 2011 года; выручка компании в 2023 году составила 87 млн рублей. Две компании были ликвидированы в нынешнем и 2015 годах.

Предприятия работают в сфере общепита и организации мероприятий в Москве, Петербурге, Татарстане и Свердловской области. В компаниях ООО «Меркурий», ООО «Капитан» и ООО «Шейкер групп» у обоих по 25% долей. В последних двух фирмах Мишачев занимает пост генерального директора,

Ранее на юго-западе Москвы произошел взрыв автомобиля, в результате которого пострадали три человека, среди них гендиректор компании «Шейкер групп» Виктор Мишачев.

Взрывное устройство под автомобилем ранило бизнесмена и его шестилетнего сына, следователи рассматривают версии, связанные с бизнесом и личной неприязнью.

Автомобиль был взорван самодельным взрывным устройством, бизнесмен находится в реанимации, состояние его здоровья оценивается как тяжелое.

Подозреваемый в подрыве автомобиля бизнес-партнера в Москве признался в хранении дома оружия.

