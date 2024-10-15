Глава МИД Финляндии заявила об усталости Запада от конфликта на Украине

Глава МИД Финляндии Валтонен заявила о нарастающей усталости Запада от конфликта на Украине

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью газете Financial Times выразила мнение, что у стран Запада нарастает усталость от затянувшегося конфликта на Украине. По ее словам, на фоне этого усиливается заинтересованность в нахождении путей его разрешения, пишет ТАСС.

Валтонен подчеркнула, что усталость от конфликта является реальной проблемой, и она только увеличивается. «Это [усталость] реально, и все в большей степени», – процитировала ее слова газета. Она также отметила, что продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание и ресурсы Запада.

Глава финского МИД выразила сомнения в достаточности поддержки Европы и США Украине в текущих условиях. Она подчеркнула, что многие страны считают желательным, чтобы решение конфликта на Украине было найдено как можно скорее, особенно учитывая ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил о наблюдаемой усталости от конфликта на Украине как среди военнослужащих, так и в тылу. Кроме того, сообщалось, что украинские больницы сталкиваются с нехваткой мест для раненых военных, что вместе с общей усталостью и большим числом пострадавших влияет на моральный дух ВСУ.