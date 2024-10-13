У крупного производителя водки в России отозвали лицензию

Росалкогольтабакконтроль отозвал лицензию у «Спиртзавод Чугуновский» из-за загрязнения реки

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет РБК, причиной для такого шага стала неспособность компании обеспечить надлежащую утилизацию отходов спиртового производства, что привело к загрязнению реки Чугунка. В связи с этим были выявлены нарушения экологических норм, требующих незамедлительных действий.

Решение о приостановке лицензии было принято 10 октября, как уточняется в материале.

Компания отрицает свою вину в происшествии и воздерживается от комментариев относительно решения о лишении лицензии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в чукотском поселке Беринговский от отравления суррогатным алкоголем скончался мужчина, другого госпитализировали. В июле в педиатрическое отделение Детской городской больницы Первоуральска в Свердловской области поступили десять подростков с отравлением алкоголем. Летом прошлого года в нескольких регионах России произошли массовые случаи отравления напитком «Мистер сидр», Минздрав сообщал, что общее число отравившихся суррогатным сидром в России составило 101 человек, из них 31 умер.