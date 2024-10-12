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В Подмосковье прохожие спасли женщину от насильника
В подмосковном Красногорске прохожие спасли женщину от нападения гражданина Таджикистана, позже его задержали правоохранители, сообщили в региональном Главном следственном управлении СК.
Инцидент произошел вечером 10 сентября в безлюдном и неосвещенном месте Красногорска, мужчина попытался совершить насильственные действия и снять с женщины одежду, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Оказавшиеся рядом прохожие вмешались и не дали преступнику завершить задуманное. Подозреваемый скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан благодаря следственно-розыскным мероприятиям. Ему вскоре предъявят обвинения, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Правоохранительные органы также проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям в регионе.
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