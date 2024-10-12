В Подмосковье прохожие спасли женщину от насильника

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел вечером 10 сентября в безлюдном и неосвещенном месте Красногорска, мужчина попытался совершить насильственные действия и снять с женщины одежду, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Оказавшиеся рядом прохожие вмешались и не дали преступнику завершить задуманное. Подозреваемый скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан благодаря следственно-розыскным мероприятиям. Ему вскоре предъявят обвинения, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Правоохранительные органы также проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям в регионе.

В 2023 году в Московской области мигрант залез в частный дом через открытое окно и попытался изнасиловать хозяйку.