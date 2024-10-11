Боня рассказала о заставившей ее идти задом выходке рэпера P.Diddy

Tекст: Алексей Дегтярев

Встреча произошла в ресторане Nobu, на тот момент Виктории было всего 20 лет, рассказала телеведущая Super.ru.

После ужина в компании общих друзей P.Diddy пригласил Боню и ее спутников в клуб. На улице у клуба произошел конфликт между P.Diddy и незнакомцем. Боня услышала, как рэпер громко кричал незнакомцу в лицо.

«Я иду и слышу крик «F*** you». Вижу, как P.Diddy подошел лоб в лоб к парню, который стоял на парковке со своей девушкой, и орал ему в лицо. Думаю: «Куда я залезла, зачем мне это надо?» Я просто задом отошла обратно в клуб», – рассказала она.

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После этого P.Diddy пытался поддерживать с ней контакт, приглашая на вечеринки, но девушка игнорировала настойчивые приглашения.

Напомним, против Комбса подали 12 гражданских исков, его обвиняют в сексуальном насилии. Спикер МИД Мария Захарова указывала на системный характер криминальной деятельности в мире американских звезд.