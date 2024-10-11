Задержаны участники нападения на псковских десантников в 2000 году

Tекст: Алексей Дегтярев

Задержание прошло в трех регионах: в Волгоградской области, Дагестане и Карачаево-Черкесии. Задержаны Адам Магамадов из Чеченской Республики, Самаил Батаев из Дагестана и Рустам Чагилов из Ставропольского края, передает ТАСС со ссылкой на сообщения ведомств.

Собраны неопровержимые доказательства их участия в атаке на десантников 6-й роты в феврале 2000 года. Нападение произошло в Шатойском районе Чечни, и тогда погибло 84 военнослужащих.

Задержанным будут предъявлены обвинения по уголовным статьям об участии в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Их арестовали.

В июле правоохранители задержали двух боевиков банды Басаева, участвовавших в нападении на российских военных у станицы Червленная в Чечне.