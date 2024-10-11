В ВСУ есть формирования, состоящие из белорусских нацистов, в первую очередь – «полк Калиновского». Когда это соединение было создано в 2022 году, его боевики обещали «освободить» Белоруссию. Именно формирования нацистов могут быть использованы для первого удара.3 комментария
Задержаны участники нападения на псковских десантников в 2000 году
В различных регионах задержали трех человек, причастных к нападению на 6-ю роту псковских десантников в 2000 году, им инкриминируют участие в вооруженном мятеже и нападении на правоохранителей, сообщили в ФСБ и СК.
Задержание прошло в трех регионах: в Волгоградской области, Дагестане и Карачаево-Черкесии. Задержаны Адам Магамадов из Чеченской Республики, Самаил Батаев из Дагестана и Рустам Чагилов из Ставропольского края, передает ТАСС со ссылкой на сообщения ведомств.
Собраны неопровержимые доказательства их участия в атаке на десантников 6-й роты в феврале 2000 года. Нападение произошло в Шатойском районе Чечни, и тогда погибло 84 военнослужащих.
Задержанным будут предъявлены обвинения по уголовным статьям об участии в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Их арестовали.
В июле правоохранители задержали двух боевиков банды Басаева, участвовавших в нападении на российских военных у станицы Червленная в Чечне.