На острове Шумшу решили создать музей Курильской десантной операции к 80-летию Победы

Это будет место подвига и славы, а также воспитания патриотического духа молодых людей со всей России. Также рассматривается возможность создания военно-патриотического лагеря для школьников и студентов, который может открыться к лету следующего года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.



Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, который вместе с вице-премьером Юрием Трутневым посетил остров, отметил, что здесь необходимо восстановить транспортную доступность, что включает переправу с Северо-Курильска и инфраструктуру на самом Шумшу. Планируется, что музей будет не только туристическим объектом, но и местом, где будет сохранена память о подвиге советских солдат, высаживавшихся на остров в условиях прибоя и холода.

В свою очередь Трутнев подчеркнул историческую важность, отметив, что события Курильской десантной операции, когда советские войска выбили превосходящие силы противника, нельзя забывать. Он также выразил уверенность в том, что участие молодежи в восстановлении исторической памяти будет способствовать их патриотическому воспитанию.

Остров Шумшу был важной стратегической точкой для японских войск во время Второй мировой войны. Здесь были построены фортификационные сооружения, в том числе ДОТы и ДЗОТы. Несмотря на численное превосходство японских войск, советские десантники сумели одержать победу, что произошло в самом конце Второй мировой войны.

Поддерживается идея сохранения исторических артефактов, найденных на острове, для экспозиции музея. С 2014 года на Шумшу ведутся поисковые работы, в ходе которых обнаружены останки 131 погибшего солдата, захороненные с почестями в Северо-Курильске. Руководитель Сахалинского отделения «Поискового движения России» Артем Бандура отметил, что найденные предметы переданы в музейные комплексы Сахалинской области.