Guardian написала о гибели северокорейских военных под Донецком

Tекст: Александра Юдина

По данным источников на Украине и в Южной Корее, северокорейские военные инженеры были направлены для помощи России в наведении баллистических ракет на украинскую территорию, утверждает The Guardian.

По информации издания, десятки северокорейцев находятся за российскими позициями в оккупированных районах Украины, где они работают с пусковыми установками для ракет KN-23.

При этом сообщается, что несколько северокорейцев якобы были убиты под Донецком.

Упомянутые ракеты представляют собой баллистические ракеты малой дальности, которые впервые были испытаны в 2019 году. Они схожи с российскими ракетами «Искандер-М» и имеют радиус действия около 450 км при боеголовке весом 500 кг.

В начале 2024 года Белый дом заявлял об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины.

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг слухи о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции России на территории Украины, назвав их необоснованными.



