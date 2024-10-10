Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.0 комментариев
Guardian написала о гибели северокорейских военных под Донецком
Северокорейские инженеры работали над запуском ракет на Украине с целью оказания помощи России, несколько из них погибли под Донецком, утверждает The Guardian.
По данным источников на Украине и в Южной Корее, северокорейские военные инженеры были направлены для помощи России в наведении баллистических ракет на украинскую территорию, утверждает The Guardian.
По информации издания, десятки северокорейцев находятся за российскими позициями в оккупированных районах Украины, где они работают с пусковыми установками для ракет KN-23.
При этом сообщается, что несколько северокорейцев якобы были убиты под Донецком.
Упомянутые ракеты представляют собой баллистические ракеты малой дальности, которые впервые были испытаны в 2019 году. Они схожи с российскими ракетами «Искандер-М» и имеют радиус действия около 450 км при боеголовке весом 500 кг.
В начале 2024 года Белый дом заявлял об использовании Россией северокорейских баллистических ракет для обстрела территории Украины.
Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг слухи о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции России на территории Украины, назвав их необоснованными.