Взрывы прогремели на Украине

Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».3 комментария
Увы, при мощнейшей французской исторической школе Макрону, похоже, некому сообщить о том, что случалось с Бонапартами, когда они пытались, как любит говорить нынешний французский президент, «победить Россию на поле боя».3 комментария
Безумная активность Ермака – Зеленского начала еще больше вредить не только «стратегической стабильности», но и избирательной кампании Демпартии. Поэтому Байден отложил свой визит в Германию, а офис Зеленского объявил об отмене второго «саммита мира» в ноябре.0 комментариев
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Политолог Скачко: Зеленскому нечем хвастаться на «саммите мира»
«Решение Джо Байдена отменить поездку в Германию, где у него была запланирована встреча с Владимиром Зеленским, в меньшей степени связано с ураганом «Милтон». Скорее всего, в Белом доме посчитали лучшим вариантом отложить разрешение украинской проблемы как минимум до президентских выборов в США», – считает Владимир Скачко, политолог, обозреватель «Украина.ру».
Он также не исключил, что американские чиновники параллельно ведут некую работу по принуждению киевских властей к перемирию с Россией. «Цель Запада – получить передышку для подготовки к будущей войне. Они допускают сейчас заморозку конфликта, а Украине обещают возможное вступление в НАТО», – уточнил собеседник.
Впрочем, отмену визита Байдена в ФРГ стоит рассматривать и как сигнал Киеву о том, что США не видят смысла принимать участие в «саммите мира», добавил Скачко. Он напомнил о решении Зеленского перенести мероприятие на неопределенный срок. «Это все звенья одной цепи», – подчеркнул политолог.
Аналитик объясняет: Киеву нечего представить на саммите – в Вашингтоне раскритиковали «план победы», успехов на фронте ВСУ не имеют, заставить российских представителей приехать на мероприятие не удалось, а ведь именно этого требовали многие страны по итогам первой встречи. «На этом фоне США, судя по всему, посчитали бессмысленным свое участие в саммите», – пояснил он.
Скачко напомнил, что последние предложения украинского руководства предполагали еще большую вовлеченность Запада в конфликт с Россией – от поставок более дальнобойных ракет до разрешения бить вглубь российской территории, что происходило бы по наводке западных специалистов. «Там оказались к этому не готовы, в том числе поэтому, как мне кажется, они сейчас взяли паузу по всем процессам», – полагает собеседник.
При этом, как считает политолог, США не станут совсем отказываться от проведения «саммита мира». «Это бы ударило по имиджу не только Зеленского, но и всего Запада. Полная отмена саммита означала бы признание собственного поражения», – детализировал спикер. Он не исключает, что мероприятие все же состоится после выборов в Штатах.
«До тех пор продолжится этап дипломатических игрищ и попытки сохранить хорошую мину при плохой игре. При этом Зеленский и Андрей Ермак, вероятнее всего, без восторга отнесутся к этому. Я допускаю, что они поворчат, но затем заявят о приоритетности решений сиюминутных проблем – например, о подготовке Украины к зиме», – заключил Скачко.
Ранее стало известно, что Джо Байден отменил поездку в Германию, где у него было запланировано участие в заседании контактной группы по Украине, а также встреча с Владимиром Зеленским. Как заявили в Белом доме, президент США принял такое решение с целью лично проследить за ситуацией во Флориде, к которой приближается ураган «Милтон». Позднее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен вслед за Байденом аналогично отказался от визитов.
Примечательно, что Байден в ходе встречи с Зеленским планировал обсудить предложения украинских властей, сформулированные в так называемом плане победы. По информации СМИ, детали Зеленский представил во время своего визита в Вашингтон, однако президент США оценил их критически.
Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, также перенесен. При этом она утверждает, что подготовка к мероприятию продолжается. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy считает, что Зеленский отменил «мирный саммит», поскольку никто из мировых лидеров не захотел посетить его.
Российские войска уничтожили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске и три переправы через Оскол
Российские Вооруженные силы поразили цех сборки беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске и уничтожили три переправы через реку Оскол, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко. Кроме того, был уничтожен железнодорожный мост через реку Песчаная, поражены склад ракетно-артиллерийского вооружения и место стоянки бронетехники в Купянск-Узловой.
По словам Марочко, российские войска ежедневно атакуют украинские силы на этом направлении, значительно увеличив количество артиллерийских налетов и поражений критически важной инфраструктуры ВСУ.
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев также заявил, что российские военные продвигаются вглубь обороны ВСУ на Купянском направлении. Он отметил, что от освобожденных поселков до реки Оскол расстояние составляет около трех километров. Ганчев подчеркнул, что российские подразделения продолжают наращивать давление на противника в этом районе.
Ранее ВС России уничтожили цеха сборки и хранения беспилотников ВСУ на предприятии «Мотор Сич» при помощи авиабомбы, оснащенной унифицированным модулем планирования и коррекции, сообщили в Минобороны.
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России до этого уничтожили цеха по сборке украинских БПЛА и ангары для их хранения на территории Харьковской области.
Генштаб ВСУ заявил о сложной обстановке и превосходстве ВС России в силе и технике
Генштаб ВСУ сообщил о сложной обстановке на линии фронта и о превосходстве российских вооруженных сил, передает РИА «Новости». В публикации пресс-службы украинского генштаба отмечается, что российские силы имеют преимущество как в личном составе, так и в технике, что способствует их постоянным атакам на позиции украинских войск.
Как указано в сообщении, ситуация на фронте остается напряженной. Российские войска используют свое превосходство, чтобы непрерывно атаковать украинские позиции, создавая серьезные вызовы для обороны. Генштаб ВСУ подчеркнул, что это обстоятельство ставит украинские силы в сложное положение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на здании администрации Угледара появился российский флаг, а военнослужащий Вооруженных сил Украины раскритиковал действия украинского командования, обвинив его в промедлении с выводом войск из Угледара и потере стратегически важного города. Генштаб Вооруженных сил Украины назвал обстановку на фронте сложной на фоне потери Угледара, подчеркивая преимущество России в живой силе и технике.
Немецкий генерал Фрейдинг: Темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз
По его словам, с весны текущего года темпы мобилизации на Украине увеличились в пять раз, сообщает «Московский комсомолец».
«У нас есть представление о количестве украинских призывников. И с весны оно значительно выросло, а именно в пятизначном диапазоне», – заявил Фрейдинг.
Ранее украинские законотворцы приняли проект закона, запрещающий мобилизацию в вооруженные силы страны граждан от 18 до 25 лет.
Захарова: Компромат с вечеринок P. Diddy использовали для продвижения мнений по Украине
По ее словам, на так называемых вечеринках, организованных американским рэпером, был собран компромат, который используется для продвижения комментариев по международной повестке, включая Украину, передает радио Sputnik.
Захарова подчеркнула, что тысячи человек находятся «на крючке» у этой разветвленной, организованной преступной группировки.
Также дипломат подчеркнула, что лица, причастные к вечеринкам, также вовлечены в комментарии по международной политике.
В частности, она упомянула актера Эштона Кутчера и певицу Келли Осборн, которые после участия в вечеринках высказывали поддержку украинскому режиму и осуждали Россию. Также она привела в пример Пэрис Хилтон, связав ее участие в этих мероприятиях с политической активностью по Венесуэле.
Захарова добавила, что мероприятия записывались на видео, и это не только ее предположения, но и данные американских правоохранительных органов.
По ее мнению, видеозаписи использовались для манипуляции общественным мнением и продвижения определенных взглядов по вопросам международных отношений.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес рэпера P. Diddy демонстрируют системный характер криминальной деятельности среди американских звезд, что является отражением реальности в США.
Напомним, американский рэпер Шон Diddy Комбс оказался в центре скандала из-за обвинений в сексуальном насилии, когда против него был подан уже 12-й за последние месяцы гражданский иск.
Силовики: ВСУ пытались атаковать Угледар из HIMARS
Как сообщает ТАСС, украинские войска пытались наносить удары с использованием реактивных систем залпового огня HIMARS по Угледару и его окрестностям. Системы противовоздушной обороны России смогли успешно отразить эти атаки.
Источник в силовых структурах сообщил: «Они (ВСУ) пытаются бить HIMARS по Угледару и прилегающим территориям, постоянно работают системы ПВО, успешно».
Собеседник агентства добавил, что попытки атак с использованием HIMARS являются одной из причин задержки эвакуации мирного населения из города. Это создает дополнительные трудности для жителей, которые стремятся покинуть зону конфликта.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что противник продолжает обстреливать освобожденный Угледар, создавая напряженную обстановку.
Позиции Patriot поражены у Пашены Балки в Днепропетровской области, уничтожена многофункциональная РЛС AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104 и пусковая установка ЗРК Patriot, сообщили в министерстве, передает ТАСС.
Отмечается, что уничтожен личный состав дивизиона ЗРК, состоящий из украинских военных. Еще одна пусковая установка Patriot получила повреждения.
В августе Минобороны сообщало об уничтожении других ЗРК Patriot «Искандерами» в Днепропетровской области.
Forbes: Украинские военные вывезли обломки БПЛА С-70 «Охотник» для изучения материалов
По его мнению, целью вывоза является изучение дрона. Особенный интерес для украинской стороны представляют материалы, из которых изготовлен беспилотник, а также его геометрические особенности, передает «Газета.ru».
Хэмблинг отметил, что дрон был разработан в сотрудничестве с истребителем Су-57 – и, вероятно, для его создания были использованы такие же материалы и стелс-технологии. Эксперт подчеркнул: «Если Запад сможет увидеть, как работает технология малозаметности С-70, он также сможет получить довольно хорошее представление о том, как победить Су-57».
Ранее обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей предположил, что обломки российского беспилотника «Охотник», сбитого истребителем Су-57, могут стать важной находкой для западной разведки из-за его уникальных технологий, однако, по мнению российских экспертов, зарубежные специалисты вряд ли смогут извлечь из аппарата особо ценные секреты.
Кабмин ФРГ подтвердил отмену встречи в формате «Рамштайн» 12 октября
Хебештрайт выразил сожаление по поводу отмены визита президента США, о чем стало известно накануне. Он подчеркнул, что с отменой визита все форматы, связанные с планируемой встречей, также теряют актуальность, передает ТАСС.
Таким образом, заседание в формате «Рамштайн», которое должно было пройти на уровне глав государств и правительств во второй половине дня в субботу, отменено. Хебештрайт отметил, что кабмин ФРГ понимает сложившуюся ситуацию и причины отмены мероприятия.
Ранее стало известно, что Джо Байден отменил поездку в Германию, где у него было запланированы участие в заседании контактной группы по Украине, а также встреча с Владимиром Зеленским. Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент решил отложить поездку в Германию и Анголу из-за мощного урагана «Милтон».
Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, также перенесен.
Американист Дудаков: Байден не поехал на встречу по Украине в Германию из-за внутренних и личных проблем
«Ситуация с ураганами в США действительно серьезная. Поэтому, по моему мнению, официальная причина переноса поездки Джо Байдена в ФРГ имеет право на жизнь», – отметил американист Малек Дудаков. Вместе с тем, добавил собеседник, существует еще несколько возможных объяснений.
Согласно первому, демократы могли посчитать неуместным обсуждение Украины в то время, когда они не могут решить внутриамериканские проблемы. «Если бы Байден отправился в международное турне, а на повестке дня стояла бы Украина, это стало бы очень неудачным решением на фоне предвыборной гонки. Особенно учитывая тот факт, что администрация не справляется с последствиями ураганов. По этой причине они могли отказаться от участия Байдена в заседании в формате «Рамштайн», – указал он.
Согласно другой версии – на планы президента США могло повлиять его плачевное состояние здоровья, продолжил Дудаков. «В Соединенных Штатах сейчас обсуждается теория, согласно которой у Байдена снова обострились его старческие когнитивные проблемы, поэтому он просто не может участвовать в мероприятии», – уточнил спикер.
Что касается «саммита мира» по Украине, то политолог не исключает: команда Киеву о его переносе могла поступить из Вашингтона. «Всем очевидно, что в нынешнем формате Россия не собирается участвовать в мероприятии. Белый дом, по всей видимости, получил подобного рода сигнал от российской стороны и передал его украинскому руководству. Не исключено, что и сами украинцы поняли: проводить мероприятие на текущий момент бессмысленно», – детализировал эксперт.
При этом Дудаков отметил, что Киев оставил «окно» на будущее. «Если появится возможность все-таки сесть с Москвой за стол переговоров, они, я думаю, этим в итоге воспользуются», – считает он. Кроме того, собеседник напомнил, что в саммите по урегулированию украинского кризиса – организованного не в пользу Зеленского – заинтересованы страны Глобального Юга и Китай.
«Другое дело, что сейчас вероятность проведения такого мероприятия не очень большая. Пройдет еще какое-то время, ситуация на фронте будет меняться, прежде чем начнется переговорный трек. Кроме того, стоит дождаться выборов в Соединенных Штатах и смены администрации, потому что нынешняя вряд ли на это пойдет», – заключил Дудаков.
Ранее стало известно, что Джо Байден отменил поездку в Германию, где у него было запланировано участие в заседании контактной группы по Украине, а также встреча с Владимиром Зеленским. Как заявили в Белом доме, президент США принял такое решение с целью лично проследить за ситуацией во Флориде, к которой приближается ураган «Милтон». Позднее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен вслед за Байденом аналогично отказался от визитов.
Кроме того, в среду – то есть на следующий день после отмены визита Байдена в Германию – стало известно, что заседание в формате «Рамштайн» на уровне лидеров стран, которое должно было состояться 12 октября, отложили на неопределенный срок. Новая дата встречи будет определена позже, передает ТАСС. Как сообщает Spiegel со ссылкой на представителя Пентагона, встречу перенесли ради присутствия президента США Джо Байдена.
Примечательно, что Байден в ходе встречи с Зеленским планировал обсудить предложения украинских властей, сформулированные в так называемом плане победы. По информации СМИ, детали Зеленский представил во время своего визита в Вашингтон, однако президент США оценил их критически.
Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, также перенесен. При этом она утверждает, что подготовка к мероприятию продолжается. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy считает, что Зеленский отменил «мирный саммит», поскольку никто из мировых лидеров не захотел посетить его.
FT: Украина может отменить запрет на экспорт оружия для расширения производства дронов
Украина рассматривает возможность отмены запрета на экспорт оружия, сообщает Financial Times. Это решение связано с потребностью в средствах для расширения внутреннего производства, в частности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также для увеличения их закупок за рубежом, передает ТАСС.
По данным издания, украинские производители вооружений могут заработать до 20 млрд долларов от экспорта военной продукции. Эти средства планируется направить на увеличение производства БПЛА, что особенно важно для Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые испытывают острую нехватку беспилотников.
С момента начала специальной военной операции Киев ввел запрет на экспорт товаров военного назначения. Это ограничение повлияло на возможности закупки вооружений и капиталовложений в исследования и разработки. Возможное разрешение на экспорт излишков военной продукции рассматривается как способ привлечения инвесторов и усиления оборонного потенциала страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о сбитии 47 украинских беспилотников, из которых 24 уничтожили над Брянской областью. Также сообщалось, что 12-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России запатентовал беспилотник-камикадзе вертолетного типа, который невосприимчив к радиоэлектронной борьбе и предназначен для ударов по опорным пунктам противника. Российские войска начали применять беспилотники для истощения украинской ПВО, что, как отмечает The New York Times, наблюдалось в течение последнего месяца.
ВС России также поразили скопления живой силы и военной техники украинской армии в 141 районе, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Средства ПВО сбили переделанную для стрельбы по наземным целям ракету ЗРК С-200 и 68 дронов самолетного типа.
Группировка «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях поразила формирования 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад и 13-й бригады нацгвардии у Волчанска, Малых Проходов и Липцов в Харьковской области. Украинская сторона в зоне действия этой группировки потеряла до 50 человек.
Группировка «Запад» поразила живую силу и технику 30-й, 44-й, 53-й, 77-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии у Берестового, Вишневого, Купянска, Петропавловки (Харьковская область), Григоровки (ДНР), Надии (ЛНР) и Серебрянского лесничества. Также отражены шесть контратак украинских штурмовиков 14-й и 66-й механизированных бригад.
В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 370 человек, БМП, две американские гаубицы М198 и три американских орудия М119, станцию РЭБ «Квертус» и три полевых склада боеприпасов.
Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 24-й, 100-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 101-й, 109-й бригад теробороны и 14-й бригады нацгвардии у Розовки, Дружбы, Щербиновки, Димитрова, Леонидовки, Дзержинска и Цукурино в ДНР.
В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 525 человек, два танка, включая французский АМХ-10, боевую бронированную машину «Козак», четыре автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», гаубицу Д-30, американское орудие М119, противотанковую пушку «Рапира» и станцию РЭБ «Анклав-Н».
Группировка «Восток» поразила живую силу и технику 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 127-й бригады теробороны у Доброволья и Равнополья в ДНР. Также она отразила две контратаки 118-й и 123-й бригад теробороны.
ВСУ в зоне действия группировки потеряли более 90 человек, французскую гаубицу Caesar, британскую гаубицу FH-70 и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48.
Группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й, 37-й бригад морской пехоты и 124-й бригады теробороны у Каменского, Пятихаток, Жеребянок (Запорожская область), Львово и Днепровского (Херсонская область).
В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 65 человек, гаубицу М777 и орудие Д-20.
С начала СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 130 дронов, 580 ЗРК, 18 559 танков и других боевых бронированных машин, 1469 РСЗО, 15 858 орудий полевой артиллерии и минометов.
Зеленский утверждает, что Россия якобы «геополитически проиграет», если Украина вступит в Североатлантический альянс, передают «Ведомости». По его словам, членство Украины в НАТО станет настоящим шагом к миру в регионе.
Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявлял, что план завершения конфликта будет представлен западным партнерам, а лишь затем гражданам страны в усеченном виде. По словам Ермака, план содержит чувствительные и закрытые части, которые не будут доступны широкой общественности.
Между тем советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщила, что второй саммит по Украине, запланированный на ноябрь, перенесен. При этом она утверждает, что подготовка к мероприятию продолжается. Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy считает, что Зеленский отменил «мирный саммит», поскольку никто из мировых лидеров не захотел посетить его.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему сценарий завершения конфликта на Украине, по которому Киев примут в НАТО, отложен до лучших времен, хотя грозил стать программой действий США на ближайшее время.
Зеленский возмутился бронированием 1,5 млн человек от мобилизации
Как пишет «Экономическая правда», это связано с недавним возмущением президента Владимира Зеленского, который выразил недовольство бронированием 1,5 млн человек от мобилизации, передает ТАСС.
Согласно решению кабмина, до 15 ноября должен быть проведен аудит уже принятых решений по определению таких предприятий. Министерству экономики Украины поручено проанализировать результаты аудита и до 20 ноября проинформировать кабмин о выводах. В свою очередь, Минэкономики и Минобороны должны представить проект, предусматривающий проверку обоснованности бронирования военнообязанных.
Президент Украины присутствовал на совещании кабинета министров. Он подчеркнул необходимость пересмотра этой практики и принятия более обоснованных решений.
Рекомендовано центральным органам исполнительной власти, областным администрациям и другим государственным органам воздержаться от принятия решений об определении критически важных предприятий до завершения урегулирования данного вопроса.
В сентябре депутат Верховной рады, член комитета парламента по экономическому развитию Богдан Кицак заявил, что экономическое бронирование от мобилизации обойдется украинским мужчинам в сумму до 720 долларов ежемесячно.
Ранее на Украине обсуждался законопроект об «экономической брони от армии». Газета ВЗГЛЯД отмечала, что подобные действия приближают киевский режим к поражению в конфликте с Россией.
Группировка также поразила формирования 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны у Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Группировка отразила две атаки в сторону Любимовки и Плехово, в зоне ее действий ВСУ потеряли до 20 человек.
Авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии, 103-й и 129-й бригад теробороны у Бондаревки, Дарьино, Колмакова, Кругленького, Любимовки, Леонидово, Мартыновки, Михайловки, Мелового, Николаево-Дарьино, Нового Пути, Плехово, Толстого Луга и Черкасского Поречного.
Также авиация и ракетные войска ударили по резервам 21-й, 47-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 119-й бригад теробороны у Беловод, Бунякино, Катериновки, Журавки, Макеевки, Мирлог, Павловки, Новониколаевки, Речки, Стариково и Степановки в Сумской области. В этом районе украинская армия потеряла до 100 человек.
За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 21 тыс. 350 человек, 136 танков, 66 БМП, 98 БТРов, 891 бронемашину, 177 артиллерийских орудий, 33 РСЗО, девять ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники.