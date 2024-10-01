Метеоролог предрек летнюю жару в Центральной России

Метеоролог Вильфанд предрек летнюю жару в Центральной России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в Центральной России установилась практически летняя погода, передает РБК.

Так, со 2 по 4 октября температура воздуха в дневные часы достигала 21–23 градусов, что на 6-7 градусов выше среднегодовой нормы для этого периода.

По словам Вильфанда, антициклон, действующий в регионе, способствует теплой погоде днем, но в ночные часы температура снижается до 3–8 градусов.

В Москве в ближайшее время заморозки не прогнозируются, однако к выходным ожидается снижение дневных температур до 10–15 градусов. Ночные температуры, напротив, могут повыситься из-за понижения атмосферного давления.

В других регионах, таких как Центральное Черноземье и Приволжский федеральный округ, температура со 2 по 6 октября также превышает норму.

В Черноземье температура поднимется до 25 градусов, а в Приволжском округе и некоторых областях, таких как Нижегородская и Мордовия, ожидается в диапазоне 17–23 градусов.

В то же время в Приволжском округе, на его севере и юге, ожидаются заморозки от минус 1 до минус 5 градусов.

Вильфанд также прогнозирует дефицит осадков на юге европейской части России, в Бурятии, Иркутской области и в западной части Забайкальского края, в то время как Амурская область и Хабаровский край могут столкнуться с избытком осадков.

Ранее метеоролог назвал сроки «бархатного сезона» в европейской части России.