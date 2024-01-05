В этом году я впервые в своей жизни увидела мусульман, православных, буддистов, атеистов, агностиков вместе, молитвенно, самоотверженно, делающих одно дело. Икону Покрова Богородицы, арабскую вязь с именем Аллаха, портрет нашего бойца и знамя Победы – на одной стене.0 комментариев
«Сибирские» морозы пришли в Норвегию и Данию
Морозы из Сибири достигли Норвегии и Дании, в странах зафиксированы необычайно низкие температуры, пишут местные СМИ.
Отмечается, что в восточной провинции Иннланнет в Норвегии холоднее всего – 40,5 градуса по Цельсию, передает РИА «Новости» со ссылкой на норвежскую газету VG.
Известно, что в связи с погодными условиями на реке Фиггьюэльвен на юге Норвегии замерзла плотина, это препятствовало нормальному движению воды.
Датский телеканал DR в свою очередь сообщает, что наступает неистовый сибирский холод «вплоть до – 15 градусов по Цельсию».
Радио DR P4 добавляет, что перекрытая ранее в связи с затоплением из-за обильных дождей автомагистраль на юге Дании теперь покрыта льдом.
Напомним, очень холодная погода с температурой до минус 30 градусов прогнозируется в столичном регионе в ближайшие дни.