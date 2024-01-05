«Сибирские» морозы пришли в Норвегию и Данию

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что в восточной провинции Иннланнет в Норвегии холоднее всего – 40,5 градуса по Цельсию, передает РИА «Новости» со ссылкой на норвежскую газету VG.

Известно, что в связи с погодными условиями на реке Фиггьюэльвен на юге Норвегии замерзла плотина, это препятствовало нормальному движению воды.

Датский телеканал DR в свою очередь сообщает, что наступает неистовый сибирский холод «вплоть до – 15 градусов по Цельсию».

Радио DR P4 добавляет, что перекрытая ранее в связи с затоплением из-за обильных дождей автомагистраль на юге Дании теперь покрыта льдом.

Напомним, очень холодная погода с температурой до минус 30 градусов прогнозируется в столичном регионе в ближайшие дни.