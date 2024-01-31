Съезд «Движения Первых» решил увеличить возрастной порог участников

Заседание вела сопредседатель съезда – председатель федерального совета Первых Полина Атаева, которую избрали путем голосования лидеры детского движения из каждого региона России.

В начале заседания участники обсудили внесение изменений в Устав «Движения Первых». Полина Коноплева из ДНР предложила разрешить дистанционный формат голосования в рамках федерального совета «Первых», Валерия Даурова из Чукотского автономного округа рассказала о передаче порядка использования символики движения правлению, Александра Максимова из Ленобласти подняла тему передачи обязанности о решениях работы движения в регионах совету регионального отделения, Максим Кондратьев из Чувашии предложил проводить региональные конференции для обсуждений предложений «Первых», Камиль Исхаков из Нижегородской области поддержал идею организовывать первичные отделения в вузах. Также Яна Биккулова из Мордовии и Максим Куць из Республики Крым предложили увеличить возраст «Первых» до 25 лет, а Матвей Панасик из Московской области – утвердить короткое название организации «Движение Первых». Решение о внесении изменений в Устав движения было принят практически единогласно: 89% участников съезда проголосовали «за».

По словам председателя правления «Движения Первых» Григория Гурова, решение об увеличении возрастного порога участников поможет расширить рамки единого воспитательного пространства, обеспечит эффективную профориентационную работу и возможность бесшовного перехода школьников и студентов СПО в университетскую жизнь.

Также перед участниками выступил руководитель Федерального казначейства России, председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии Роман Артюхин. В ходе заседания на голосование вынесли вопросы о досрочном прекращении полномочий члена Центральной контрольно-ревизионной комиссии «Движения Первых» Фарита Шакирова и о включении в ее состав Ильмиры Айндиновой. Большинство участников проголосовали «за», поэтому оба решения были приняты.

На заседании съезда участники подводили итоги работы в 2023 году. Зампредседателя правления по финансово-правовым вопросам Ольга Витина и представитель ЛНР в федеральном совете «Первых» Владислав Козак отметили прогресс в формировании системы региональных, местных и первичных отделений. Так, в 2023 году были созданы 89 региональных отделений и региональных координационных советов движения при главах регионов. Также спикеры отметили, что в прошлом году в организацию вошли более 4,7 млн детей и взрослых, более 650 тыс. человек зарегистрировались в качестве наставников, а 49 детских и юношеских объединений стали коллективными участниками организации.

Заместитель председателя правления по проектной деятельности Екатерина Самсонова и представитель Липецкой области в федеральном совете «Первых» Дарья Куреева рассказала, что в 2023 году движение реализовало более 250 всероссийских проектов и акций в 12 направлениях. В мероприятиях и сменах летней оздоровительной кампании приняло участие более 2,4 млн детей по всей стране, более 500 тыс.человек получили навыки оказания первой помощи, более 400 тыс. участников «Первых» побывали в пеших походах, более 25 тыс. ребят участвовали во Всероссийском проекте «Юннаты Первых», а более 50 тыс. человек – во Всероссийском проекте «Хранители истории».

Зампредседателя правления по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти Соня Погосян и представитель Челябинской области в федеральном Совете Первых Михаил Доманин рассказали о формировании семейного сообщества «Родные-Любимые», старте Года семьи в России и новых задачах, стоящих перед движением. Они также отметили, что «Движение Первых» помогло реализовать более 700 проектов и привлекло более миллиона участников. Докладчики отметили, что в 2023 году президент России утвердил Программу воспитательной работы «Движения Первых», что является важным этапом в становлении организации.

На заседании участников также познакомили с федеральным советом Первых. Активисты рассказали про планы работы на 2024 год, о системе работы с регионами и способах поддержки инициатив ребят, как на муниципальном, так и на федеральном уровнях.

Члены федерального совета «Первых» – Эмилия Забирова из Москвы, Анастасия Потапова из Ярославской области и Кирилл Петроченко из Кемеровской области предложили выбрать гимн и флаг движения, проводить церемонии вступления в ряды Первых, создать библиотеку кричалок, а также утвердить обещание участника «Движения Первых».

Съезд Движения Первых продлится до 1 февраля. На площадках ежедневно проходят стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии, мотивационные встречи и экскурсии по павильонам выставки-форума «Россия». Вместе со взрослыми Первые решают актуальные вопросы организации и определяют будущие направления работы движения.