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Шойгу заявил о лучшем периоде отношений между Россией и Китаем за всю историю
Отношения России и Китая сейчас переживают лучший период отношений за всю историю, координация усилий Москвы и Пекина оказывает стабилизирующее влияние на международную обстановку, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны КНР Дун Цзюнем по видеосвязи.
Он отметил, что усилия России и Китая также способствуют снижению конфликтного потенциала, передает ТАСС.
Шойгу также поздравил Дун Цзюня с назначением на должность министра обороны. Глава российского оборонного ведомства выразил уверенность, что опыт взаимодействия Дун Цзюня с российскими вооруженными силами будет способствовать дальнейшему расширению военного сотрудничества между государствами.
Шойгу пожелал коллеге «успехов на ответственном посту в деле защиты Родины, укрепления ее обороноспособности, дальнейшей модернизации Народно-освободительной армии Китая».
Министр также отметил, что Россия и КНР развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям. Он напомнил о регулярном проведении совместных учений на суше, море и в воздухе, страны совместно отрабатывают учебно-боевые задачи различной сложности.
При этом Шойгу уточнил, что действия Москвы и Пекина не направлены против третьих стран. В отличие от стран Запада, Китай и Россия не создают военные блоки.
Глава МО добавил, что рассчитывает «на самое тесное и плодотворное сотрудничество» с китайским коллегой.
Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что сотрудничество России и Китая стало образцом для великих держав.