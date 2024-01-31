Шойгу заявил о лучшем периоде отношений между Россией и Китаем за всю историю

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что усилия России и Китая также способствуют снижению конфликтного потенциала, передает ТАСС.

Шойгу также поздравил Дун Цзюня с назначением на должность министра обороны. Глава российского оборонного ведомства выразил уверенность, что опыт взаимодействия Дун Цзюня с российскими вооруженными силами будет способствовать дальнейшему расширению военного сотрудничества между государствами.

Шойгу пожелал коллеге «успехов на ответственном посту в деле защиты Родины, укрепления ее обороноспособности, дальнейшей модернизации Народно-освободительной армии Китая».

Министр также отметил, что Россия и КНР развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям. Он напомнил о регулярном проведении совместных учений на суше, море и в воздухе, страны совместно отрабатывают учебно-боевые задачи различной сложности.

При этом Шойгу уточнил, что действия Москвы и Пекина не направлены против третьих стран. В отличие от стран Запада, Китай и Россия не создают военные блоки.

Глава МО добавил, что рассчитывает «на самое тесное и плодотворное сотрудничество» с китайским коллегой.

Ранее газета ВЗГЛЯД отмечала, что сотрудничество России и Китая стало образцом для великих держав.