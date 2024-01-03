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    Авантюрист, создавший себе имя и состояние на сплаве закулисных игр с государством и мощного пиара на публику, сделал выбор, который принуждает его теперь наполнять реальным содержанием блестящую обертку.

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    Александр Чаусов Александр Чаусов Сеймур Херш как свидетель дикости Запада

    Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Слово чушпана

    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    37 комментариев
    3 января 2024, 11:55

    В Кремле назвали фейком сообщения о скором «сенсационном заявлении» Путина

    Tекст: Ольга Иванова

    Публикации Telegram-каналов о якобы готовящемся сенсационном заявлении президента Владимира Путина не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    На вопрос РИА «Новости» о том, готовит ли Путин некое «сенсационное заявление» по вопросам мировой безопасности, Песков заверил, что это фейк.

    Речь идет о посте, опубликованном накануне вечером в Telegram-канале «Политджойстик» за подписью Марата Баширова. Там говорилось, что скоро Путин может сделать сенсационное заявление по вопросам мировой безопасности и, в частности, по украинскому кейсу.

    Ранее Песков опроверг публикации о том, что новогоднее обращение главы государства Владимира Путина якобы было перезаписано.

    1 января 2024, 10:53
    Кнайсль: Россия обошла экономику Германии через два месяца после прогноза Путина
    Кнайсль: Россия обошла экономику Германии через два месяца после прогноза Путина
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ситуация в мировой экономике изменилась в пользу России, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль журналисту Флавио фон Вицлебену.

    Она вспомнила, как, выступая на Петербургском экономическом форуме, президент  Владимир Путин отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и вполне может обогнать Германию, передает РИА «Новости».

    Как заметила Кнайсль, спустя всего два месяца произошло именно то, о чем Путин и говорил: Россия обошла ФРГ в рейтинге сильнейших экономических держав.

    Как отметила экс-глава МИД Австрии, это стало настоящим событием в мировой экономической политике.

    Напомним, в августе президент Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира по итогам 2022 года и обогнала ФРГ по паритету покупательной способности и объему экономики.

    Коментарии (35)
    1 января 2024, 15:35
    Путин: Враг России не Украина, а Запад
    Путин: Враг России не Украина, а Запад
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин назвал Запад противником России. По его мнению, Украина для России врагом не является.

    На встрече с военными в госпитале им. Вишневского у главы государства спросили его мнение о помощи западных стран противнику России.

    «Дело не в том, что они помогают нашему противнику, а (в том, что) они – наш противник, они их руками (украинцев) решают свои вопросы», – передает ТАСС слова Путина.

    Он пояснил, что «так было на протяжении веков и сейчас продолжается».

    Он также назвал врагами России западные элиты, которые хотят раздробить страну.

    «Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хочет уничтожить российскую государственность, те, кто хочет добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, а это в основном на Западе, да и то там разные люди есть на Западе. Есть люди, которые нам симпатизируют, но есть так называемые элиты, для которых существование России, во всяком случае в ее сегодняшнем качестве, в ее сегодняшних размерах, как они думают, неприемлемо», – сказал российский лидер.

    «Они (западные элиты) киевский режим достаточно долго пестовали именно для того, чтобы создать этот конфликт», – сказал Путин.

    Глава российского государства пояснил, что цель западных элит – раздробить Россию. «Они не скрывают этого, они же публично об этом говорят и пишут, причем на протяжении десятилетий, если говорить о современной истории. Просто пишут, говорят об это откровенно – разделить [Россию] на пять частей, слишком много», – констатировал Путин. Он признался, что может говорить на эту тему очень много, но это очевидные факты.

    В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

    Коментарии (85)
    1 января 2024, 15:17
    Путин: Противник России в СВО «постепенно сдувается»
    Путин: Противник России в СВО «постепенно сдувается»
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин уверен, что противник России в спецоперации «постепенно сдувается».

    «Вы, наверное, на поле боя видите, что постепенно (противник) сдувается», – передает ТАСС обращение Путина к военным на встрече в госпитале Вишневского.

    «Если смотреть по итогам года, самое важное – то, что вы на фронте все держите жестко и, более того, практически стратегическая инициатива находится в наших руках сегодня», – сказал он.

    В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

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    31 декабря 2023, 15:05
    Путин поздравил россиян с Новым годом

    Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением из Кремля

    Путин поздравил россиян с Новым годом
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обратился к россиянам из Кремля с традиционным новогодним поздравлением.

    Путин в новогоднем обращении к россиянам заявил, что много сейчас зависит от нас самих, передает РИА «Новости».

    «Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою. В будни и праздники. Проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость», – сказал глава государства.

    Кроме того, он отметил, что Россия твердо отстаивала свои интересы и безопасность в 2023 году, ее гражданам, которых объединяет судьба Отечества, предстоит идти вперед и созидать будущее.

    «Мы провожаем 2023 год. Совсем скоро он станет частью истории, а нам предстоит идти вперед, созидать будущее. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность: наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что главное, что объединяло и объединяет россиян – это судьба Отечества и «глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия», тех масштабных целей, которые стоят перед обществом, и колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый россиянин.

    Также Путин в новогоднем обращении к россиянам пожелал всем российским семьям всего самого доброго, он отметил, что вместе народ России обеспечит уверенное развитие Отечества.

    «Дорогие друзья, в любые времена встреча Нового года – это и светлые надежды, искреннее желание порадовать близких. Наступающий 2024-й объявлен в нашей стране Годом семьи, а настоящая большая семья – это безусловно та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение к друг другу. Именно из такого родства всех поколений, любви к отчему дому рождается, воспитывается преданность своему Отечеству», – сказал Путин в новогоднем обращении.

    Он отметил, что «в наступающем году хочу пожелать всем российским семьям самого доброго, ведь из истории каждой семьи складывается история нашей огромной прекрасной и любимой Родины. Ее судьбу вершим, создаем все мы – многонациональный народ России. Мы – одна страна, одна большая семья. Мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие наших граждан, станем еще сильнее, мы вместе, и это самый надежный залог будущего России. С праздником вас, дорогие мои! С Новым 2024 годом!».

    Поздравление Путина в этом году стало обычным по продолжительности и формату. Глава государства выступил на фоне Кремля, длительность поздравления составила около 3 минут 45 секунд. Первыми поздравление Путина увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступил Новый год (разница во времени с Москвой – плюс девять часов).

    Новогоднее обращение Путина будет показано перед полуночью по местному времени во всех часовых поясах.

    Выступление президента на фоне Кремля – традиционный формат для новогодних обращений. Были и исключения. В прошлом году глава государства выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении участников СВО. А 31 декабря 2013 года Путин обращался к россиянам из Хабаровска, где он встретился с пострадавшими от наводнения (в ту ночь жители Камчатки успели увидеть поздравление, записанное заранее в Кремле, а на все остальные часовые пояса уже было показано хабаровское обращение главы государства).

    Коментарии (81)
    1 января 2024, 15:51
    Путин: Россия хочет завершить конфликт на Украине быстро, но на своих условиях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин заверил, что Москва хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее.

    «Мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее», – передает ТАСС слова Путина на встрече с военными в госпитале им. Вишневского. «Только на наших условиях», – предупредил он.

    Путин также заверил, что Москва не будет сдавать позиции.

    «У нас нет желания воевать бесконечно, но и сдавать позиций не собираемся», – сказал российский лидер

    «Суть проблемы не в Украине, а в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию, но у них ничего не получится. Это просто исключено, просто абсолютно исключено», – сказал президент России. «Я думаю, что осознание этого постепенно приходит и риторика (на Западе) постепенно меняется», – отметил Путин.

    В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

    Коментарии (49)
    1 января 2024, 15:56
    Путин приехал в госпиталь Вишневского прояснить ряд вопросов с прямой линии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин посетил 1 января Центральный военный клинический госпиталь им. А. А. Вишневского Минобороны в Красногорске, в том числе, чтобы прояснить вопросы, поступившие на прямую линию по реабилитации раненых бойцов СВО.

    Путин осмотрел медучреждение и прояснил вопросы, поступавшие на прямую линию.

    «У меня конкретная цель. Госпиталь, лечение – я знаю, что все хорошо здесь. Все хорошо не бывает, но в целом. Что меня интересует? На прямой линии были вопросы, связанные с тем, что ребятам после ранения приходится куда-то ездить в собственную часть, получать документы, – передает ТАСС обращение Путина в начале осмотра к статс-секретарю – замминистра обороны России Николаю Панкову. – У вас в ведомстве говорят, что этого делать не надо или во всяком случае уже не надо».

    Также Путин указал на вопросы, связанные с дополнительным обучением военных в ходе реабилитации, а также с оформлением для них документов и решением вопросов с жильем. «Я хочу посмотреть, [как решаются эти вопросы]», – сказал президент. Глава государства осмотрел различные палаты, учебный класс для переподготовки, гимнастический зал, бассейн и другие помещения. Путину показали тренажеры для реабилитации бойцов, в том числе для развития мелкой моторики. Президенту также рассказали о жилищном обеспечении военнослужащих.

    «Нет случаев, чтобы здесь кто-то завершил лечение, реабилитацию без решения жилищной проблемы. И не только в этом госпитале. Это подход [применяется] по всем госпиталям», – доложил Панков. Глава государства отдельно поинтересовался работой военно-врачебных комиссий. «На прямой линии люди задавали вопрос о том, что ребятам приходится после излечения ехать в свои части, чтобы получить документы для военно-врачебной комиссии», – обозначил проблему Путин. Панков же ответил, что такая ситуация невозможна, и допустил, что автор этого вопроса оговорился.

    Путин решил лично проверить, как действует военно-врачебная комиссия в госпитале. Ему рассказали о структуре и порядке работы. Выслушав подробный доклад, президент подытожил: «Главное – работа комиссии налажена». «Во всяком случае, никуда ехать отсюда для получения этих документов не нужно», – удовлетворенно добавил он.

    После осмотра госпиталя Путин провел встречу с военнослужащими и ответил на их вопросы. Это стало первым публичным рабочим мероприятием главы государства в новом году.

    Коментарии (9)
    1 января 2024, 13:03
    Путин назвал приоритеты председательства России в БРИКС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия во время своего председательства в БРИКС в 2024 году планирует содействовать развитию сотрудничества по трем ключевым направлениям: политика, экономика и культура, заявил президент России Владимир Путин.

    «Россия продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнерского сотрудничества в рамках БРИКС по трем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты», – передает ТАСС текст обращения Путина, посвященного началу председательства России в БРИКС.

    В частности, пояснил Путин, среди приоритетов – дальнейшее продвижение взаимодействия в сфере науки, высоких технологий, здравоохранения, экологии, а также в области культуры, спорта, молодежных обменов и по линии гражданского сообщества.

    По словам президента России, БРИКС притягивает все больше единомышленников.

    «БРИКС притягивает все больше единомышленников – государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности. Это суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности», – говорится в обращении.

    Путин подчеркнул, что Россия «будет учитывать готовность многих других стран, а их насчитывается порядка трех десятков, подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня». «Для этого активно займемся проработкой модальностей новой категории государств — партнеров БРИКС», – указал он.

    Кроме того, Путин пригласил страны БРИКС активно участвовать в мероприятиях в рамках российского председательства.

    «Приступая к обязанностям председателя, Россия рассчитывает на плодотворную совместную работу со всеми вовлеченными в орбиту БРИКС государствами», – подчеркнул Путин. «В общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий различного уровня и направленности во многих городах России. Приглашаем принять в них участие представителей всех стран, желающих сотрудничать с нашей организацией», – говорится в обращении. Президент также отметил, что кульминацией председательской «вахты» России станет саммит объединения, который пройдет в октябре в Казани.

    Президент России добавил, что девизом председательства России в БРИКС в 2024 году станет «укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

    «Именно в таком ключе, ориентируясь на позитивное, созидательное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, и будет действовать российское председательство в БРИКС в 2024 году под девизом: «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», заявил российский лидер.

    Путин напомнил, что Россия с 1 января приняла эстафету председательства в БРИКС – объединении, которое теперь включает десять государств. «К БРИКС присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Это убедительно свидетельствует о растущем авторитете объединения и его роли в мировых делах», – убежден президент России. «Предпримем все возможные шаги для того, чтобы, сохраняя традиции и руководствуясь опытом, накопленным объединением за предыдущие годы, способствовать гармоничному встраиванию новых участников во все форматы его деятельности», – заверил Путин.

    По его словам, Россия во время своего председательства в БРИКС в этом году намерена повышать роль объединения в международной валютно-финансовой системе, способствовать более активным расчетам в национальных валютах во взаимной торговле.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что экс-руководитель Татарстана Минтимер Шаймиев и действующий президент Татарстана создали хорошие условия для развития республики, в частности, в Казани есть все для проведения саммита БРИКС.

    Коментарии (3)
    31 декабря 2023, 14:56
    Песков опроверг перезапись новогоднего обращения Путина

    Песков опроверг публикации о перезаписи новогоднего обращения Путина

    Песков опроверг перезапись новогоднего обращения Путина
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг публикации о том, что новогоднее обращение главы государства Владимира Путина якобы было перезаписано.

    Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Путин якобы перезаписал новогоднее обращение.

    По словам Пескова, это неправда, передает РИА «Новости».

    Ранее Песков оставил новогоднее обращение Путина сюрпризом для россиян.

    Коментарии (4)
    1 января 2024, 15:03
    Путин назвал терактом атаку ВСУ на Белгород
    Путин назвал терактом атаку ВСУ на Белгород
    @ Кристина Кормилицына/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин счел атаку Вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом.

    «То, что сейчас произошло в Белгороде, – безусловно, террористический акт. Почему? Потому что под прикрытием двух ракет … что они сделали? Ударили из системы залпового огня, РСЗО», – передает ТАСС слова Путина на встрече с военными.

    «Я понимаю, у меня у самого все кипит», – признался он, обсуждая с военными ситуацию в Белгороде. Глава государства спросил у одного из бойцов, должна ли Россия, по его мнению, ответить зеркально и ударить по площадям с гражданскими людьми.

    «Должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем. Можем ударить по площадям. И в Киеве, и в любом другом городе. Там дети гуляют, мамочки с колясками», – предложил задуматься президент.

    В то же время он подчеркнул что «ни одно такое преступление – а это, безусловно, преступление против гражданского населения – безнаказанным не останется. Это 100%. Сомнений быть не может», – подчеркнул он, говоря об атаке на Белгород.

    «Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся. И завтра будем делать», – подчеркнул Путин, говоря про удары по военной инфраструктуре.

    В понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

    Напомним, 30 декабря ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. По состоянию на воскресенье в результате украинского обстрела погибли 24 человека, ранения получили 108 человек.

    ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове.

    Коментарии (25)
    1 января 2024, 15:27
    Путин: Экономика Украины полностью разрушена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина сейчас существует только на подачки, которые клянчат ее руководители, в то время как экономика России укрепляется, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными в госпитале им. А. А. Вишневского.

    По словам главы государства, принципиальным является то, что в России «сохранили экономику страны, не позволили ее разрушить, на что противник рассчитывал».

    «Не Украина рассчитывала разрушить нашу экономику, она не в состоянии этого сделать. Она сама полностью разрушена уже, там ничего не осталось, она существует только на подачки. Все ездят руководители Украины, с протянутой рукой клянчат лишний миллион долларов», – передает ТАСС слова Путина. «А у нас другая совершенно ситуация», – подчеркнул он.

    «Украинская армия тратит 5, а то и 6 тыс. снарядов 155-го калибра за сутки боевых действий, а США производят 14 тыс. в месяц», – констатировал Путин. Он обратил внимание на планируемое увеличение производства в США: «Да, сейчас планируют увеличить в течение 2024 года, но тоже производили 14-15 тыс. будут до 20 тыс. производить».

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации заявил, что ни одна армия в мире не имеет таких средств поражения, как российская.

    Коментарии (1220)
    1 января 2024, 15:48
    Путин: России нужно больше средств подавления дронов на поле боя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин указал на необходимость большего количества средств подавления дронов на поле боя.

    «Я знаю наверняка, чего не хватает на «передке». И хотелось бы больше всего современного – дронов и прочего. Хотелось бы побольше средств подавления вот этих дронов противника, которые, как мухи, там над вами летают», – передает ТАСС слова Путина на встрече с военными в госпитале имени А. А. Вишневского. «Я все понимаю, – подчеркнул Путин. – Но все-таки. Все-таки вот то, что появляется [из вооружения], появляется достаточно быстро».

    На встрече с военными в госпитале Вишневского российский лидер также обратил внимание на быстрое исчерпание украинской армией поставляемых с Запада вооружений. «А мы наращиваем и будем наращивать, причем кратно. Кратно», – заверил Путин.

    Для примера он привел поставки танков. «Вот им (ВСУ) танков поставили 400 с лишним – 450 или сколько там. А мы за год произведем и капитально отремонтируем 1600», – отметил президент.

    Ранее в понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

    Коментарии (2)
    1 января 2024, 15:07
    Путин: Ни у одной армии нет таких средств поражения, как у российской

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ни одна армия в мире не имеет таких средств поражения, как российская, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками спецоперации.

    «Наши вооруженные силы становятся настолько дееспособными и настолько готовыми применять современные средства ведения вооруженной борьбы, насколько к этому не готовы [армии других стран] и не может делать ни одна армия в мире. Во-первых, средства поражения у нас такие, которых нет ни у одной армии в мире», – передает ТАСС слова Путина.

    Он добавил, что возможности, способности Вооруженных сил России, они постоянно, причем кратно возрастают.

    «Украинская армия тратит там пять, а то и шесть тысяч снарядов 155-го калибра за сутки боевых действий, а США производят 14 в месяц. В месяц. А те за сутки тратят 5 тыс.. Да, сейчас планируют увеличить в течение 2024 года. Но тоже, производили 14-15, будет там до 20 производить. Но если тратить по 5 тыс. в сутки, то тогда исчерпание наступает довольно быстро. Вот оно сейчас и наступает. А мы наращиваем. И будем наращивать. Причем кратно», – сказал Путин.

    Президент России добавил, что Украине было поставлено 400 с лишним танков, «а мы за год произведем и капитально отремонтируем 1600». «Это не государственная тайна. На самом деле, будет, наверное, и побольше. И практически при каждой позиции», – сказал президент.

    Ранее в понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

    Коментарии (0)
    1 января 2024, 16:27
    Путин провел еще одну встречу с участниками СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин 1 января провел еще одну встречу с участниками спецоперации.

    Глава государства поздравил их с Новым годом с бокалом шампанского и пригласил на обед, передает РИА «Новости».

    «Уважаемые товарищи, с Новым годом! Я попросил министерство обороны вас сегодня собрать, причем таким образом, чтобы вы представляли самые разные виды вооруженных сил с разных участков боевого соприкосновения. Здесь и мотострелки должны быть, танкисты, ВДВ, спецназ, морская пехота, летчики, моряки с разных участков фронта», – передает ТАСС слова президента.

    «Исхожу из того, что мы с вами пообщаемся спокойно и вы мне расскажете, как идет ваша боевая работа», – добавил он.

    Ранее в понедельник Путин встретился с военными в госпитале Вишневского.

    Коментарии (0)
    1 января 2024, 14:44
    Путин встретился с военными в госпитале Вишневского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин начал новый год с рабочих мероприятий. В первый день 2024 года он встретился с военнослужащими в госпитале им. А.А. Вишневского в Московской области.

    Глава государства приезжает в это медучреждение не первый раз, передает ТАСС.

    Напомним, Путин в День России после вручения государственных наград прибыл в подмосковный Красногорск, чтобы посетить госпиталь им. Вишневского.

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    2 января 2024, 16:49
    Политолог: Год семьи готовит российским семьям целый комплекс мер поддержки

    Политолог Линдигрин: Практика показывает, что политика президента России в части демографии приносит свои плоды

    Политолог: Год семьи готовит российским семьям целый комплекс мер поддержки
    @ Антон Подгайко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В России делается все необходимое для комфортной жизни семей. Страна поистине стала оплотом традиционных ценностей. И в этом смысле Год семьи принесет еще больше положительных результатов как для всего общества, так и для каждой семьи, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Напомним, 2024 год в России объявлен Годом семьи.

    «Нет никаких сомнений в том, что Год семьи даст положительные результаты как для страны в целом, так и для каждой отдельной семьи. Во-первых, продолжится реализация уже принятых мер поддержки. Во-вторых, будет разработана дополнительная целевая помощь, направленная на отдельные нуждающиеся категории. В-третьих, мы увидим проектную деятельность, направленную не столько на финансирование, сколько на комплексное развитие семьи», – сказала Наталья Линдигрин, гендиректор АНО Институт региональных проблем.

    «Ярким тому примером являются такие инициативы, как «Это у нас семейное» или «Всей семьей», в которых могут принять участие абсолютно все семьи. В этом контексте можно также с уверенностью сказать, что демографическая политика президента Путина действительно работает», – добавляет собеседница.

    «Мы видим, что в России очень низкий уровень детской и материнской смертности. Каждый год строится много новых детсадов, школ, спорткомплексов. Количество многодетных семей за пять лет увеличилось больше чем на четверть. За прошлый год в стране 1,9 млн семей использовали маткапитал, а более 800 тысяч получили его», – приводит пример аналитик.

    «Еще почти 400 тыс. семей взяли семейную ипотеку и решили благодаря ей жилищные проблемы. Все эти достижения каждой конкретной семьи были бы просто невозможны без нацпроекта «Демография», который работает с 2019 года», – убеждена эксперт.

    «Не вызывает сомнений и тот факт, что сейчас Россия стала настоящим оплотом традиционных семейных ценностей на мировой арене. И во многом это сделано благодаря политике Владимира Путина. Вопреки пропаганде западных стран, фактически извращающих сегодня само понятие семьи, Россия оберегает свои нравственные устои», – акцентирует спикер.

    «Традиционные семейные ценности находятся буквально в основе, фундаменте Российского государства. И об этом в том числе говорят сами граждане. Каждая национальность, проживающая в России, каждая традиционная конфессия – приверженцы семейных ценностей», – заключила Линдигрин.

    Напомним, 2024 год в России объявлен Годом семьи. Как говорится в подписанном главой государства документе, это сделано «в целях популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей».

    В своем новогоднем обращении президент Владимир Путин пожелал российским семьям всего самого доброго, он отметил, что вместе народ России обеспечит уверенное развитие Отечества.

    «Дорогие друзья, в любые времена встреча Нового года – это и светлые надежды, искреннее желание порадовать близких. Наступающий 2024-й объявлен в нашей стране Годом семьи, а настоящая большая семья – это безусловно та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение к друг другу. Именно из такого родства всех поколений, любви к отчему дому рождается, воспитывается преданность своему Отечеству», – сказал Путин в новогоднем обращении.

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