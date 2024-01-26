Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.21 комментарий
Путин подарил студенту – участнику СВО часы на день рождения
Президент России Владимир Путин по завершении встречи со студентами – участниками специальной военной операции в Петербурге лично поздравил одного из молодых людей с днем рождения и вручил ему подарок – часы.
Подарок от главы государства получил студент заочного отделения Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени М. А. Бонч-Бруевича, прапорщик, начальник аппаратной взвода бригады управления Западного военного округа Илья Кузин, передает ТАСС.
Молодому человеку исполнилось 26 лет. Илья Кузин находился в зоне спецоперации в период с 5 по 26 мая прошлого года.
В октябре Путин подарил школьнице из Пскова щенка породы акита-ину.