Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.5 комментариев
В Испании заявили об отчаянном положении Зеленского
ABC: Зеленский в отчаянии из-за неудач в конфликте и усталости союзников
Президент Украины Владимир Зеленский находится в отчаянном положении, его страна практически во всем зависит от иностранной помощи, с выделением которой в США и в ЕС возникли сложности, пишут испанские СМИ.
В статье газеты ABC говорится, что в отчаянии Зеленский, который терпит неудачи в конфликте с Россией и союзники которого устали, ожидает благоприятного изменения международной обстановки. В публикации говорится о том, что коррупция на Украине процветает. Кроме того, неоспоримы разногласия президента Украины с военным руководством, передает ТАСС текст публикации.
Появление других международных конфликтов, в частности на Ближнем Востоке, стало важным фактором, отмечает автор статьи.
Инициативы Зеленского, единичные и рассредоточенные, преувеличиваются прессой и создают образ Украины, который не соответствует действительности, подчеркивает газета. При этом, как пишет издание, у России больше шансов на успех.
В Кремле ранее подчеркивали, что Европа выбросила на ветер деньги, которые выделяла Украине.