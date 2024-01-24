ABC: Зеленский в отчаянии из-за неудач в конфликте и усталости союзников

Tекст: Ольга Никитина

В статье газеты ABC говорится, что в отчаянии Зеленский, который терпит неудачи в конфликте с Россией и союзники которого устали, ожидает благоприятного изменения международной обстановки. В публикации говорится о том, что коррупция на Украине процветает. Кроме того, неоспоримы разногласия президента Украины с военным руководством, передает ТАСС текст публикации.

Появление других международных конфликтов, в частности на Ближнем Востоке, стало важным фактором, отмечает автор статьи.

Инициативы Зеленского, единичные и рассредоточенные, преувеличиваются прессой и создают образ Украины, который не соответствует действительности, подчеркивает газета. При этом, как пишет издание, у России больше шансов на успех.

В Кремле ранее подчеркивали, что Европа выбросила на ветер деньги, которые выделяла Украине.