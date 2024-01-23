  • Новость часаПутин дал старт Году семьи
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский заставил Кличко вести борьбу за выживание
    Польша определила принадлежность взорвавшейся на ее территории ракеты
    Экс-продюсер «Грибов» получил российский паспорт
    Испанский военкор рассказал о растущих на Украине кладбищах боевиков ВСУ
    Российский военный рассказал о взятии в плен шестерых солдат ВСУ
    Глава МИД Венгрии получил угрозы с Украины перед визитом в Ужгород
    Высокоточным оружием поражены объекты производства ракет на Украине
    Госдума одобрила запрет на увольнение одиноких родителей детей до 16 лет
    Путин дал старт строительству энергоблока № 4 первой АЭС в Египте
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Китай игнорирует Украину

    Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.

    6 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Хуситы объединили Ближний Восток против Запада

    Йеменские хуситы превратились в очередную линию разлома между Востоком и Западом. Десятки, а может, и сотни тысяч добровольцев из арабских стран могут захотеть поквитаться с Западом за обиды недавнего прошлого в Газе. Удержать их не способен никто.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Под чей барабан должны ходить философы

    Охота на ведьм – социальный процесс, одна из черт которого – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.

    19 комментариев
    23 января 2024, 17:42 • Новости дня

    Путину подарили сделанный детьми талисман победы

    Путин: Письма школьников бойцам СВО значат очень много для военных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отправляемые российскими гражданами бойцам СВО на фронт письма, рисунки и поделки значат очень много для них, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками всероссийских семейных конкурсов.

    Президенту в ходе встречи девочка из Брянской области подарила талисман победы, эти поделки школьники делают из глины для участников специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    «Вы наверняка много раз слышали, что такие поделки, письма, рисунки наши ребята в зоне боевых действий у себя в тех условиях, в которых они находятся, вывешивают не как произведение искусства, а как часть сердечка тех, кто помнит о них и желает удачи и победы», – отметил глава государства.

    23 января 2024, 10:01 • Новости дня
    Путин закрепил единый статус многодетной семьи

    Президент Путин законодательно закрепил единый статус многодетной семьи

    Путин закрепил единый статус многодетной семьи
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин подписал указ, закрепляющий на федеральном уровне статус многодетных семей и определяющий меры поддержки для них.

    На официальном сайте правовой информации указано, в России появится банк данных о многодетных семьях, ведением которого будет заниматься правительство. Здесь будет собрана информация о предоставляемых многодетным мерах социальной поддержки.

    Также кабмину поручено вести мониторинг социально-экономического положения многодетных семей и оказания им соцподдержки регионами.

    В Telegram-канале Минтруда уточняется, что статус многодетной семьи присваивается бессрочно семьям, где растет трое и более детей. Такие семьи будут получать единое удостоверение федерального образца. Согласно указу, меры соцподдержки положены многодетным семьям до того момента, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет либо 23 года, если он обучается очно.

    Согласно указу, семьи смогут получать государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, меры поддержки в трудовой сфере. Также возможны досрочный выход на пенсию многодетной матери и  профессиональное обучение многодетных родителей.

    Кроме того, многодетным семьям на законодательном уровне положено бесплатное посещение музеев, парков и выставок независимо от места жительства в порядке и на условиях, установленных регионами.

    Помимо прочего, указ подразумевает действие региональных мер соцподдержки. В частности, многодетные семьи смогут получать бесплатно рецептурные лекарства детям до шести лет, бесплатно пользоваться городским транспортом, получать школьную и спортивную формы.

    Также семьи получат льготы по оплате жилья и ЖКУ не менее 30% от общего размера оплаты услуг, будут иметь приоритет при приеме в детсады, получении помощи по соцконтракту, а также получат содействие в улучшении жилищных условий.

    В январе Путин поручил оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.

    Коментарии (15)
    23 января 2024, 16:14 • Новости дня
    Путин назвал многодетные семьи опорой России

    Путин: Многодетные семьи – опора России, воспитывают качества, на которых держится страна

    Путин назвал многодетные семьи опорой России
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин назвал многодетные семьи опорой России, отметив, что в них воспитываются качества, на которых держится семья и страна – «те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы поддерживаем».

    «Многодетная семья – это опора страны. Да вообще семья, но многодетная – тем более. Почему многодетная так важна? Вы это знаете лучше, чем я. Потому что здесь воспитываются те основные качества человека, на которых и семья держится, и страна: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие и все, что связано с этим организмом «семья». Это и есть те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы поддерживаем», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

    По его словам, вся внутренняя политика, экономическая политика страны так или иначе связана с поддержкой семей, и все национальные программы «так или иначе крутятся вокруг семьи».

    Ранее Путин подписал указ, закрепляющий на федеральном уровне статус многодетных семей и определяющий меры поддержки для них.

    Коментарии (0)
    23 января 2024, 13:47 • Новости дня
    Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа»

    Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

    Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа»
    @ Росатом

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин вместе с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси по видеоконференцсвязи дали старт заливке бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции «Эль-Дабаа».

    Заливка первого бетона в фундамент здания, где расположится ядерный реактор, означает старт строительства всего нового энергоблока. После этого проект «Эль-Дабаа» развернется на полную мощность: одновременно будут возводиться все четыре блока атомной станции, передает РИА «Новости».

    АЭС «Эль-Дабаа» расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению «3+» и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС «Эль-Дабаа».

    Это первая для Египта атомная станция, но и для Росатома также особенный проект – не просто крупнейший заказ, но и пилотная в портфеле госкорпорации АЭС на Африканском континенте.

    В Кремле ранее отмечали, что Россия является безоговорочным лидером атомной индустрии в мировом масштабе.

    Коментарии (0)
    23 января 2024, 02:03 • Новости дня
    Трамп назвал Путина очень влиятельным человеком, который любит свою страну

    Дональд Трамп назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина «умными и влиятельными людьми»

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина умными и влиятельными людьми, которые любят свои страны, в отличие от Джо Байдена

    «Нравится вам это или нет, они очень умные люди, очень влиятельные,.. они любят свои страны и хотят, чтобы их страны преуспели. А у нас (президент Байден), который, по моему мнению, не способен на это», – приводит ТАСС слова Трампа в интервью телеканалу Fox News.

    Ранее Трамп заявлял, что ы случае победы на президентских выборах в США осенью этого года конфликт на Украине закончится мирными переговорами еще до инаугурации.

    При этом, по данным американских СМИ, Трамп и спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон избегают контактов с представителями Киева.

    Коментарии (2)
    22 января 2024, 20:14 • Новости дня
    Эксперт: Путин является гарантом и арбитром для всех сторон в сфере трудовых отношений

    Политолог Станислав Корякин рассказал о появлении новых российских профсоюзов

    Эксперт: Путин является гарантом и арбитром для всех сторон в сфере трудовых отношений

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В России сейчас активно развиваются новые профсоюзы. Их появление является показателем зрелости и развитости всей российской сферы труда, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Корякин. В понедельник Путин встретился с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым.

    «Внимание главы государства к сфере труда крайне важно, поскольку это весьма чувствительная тема из-за разных интересов у владельцев бизнеса и наемных работников. Именно защита интересов трудящихся всегда в приоритете у Путина, это базис для недопущения трудовых конфликтов в России как социальном государстве», – пояснил Станислав Корякин, политконсультант, член Общественного совета при Минприроды РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии».

    «Профсоюзы – одна из немногих организованных общественных структур, которая досталась нам в наследство от Советского Союза. И функция этого объединения неизменна много десятилетий – это поддержка людей наемного труда. В этом процессе президент России выступает гарантом соблюдения прав и обязательств в трехстороннем сотрудничестве между работодателями, профсоюзами и государством. В необходимых случаях глава государства, безусловно, может выступать и арбитром для всех сторон. Он понимает, что права всех сторон должны быть защищены не только законодательно, но и организационно», – подчеркнул он.

    «Надо сказать, что сейчас активно развиваются новые профсоюзы, они снова актуальны в нашей стране. Недавно я узнал, что появился профсоюз арбитражных управляющих. Люди осознают, что у них общие профессиональные интересы, их надо защищать от других участников коммерческих и трудовых отношений. А это является показателем зрелости и развитости всей российской сферы труда и взаимоотношений между работодателями и наемными работниками», – резюмировал эксперт.

    В понедельник президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. Путин отметил: ФНПР существует 33 года, и за эти годы совместной работы федерация для правительства – часто неудобный партнер.

    «Но все-таки вы в целом подходите к решению вопросов социального характера с государственных позиций. Конечно, прежде всего исходя из интересов трудящихся, интересы которых вы должны защищать по закону и по смыслу самого существования профсоюзов. Но в целом государственный подход очень важен. Я надеюсь, что так и будет дальше в деятельности профсоюзов», – указал глава государства. Шмаков согласился, что «интересы государства и интересы трудящихся в целом совпадают».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что пока Запад вводит санкции, российская экономика продолжает ставить рекорды. Россия вошла в число трех стран мира, где выросла реальная заработная плата в 2023 году. В ежегодном докладе Международной организации труда (МОТ) говорится, что рост реальной заработной платы в России в 2023 году составил около 17%. В других странах G20 произошло снижение реальной заработной платы, особенно в Бразилии (6,9%), Италии (5%) и Индонезии (3,5%).

    Коментарии (0)
    23 января 2024, 16:07 • Новости дня
    Путин назвал себя «специалистом поговорить»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов заявил, что является любителем поговорить.

    «Я – большой специалист поговорить, но мне бы хотелось вас послушать и услышать ваши оценки того, что мы делаем, как мы делаем», – сказал глава государства и призвал участников встречи высказать свои предложения по поддержке семей и усовершенствованию существующих мер, передает ТАСС.

    Ранее Путин признался, что встречи с военными придают ему сил.

    Коментарии (4)
    23 января 2024, 14:32 • Новости дня
    Президент Египта поблагодарил Путина за реализацию АЭС «Эль-Дабаа»

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил глубокую признательность российскому лидеру Владимиру Путину за реализацию первой в стране атомной электростанции «Эль-Дабаа».

    «Хотел бы выразить глубокую признательность российскому президенту Владимиру Путина за реализацию проекта», – приводит РИА «Новости» слова президента Египта.

    Путин сообщил, что АЭС «Эд-Дабаа» поможет улучшить экологию в Египте. «В отличие от угольных и газовых электростанций, АЭС не будет выбрасывать в атмосферу диоксид углерода, что, безусловно, благотворно скажется на окружающей среде и здоровье людей», – сказал российский лидер.

    Он указал, что Росатом – признанный лидер в области мирового атома – использует при возведении станции наиболее передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии. «При этом строго соблюдаются российские стандарты безопасности, все нормы и правила МАГАТЭ, самые жесткие природоохранные требования», – добавил он.

    Президент напомнил, что Росатом возводит в Египте сразу четыре энергоблока АЭС общей мощностью 4800 мегаватт. Энергоблоки на реакторах поколения 3+ ежегодно смогут производить до 37 млрд киловатт-часов электроэнергии, что будет обеспечивать порядка 10% энергопотребления страны.

    Напомним, Путин вместе с ас-Сиси по видеоконференцсвязи дали старт заливке бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции «Эль-Дабаа».

    Путин заявил, что находится в контакте с президентом Египта, в том числе по теме урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем, а также пригласил своего египетского коллегу принять участие в работе саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.

    Коментарии (0)
    23 января 2024, 16:50 • Новости дня
    Путин пообещал продлить программу льготной семейной ипотеки
    Путин пообещал продлить программу льготной семейной ипотеки
    @ М. Конанков/Octagon.Media/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководство страны продлит программу льготной семейной ипотеки, сказал президент Владимир Путин на встрече с победителями всероссийских семейных конкурсов.

    Президент, говоря о возможности расширения льготной ипотеки на вторичное жилье, указал, что вопрос «не в деньгах», а в прозрачности операции, передает ТАСС.

    «Одно дело, когда вы покупаете новое жилье, и там все понятно. Вот семья, вот ипотека, вот жилье», – пояснил он. Путин отметил, что над этим предложением следует подумать.

    «Здесь важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена – продолжена льготная семейная ипотека под 6%. И вот это мы точно сделаем», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин назвал многодетные семьи опорой России.

    Коментарии (2)
    23 января 2024, 16:28 • Новости дня
    Путин принял приглашение приехать в тундру и покататься на оленях

    Путин удивился скорости оленя и в шутку поинтересовался, не нужен ли ремень безопасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин удивился рассказу оленевода из Ямало-Ненецкого автономного округа о скорости северных оленей.

    Представитель региона в ходе встречи главы государства с семьями на форуме «Родные – любимые» пообещал прокатить Путина на трех белых оленях, передает ТАСС.

    «Быстро олень ездит?» – поинтересовался Путин. Получив ответ, президент удивился: «70 километров в час? Так быстро бегает?» Оленевод ответил, что животное бегает, «как спортсмены на лыжах». «Пояс безопасности не нужен?» – поинтересовался президент. «Не нужен», – заверил житель Ямала.

    Путин также ответил согласием на приглашение местного оленевода приехать в Ямало-Ненецкий автономный округ. «Постараюсь приехать обязательно, – пообещал президент. – Я был на Ямале у энергетиков. Но надо обязательно посмотреть, как оленеводы живут. Я постараюсь это сделать обязательно». В ответ на предложение побывать в настоящем чуме Путин ответил, что «в чуме был неоднократно».

    «Каждый в тундре ребенок ваше имя знает, – сказал президенту житель Ямала. – Очень тебя любят в тундре». Путин поинтересовался у него, как работают в регионе нефтяники. «Буровую вставляют, так чистенько делают, – рассказал оленевод. – Раньше в СССР все загрязняли, все железо набросали». «То есть об экологии заботятся», – подытожил президент.

    Ранее Путин подписал указ, закрепляющий на федеральном уровне статус многодетных семей и определяющий меры поддержки для них.

    Коментарии (0)
    23 января 2024, 16:21 • Новости дня
    Путин рассказал о своем указе о статусе многодетных семей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с российскими семьями в рамках выставки «Россия» на ВДНХ прокомментировал подписанный им накануне указ о статусе многодетных семей.

    «Это действительно имеет практическое значение. Надеюсь, что это все сыграет должным образом с тем, чтобы многодетные семьи имели одинаковый статус по всей территории страны», – сказал президент, передает ТАСС.

    Путин добавил, что в этой сфере еще предстоит проделать большую работу, и подчеркнул, что власти старались собрать полный пакет мер поддержки семьи с момента беременности будущей мамы до достижения ребенком совершеннолетия.

    «Но теперь, если обратили внимание, для молодых людей, которые учатся на очном отделении до 23 лет, эти программы тоже будут продолжаться, будут продолжать действовать», – отметил он.

    Ранее Путин назвал многодетные семьи опорой России.

    Коментарии (0)
    23 января 2024, 12:44 • Новости дня
    Кремль: Путин проведет переговоры с президентом Чада

    Кремль: Путин 24 января проведет переговоры с президентом Чада

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин 24 января проведет переговоры с президентом Чада Махаматом Идрисом Деби, планируется обсудить перспективы развития отношений стран в различных областях, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Отмечается, что Идрис Деби посетит Россию с официальным визитом, передает РИА «Новости».

    Планируется, что лидеры стран обсудят перспективы развития двусторонних отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня.

    Коментарии (0)
    23 января 2024, 14:04 • Новости дня
    Путин пригласил президента Египта на саммит БРИКС в Казани

    Путин пригласил президента Египта ас-Сиси посетить саммит БРИКС в Казани в октябре

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин пригласил своего египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси принять участие в работе саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.

    «Ждем вас, уважаемый господин Сиси, на саммите объединения в Казани в октябре этого года», – обратился Путин к своему коллеге, выступая на церемонии начала заливки первого бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС «Эль-Дабаа», передает ТАСС.

    Также Путин заявил, что находится в контакте с президентом Египта, в том числе по теме урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем.

    Напомним, Путин вместе с ас-Сиси по видеоконференцсвязи дали старт заливке бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции «Эль-Дабаа».

    Коментарии (0)
    23 января 2024, 13:56 • Новости дня
    Путин заявил о контактах с президентом Египта по палестино-израильскому конфликту

    Путин заявил о контактах с президентом Египта по теме урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин заявил, что находится в контакте с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, в том числе по теме урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем.

    Также российский лидер, выступая на церемонии начала заливки первого бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС «Эль-Дабаа», заявил, что Москва постарается сделать все возможное, чтобы Египет во время председательства России в БРИКС встроился в организацию, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин вместе с ас-Сиси по видеоконференцсвязи дали старт заливке бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции «Эль-Дабаа».

    Коментарии (0)
    23 января 2024, 12:36 • Новости дня
    Песков заявил, что визит Путина в Турцию находится на стадии подготовки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поездка российского лидера Владимира Путина в Турцию сейчас в стадии подготовки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Контакты между Россией и Турцией на высшем уровне на повестке дня, они готовятся, сказал Песков, передает ТАСС.

    О них сообщат сразу же, как только главы государств окончательно согласуют дату.

    До этого турецкая пресса сообщала, что Путина в Турции якобы ожидают 12 февраля.

    Также другие источники утверждали, что в Анкаре рассчитывают на визит президента России в ближайшее время.

    Коментарии (2)
    23 января 2024, 17:04 • Новости дня
    Путин пообещал выравнивание льгот для многодетных по всей стране

    Путин пообещал выравнивание льгот для многодетных семей по всей России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Указ президента должен уравнять льготы для всех многодетных семей в стране, сказал глава государства Владимир Путин на встрече с участниками всероссийских семейных конкурсов.

    «Смысл этого указа, вчера подписанного, как раз и заключается в том, чтобы выстроить единый подход по всей территории Российской Федерации. И конечно, посещение музеев, других учреждений культуры, зоопарков и так далее, они должны быть единообразно применены на всей территории Российской Федерации», – цитирует Путина ТАСС.

    Он выразил сомнение в том, что это будет сделано «по щелчку с сегодня на завтра», но отметил, что целью указа является выравнивание всех льгот.

    Ранее Путин подписал указ, закрепляющий на федеральном уровне статус многодетных семей и определяющий меры поддержки для них.

    Коментарии (0)
    Главное
    Путин пообещал продлить программу льготной семейной ипотеки
    Путин заявил о продлении субсидии на погашение ипотеки для многодетных семей
    Посты французского наемника из «харьковского списка» пропали из соцсетей
    Армения готова передать Азербайджану карты минных полей в Карабахе
    Совет обороны Литвы одобрил закупку танков Leopard 2
    Блиновскую поместили в карантинную камеру на 20 человек
    Умер основатель Boney M. Франк Фариан

    Фермеры стали новой угрозой для европейских властей

    Европейские аграрии столкнулись с пренебрежением со стороны собственных властей. В столь сложный период, когда цены на дизель за два года резко выросли, когда их лишили российских удобрений, власти решили закрыть свои финансовые дыры за счет своих же фермеров. Однако работники сельского хозяйства не дают себя в обиду. Подробности

    Перейти в раздел

    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия ответит ВСУ на теракт в Донецке

    ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку в Донецке, погибли 25 человек. Россия призвала международное сообщество осудить теракт и пообещала поднять эту тему в Совбезе ООН. Для предотвращения ударов по Донецку необходимо отодвинуть противника подальше на запад. Российские силы взяли мощный опорный пункт ВСУ на бывшей базе отдыха «Царская охота», а также, по некоторым данным, вошли в Авдеевку. Почему закрепление в Авдеевке имеет важное значение для безопасности Донецка и какова будет здесь тактика российских сил? Подробности

    Перейти в раздел

    Европейцы из-за Украины осознали собственную слабость

    Париж и Берлин поссорились из-за объемов помощи Украине. Германия обвинила Францию в недостаточной поддержке ВСУ. Спор произошел на фоне непропорционально малого вклада некоторых членов ЕС в поддержку Украины, многократных призывов ФРГ вооружаться в ближайшие годы и отсутствия в США консенсуса по вопросу финансирования Киева. Чем вызваны разногласия европейцев и какие опасения они скрывают? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Когда Германия выйдет из ЕС

      Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель высказалась за проведение в Германии референдума о выходе из ЕС по британскому образцу. Это может произойти в том случае, если «Альтернатива» придет к власти, в чем лично Вайдель не сомневается и даже называет сроки возможной победы.

    • Покушение Зеленского на русские земли

      Указ Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях РФ» в Совбезе России назвали «ходом, вызванным провалом на фронте». В чем смысл этого хода? И как его нужно воспринимать – как дешевый пиар или как серьезную угрозу?

    • В НАТО готовятся к тотальной войне с РФ

      Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал гражданское население стран альянса готовиться к «тотальной войне» с Россией в следующие 20 лет. Одновременно НАТО мобилизовало рекордное количество военнослужащих на учения. Насколько серьезно нужно воспринимать такие слова и действия?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

    Перейти в раздел

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............