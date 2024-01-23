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Путин принял приглашение приехать в тундру и покататься на оленях
Путин удивился скорости оленя и в шутку поинтересовался, не нужен ли ремень безопасности
Президент Владимир Путин удивился рассказу оленевода из Ямало-Ненецкого автономного округа о скорости северных оленей.
Представитель региона в ходе встречи главы государства с семьями на форуме «Родные – любимые» пообещал прокатить Путина на трех белых оленях, передает ТАСС.
«Быстро олень ездит?» – поинтересовался Путин. Получив ответ, президент удивился: «70 километров в час? Так быстро бегает?» Оленевод ответил, что животное бегает, «как спортсмены на лыжах». «Пояс безопасности не нужен?» – поинтересовался президент. «Не нужен», – заверил житель Ямала.
Путин также ответил согласием на приглашение местного оленевода приехать в Ямало-Ненецкий автономный округ. «Постараюсь приехать обязательно, – пообещал президент. – Я был на Ямале у энергетиков. Но надо обязательно посмотреть, как оленеводы живут. Я постараюсь это сделать обязательно». В ответ на предложение побывать в настоящем чуме Путин ответил, что «в чуме был неоднократно».
«Каждый в тундре ребенок ваше имя знает, – сказал президенту житель Ямала. – Очень тебя любят в тундре». Путин поинтересовался у него, как работают в регионе нефтяники. «Буровую вставляют, так чистенько делают, – рассказал оленевод. – Раньше в СССР все загрязняли, все железо набросали». «То есть об экологии заботятся», – подытожил президент.
Ранее Путин подписал указ, закрепляющий на федеральном уровне статус многодетных семей и определяющий меры поддержки для них.