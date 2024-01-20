Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.2 комментария
В Литве призвали граждан вложить сбережения в производство танков
Гражданам следует не «держать сбережения в носке», а вложить их в производство танков, заявила глава министерства экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.
«Есть способы, например, занять деньги у населения. Я слышала критику подобных идей с облигациями, но ведь у граждан остается еще немало средств», – сказала Армонайте в эфире национального радио LRT, передает ТАСС.
«Может, лучше их держать не в носке, а вложить в танки», – предложила министр.
При этом гражданам, вероятно, не стоит ждать больших процентов с этих займов, так как есть люди, которые «добровольно поддерживают Украину», и они поймут, «кому, когда и сколько денег требуется», отметила Армонайте.
Ранее в ЕС не смогли согласовать бюджет для нового фонда помощи Украине.