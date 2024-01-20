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    Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин и сейчас генерирует смуту

    И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.

    55 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мировые элиты превращают правду в дезинформацию

    «Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».

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    20 января 2024, 15:14 • Новости дня

    Во Франции потребовали прекратить побуждать наемников воевать на Украине

    Французский политик призвал прекратить побуждать людей воевать на Украине в качестве наемников

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Необходимо прекратить пропаганду, призывающую людей участвовать в боевых действиях на Украине в качестве наемников, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Политик подчеркнул, что Франция должна навести порядок и не ввязываться в конфликт на Украине, а также прекратить пропаганду наемничества, передает ТАСС.

    «Срочно необходим мир», – заявил Филиппо.

    Ранее министр ВС Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна не может запретить своим гражданам воевать на Украине.

    19 января 2024, 16:28 • Новости дня
    Армию Украины предостерегли от «ошибки исторического масштаба»

    Экс-министр обороны Украины Загороднюк предостерег ВСУ от «ошибки исторического масштаба»

    Армию Украины предостерегли от «ошибки исторического масштаба»
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Стратегия «активной обороны», которую избрали в 2024 году вооруженные силы Украины после провала летнего контрнаступления, может продемонстрировать неспособность ВСУ «выиграть войну» и нанести ущерб военным усилиям киевского режима, заявил бывший министр обороны Украины (занимал эту должность в 2019-2020 годах) Андрей Загороднюк.

    Загороднюк в интервью Financial Times отметил, что «ошибкой исторического масштаба» было бы сосредоточение внимания на «сдерживании» без наступательного компонента. По сути, считает он, украинская сторона передала инициативу российским силам, пишет РБК.

    При этом несколько высокопоставленных военных источников FT на Украине считают, что переход в «активную оборону» связан с возможным наступлением с российской стороны.

    Напомним, британские СМИ писали, что после провалившегося контрнаступления вооруженные силы Украины меняют тактику, переходя к «активной обороне» в 2024 году.

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    20 января 2024, 06:29 • Новости дня
    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б

    Российские военные поразили несколькими советскими сверхзвуковыми ракетами П-35Б позиции ПВО в Одессе

    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б

    Tекст: Денис Тельманов

    Советские сверхзвуковые ракеты П-35Б были использованы российскими военными для уничтожения позиций комплексов ПВО ВСУ в Одессе.

    «Несколько ракет П-35Б советского производства комплексов «Утес» и «Редут» были применены для нанесения удара по позициям украинских зенитных ракетных комплексов в районе Одессы», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

    По его словам, ракеты обладали оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой, которые, несмотря на значительный возраст, показали хорошую эффективность.

    Противокорабельная ракета П-35 обладает массой более 4 тонн и максимальной дальностью стрельбы до 400 километров.

    Первый испытательный пуск опытного образца такой ракеты состоялся еще в 1959 году, ракетный комплекс был принят на вооружение в 1964 году на надводных кораблях.

    Позднее для применения П-35 были разработаны береговые стационарные и подвижные ракетные комплексы «Утес» и «Редут», которые используют последние модификации ракеты – П-35Б.

    Агентство отмечает, что по данным открытых источников, П-35 имеют мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 800-1000 килограмм.

    Ранее сообщалось, что в Одессе раздались звуки взрывов, в области действует предупреждение об угрозе с воздуха.

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    20 января 2024, 11:16 • Новости дня
    Украинские власти назвали свое контрнаступление «успешным»

    Глава офиса президента Украины назвал контрнаступление ВСУ успешным

    Украинские власти назвали свое контрнаступление «успешным»
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что ВСУ провели в 2023 году «довольно успешное» контрнаступление с учетом имевшихся у Киева возможностей. Об этом он заявил в интервью испанской газете El Mundo.

    «Ожидания должны соответствовать возможностям. А с учетом предоставленных возможностей контрнаступление прошло достаточно успешно», – сказал он.

    По словам Ермака, Украина все еще возлагает большие надежды на помощь со стороны США и Европы, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины полностью провалилось.

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    19 января 2024, 19:27 • Новости дня
    МИД возложил гибель французов в Харькове на совесть официального Парижа
    МИД возложил гибель французов в Харькове на совесть официального Парижа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послу Франции Пьеру Леви в ходе вызова в МИД России из-за французских наемников в Харькове предъявили факты растущей вовлеченности Парижа в украинский конфликт, сообщили в дипведомстве.

    Кроме того, было указано, что гибель французов в Харькове лежит на совести официального Парижа, «потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», добавили в российском МИД, передает РИА «Новости».

    В комментарии на сайте ведомства отмечается, что ведение Западом, в том числе Францией, «войны по доверенности» и наращивание поставок оружия Киеву противоречат заявлениям о важности установления мира, ведут к эскалации и жертвам среди мирных жителей, превращая страну в «соучастника военных преступлений киевского режима».

    «Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьется правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт и придет осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями», – подытожили в МИД.

    Ранее сообщалось, что высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников.

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    19 января 2024, 20:19 • Новости дня
    На Западе спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине

    CNN: Украинский конфликт может продлиться еще пять лет

    На Западе спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине
    @ Иван Ноябрев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские и западные разведслужбы считают, что конфликт на Украине может продлиться еще от двух до пяти лет, сообщил телеканал CNN.

    По данным источников CNN, знакомых с разведданными, практически все оценки предполагают, что украинский конфликт продлится еще как минимум два года, передает РИА «Новости».

    При этом некоторые неназванные чиновники на Западе заявили, что боевые действия на Украине могут продлиться еще пять лет, сообщает телеканал.

    Отмечается, что президент США Джо Байден в среду встретился с американскими законодателями. Темой обсуждения стали ресурсы, которые могут быть исчерпаны у Киева в ближайшие месяцы. Советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, директор национальной разведки США Аврил Хейнс и другие присутствующие на встрече сообщили Байдену, что без поддержки Вашингтона у Киева могут закончиться системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.

    В ноябре на Украине допустили возможность обсуждения завершения конфликта.

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    19 января 2024, 18:07 • Новости дня
    Украина вернулась к уровню бедности 2002 года

    Украинский эксперт Черенько: Украина вернулась к уровню бедности 2002 года

    Украина вернулась к уровню бедности 2002 года
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украина вернулась к показателям бедности 2002 года, заявила украинский эксперт, доктор экономических наук, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько агентству РБК-Украина.

    По ее словам, с начала исследований бедности в стране в 2000 году по критерию прожиточного минимума в стране было 80% бедных, в 2002 году – 60%, передает ТАСС.

    «Мы за год с 2021-го в 2022 году вернулись на уровень 2002 года – с 40% бедности до 60%», – сказала эксперт. При этом, подчеркнула Черенько, «50% бедных – это опасный сигнал, а 60–80% – еще хуже».

    По данным опроса, проведенного на Украине в ноябре прошлого года, уровень бедности на Украине с 2021 года увеличился. На питании начал экономить каждый четвертый украинец.

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    20 января 2024, 01:08 • Новости дня
    Французский министр: Страна не может запретить гражданам воевать на Украине

    Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что страна не может запретить гражданам воевать на Украине

    Французский министр: Страна не может запретить гражданам воевать на Украине
    @ Geovien So/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Франция не может запретить своим гражданам участвовать в конфликте на Украине, заявил глава Минобороны страны Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI.

    «Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия», — сказал министр (цитата по РИА «Новости»).

    Он подчеркнул, что запрет не может быть наложен, если граждане не являются кадровыми военными и не относятся к французским военным институтам.

    Говоря об уничтоженных в Харькове нескольких десятков французских наемников, министр заявил, сообщение об этом призвано создать впечатление, что на Украине в боевых действиях на стороне Киева участвуют французские военные, и продвигает «нарратив соучастия» Парижа в конфликте.

    Ранее сообщалось, что послу Франции Пьеру Леви в ходе вызова в МИД России из-за французских наемников в Харькове предъявили факты растущей вовлеченности Парижа в украинский конфликт, сообщили в дипведомстве.

    Кроме того, было указано, что гибель французов в Харькове лежит на совести официального Парижа, «потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима»

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    19 января 2024, 15:29 • Новости дня
    Посол Франции прибыл в МИД для объяснений из-за французских наемников в Харькове
    Посол Франции прибыл в МИД для объяснений из-за французских наемников в Харькове
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол Франции в России Пьер Леви, вызванный накануне в МИД России после уничтожения российскими военными французских боевиков в Харькове, прибыл в здание дипведомства на Смоленской площади.

    Леви проследовал в министерство без комментариев для прессы, передает ТАСС.

    В четверг Минобороны сообщило об уничтожении пункта дислокации иностранных боевиков в городе Харькове, основу которых составляли французские наемники. В Париже отрицают причастность своих граждан к боевым действиям на Украине.

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    19 января 2024, 15:59 • Новости дня
    В ЕС не смогли согласовать бюджет для нового фонда помощи Украине

    Bloomberg: В ЕС не смогли согласовать бюджет для нового фонда помощи Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать годовой бюджет в размере 5 млрд евро для нового фонда оказания военной помощи Киеву, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, ЕС обсуждает создание нового фонда для военной поддержки Украины в целях обновления нынешнего механизма финансирования – Европейского фонда мира, передает ТАСС.

    Европейская служба внешних связей предложила выделить порядка 5 млрд евро в качестве годового бюджета нового фонда, но стороны не достигли соглашения. Ожидается, что в скором времени чиновники представят новый документ с возможным планом действий, утверждает агентство.

    Ранее депутат Европарламента Харальд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, назвал Украину бездонной бочкой.

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    19 января 2024, 18:54 • Новости дня
    Посол Франции молча покинул МИД России

    Посол Франции молча покинул МИД России после объяснений из-за французских наемников в Харькове

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вызванный в министерство иностранных дел России из-за французских наемников в Харькове посол Франции Пьер Леви покинул здание ведомства, отказавшись комментировать свой визит.

    Дипломат находился в министерстве около 45 минут, после чего молча покинул здание, передает ТАСС.

    В четверг Минобороны сообщило об уничтожении пункта дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых были французские наемники. В Париже отрицают причастность своих граждан к боевым действиям на Украине.

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    20 января 2024, 03:25 • Новости дня
    Евросоюз может к весне поставить Украине до полутора миллионов снарядов

    В Еврокомиссии заявили, что Евросоюз сможет к весне 2024 года поставить Украине от одного до полутора миллиона снарядов

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз сможет к концу апреля поставить для Украины миллион снарядов, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон.

    «Другими словами, мы держим слово... К концу текущего года мы сможем произвести в Европе еще от миллиона до полутора миллионов боеприпасов», – приводит слова Бретона РИА «Новости». 

    Он отметил, что для этого потребуется финансовая поддержка ЕС более 20 компаний и заводов-производителей, о чем будет объявлено позднее.

    «Нам нужно убедиться, что теперь всё, что мы производим, в первую очередь пойдёт Украине», – отметил Бретон.

    Ранее сообщалось, что Словакия после помощи Украине осталась без авиации, ПВО и денег. Министр обороны республики Роберт Калиняки заявил, что страна не получит компенсацию за переданные Украине истребители МиГ-29 в 2024 году и вряд ли получит в будущем.

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    20 января 2024, 07:17 • Новости дня
    Помощники Байдена заявили, что Киев проиграет без США за несколько недель

    Помощники Байдена заявили, что Киев проиграет без помощи США за несколько недель

    Tекст: Денис Тельманов

    В случае, если Конгресс США не одобрит выделение Киеву помощи, Украина проиграет в конфликте с Россией за несколько недель, заявили помощники президента США Джо Байдена.

    «Помощники президента Джо Байдена прямо заявили законодателям, что если конгресс в ближайшие дни не даст разрешение на дополнительную военную помощь Украине, то Россия сможет выиграть войну в течение нескольких недель», – передает RT со ссылкой на NBC News. 

    Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Киев нуждается в любых видах вооружений, даже в «самых примитивных».




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    20 января 2024, 08:50 • Новости дня
    О повреждении критической инфраструктуры сообщили в подконтрольной Киеву части Херсонской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Объект критической инфраструктуры в подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждены в результате взрывов, сообщил глава назначенной украинскими властями областной военной администрации Александр Прокудин.

    О каком именно объекте инфраструктуры идет речь, он не уточнил, передает ТАСС.

    Ранее в подконтрольных Украине районах Херсонской области была объявлена воздушная тревога, позже ее отменили.

    В среду 17 января звуки взрывов раздались в Одессе.

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    20 января 2024, 09:18 • Новости дня
    В Британии предложили передать Киеву конфискованные лодки мигрантов

    The Telegraph: В Британии предложили дать Украине в помощь конфискованные у мигрантов надувные лодки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Британская организация MissionUkraine, оказывающая помощь Украине, предложила передать Киеву надувные лодки, на которых мигранты переплывают Ла-Манш, сообщило издание The Telegraph.

    Представитель организации считают, что лодки могут помочь «военным усилиям» на Украине, передает ТАСС.

    MissionUkraine уже обращалась с этой инициативой в британское правительство, однако там заявили, что большинство лодок «непригодны для перепродажи или повторного выхода в море, поскольку прибывают в очень плохом состоянии».

    Представитель правительства сообщил, что Лондон оказывает помощь Киеву, но не может передавать небезопасные плавсредства.

    При этом The Telegraph отмечает, что с октября 2023 года Украине тем не менее уже были переданы 15 надувных лодок, которые находились в плохом состоянии. Однако, на юге Украины их отремонтировали, в том числе установили новые двигатели и покрасили.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. Британия в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

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    20 января 2024, 01:18 • Новости дня
    В ходе обстрела Горловки ранены три мирных жителя

    В ходе обстрела ВСУ ранены три мирных жителя Горловки в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Горловки в ДНР, в результате пострадали три мирных жителя, сообщил мэр города Иван Приходько.

    «В гостинице «Родина»... ранены двое мирных граждан. На площади Победы ранен молодой человек», – приводит ТАСС заявление Приходько.

    По его словам, от ударов повреждены «Родина», детский сад «Теремок», ряд домов по улице Пушкинская, а также обесточен микрорайон «Квартал 245».

    Отмечается, что в течение часа ВСУ выпустили по территории Горловки 21 снаряд калибром 155 мм, из которых 12 боеприпасов были кассетными.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что два мирных жителя, включая водителя скорой помощи, пострадали в результате обстрела ВСУ Кировского района Донецка. По его словам, на «скорую» был сброшен взрывоопасный предмет с беспилотника.


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