На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Песков счел неуместным вопрос об «операции» Набиуллиной
Песков отказался отвечать на вопрос об «операции» Набиуллиной, отметив, что это неуместно
Вопрос, касающийся личной информации о здоровье главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, не уместен в рамках обсуждений с журналистами, заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, такой вопрос неуместен, это личная информация о состоянии здоровья, нет ни возможности, ни желания это комментировать, передает РИА «Новости».
«В любом случае желаем здоровья, сил и продолжения целеустремленности Эльвире Сахипзадовне…» – подчеркнул Песков.
Известно, что главу ЦБ экстренно прооперировали.