Из-за повреждения теплосети в Нижнем Новгороде ожоги получили десять человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению ведомства, из-за коммунальной аварии десять человек пострадали и были доставлены в ожоговый центр ПИМУ (Приволжского исследовательского медицинского университета), передает ТАСС.

В ПИМУ сообщили, что девяти взрослым оказали медпомощь, они будут лечиться амбулаторно. Пострадавший с ожогами ребенок будет проходить лечение в стационаре.

Как сообщили в компании АО «Теплоэнерго», место повреждения локализовано, проводятся подготовительные работы для устранения утечки. Компания пообещала также компенсировать затраты пострадавших на лечение, реабилитацию и оказать необходимую материальную помощь.

Напомним, 22 июля в московском торговом центре «Времена года» прорвало трубу с горячей водой, погибли четыре женщины, 10 человек попали в больницу. ТЦ временно закрыли для посещения.