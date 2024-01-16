На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Из-за повреждения теплосети в Нижнем Новгороде ожоги получили десять человек
Повреждение теплосети произошло в центре Нижнего Новгорода на перекрестке улиц Студеной и Славянской, в результате десять человек получили ожоги, сообщили в Нижегородском территориальном центре медицины катастроф.
Согласно сообщению ведомства, из-за коммунальной аварии десять человек пострадали и были доставлены в ожоговый центр ПИМУ (Приволжского исследовательского медицинского университета), передает ТАСС.
В ПИМУ сообщили, что девяти взрослым оказали медпомощь, они будут лечиться амбулаторно. Пострадавший с ожогами ребенок будет проходить лечение в стационаре.
Как сообщили в компании АО «Теплоэнерго», место повреждения локализовано, проводятся подготовительные работы для устранения утечки. Компания пообещала также компенсировать затраты пострадавших на лечение, реабилитацию и оказать необходимую материальную помощь.
Напомним, 22 июля в московском торговом центре «Времена года» прорвало трубу с горячей водой, погибли четыре женщины, 10 человек попали в больницу. ТЦ временно закрыли для посещения.