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В России запустили проект по трудоустройству молодежи «Профразвитие»
Стартовал новый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» – «Профразвитие», направленный на помощь молодежи в профессиональном самоопределении через прохождение стажировок в ведущих российских компаниях.
Проект уже объединяет более 80 работодателей, предлагающих более 200 стажерских позиций. Ранее был запущен информационный портал «Профразвития» – твоистажировки.рф.
Презентация нового проекта состоялась на площадке Российского общества «Знание». В рамках медийного запуска организаторы познакомили участников и зрителей с механикой проекта. Совместно с приглашенными гостями из числа ведущих специалистов в области найма, провели мастер-классы по всем этапам трудоустройства.
В качестве спикеров церемонии открытия выступили: первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, директор департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и высшего образования РФ Дмитрий Покровский, руководитель корпоративного университета ПАО «Татнефть» Ольга Цыгина, директор по продажам и маркетингу стаффинговой группы ANCOR Наталья Щербакова, управляющий партнер ООО «ТЕНЧАТ», суперфиналист конкурса «Лидеры России» Михаил Слободинский, рекрутеры и другие представители ключевых партнеров проекта.
«Проект «Профразвитие» станет для участников единой точкой входа в ведущие российские компании и органы власти. Среди его партнеров - промышленные корпорации, ИТ-компании, работодатели строительной отрасли, финансового сектора, ведущие организации в сфере спорта, туризма и НКО. Работодатели предлагают участникам проекта уже свыше 200 стажерских позиций. Сама идея проекта состоит в том, чтобы не ограничиваться возможностями стажировок», – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.
Механика проекта полностью повторяет реальный процесс трудоустройства в компании. Участникам предстоит выбрать интересующие стажировки и составить резюме, пройти тестирование и получить оценку компетенций, выполнить тестовое задание от работодателя и представить себя на интервью с HR-специалистом. Стажерские позиции предложат Министерство спорта РФ, Госкорпорация «Росатом», ОЭЗ ППТ «Алабуга», Банк ВТБ (ПАО), ПАО «ВымпелКом», ПАО «Татнефть», Группа СВЭЛ, Группа Синара, Группа компаний «Русагро» и другие работодатели.
«Профразвитие» – уникальный портал не только для молодых специалистов, но и для работодателей. Согласно исследованию, которое группа ANCOR проводила совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» в марте этого года, среди компаний, которые планируют стажерские программы в 2023 году, 42% увеличили количество таких позиций, при этом более 50% компаний отмечают, что главная трудность при найме молодых специалистов – дефицит кадров с необходимыми компетенциями», – отметила директор по продажам и маркетингу стаффинговой группы ANCOR Наталья Щербакова.
Победители «Профразвития» получат приглашение на стажировки в компании, а финалисты – ценные призы. Проект «Профразвитие» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Регистрация на проект уже доступна на портале www.rsv.ru. Претендовать на прохождение стажировок могут граждане России в возрасте от 18 до 35 лет.