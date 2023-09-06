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    Газета Rzeczpospolita сообщила, что Польша начала выдавать Украине «мужчин, которые выехали из страны». Потом уточнила, что пока не всех, а только организаторов незаконной миграции. Но лиха беда начало.

    5276 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Зеля «арестовал» Беню

    В таких криптореспубликах, которые принято называть «банановыми», люди, вырвавшиеся из клоунов при геях, ощущают, что они таки геи у клоунов, и сделают все, чтобы уничтожить всех, кто помог им прийти к власти.

    6 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Вовка, ты только живи

    Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.

    9 комментариев
    6 сентября 2023, 14:23

    Арестованный на Кипре россиянин Петров назвал возбужденное в США дело политическим

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Помещенный под стражу на Кипре по запросу американских властей российский гражданин Артур Петров назвал свое дело политическим, такое мнение он выразил после предварительного слушания в окружном суде Ларнаки по вопросу об экстрадиции.

    Дело является «стопроцентно политическим», преследование США ведется из-за того, что речь идет о предпринимателе из России, сказал Петров ТАСС.

    Он отметил, что работники российского посольства на Кипре всячески помогают ему, и пояснил, что Центральная тюрьма Никосии переполнена, но условия там приемлемые.

    Его отец Виктор Шлосс указал, что защита намерена добиваться освобождения обвиняемого. Он выразил уверенность, что дело сфабриковано, оно носит «более политический характер, нежели юридический».

    Сам Петров попросил у суда дополнительное время на поиск адвоката. Он указал, что за время с начала ареста он не смог найти защитника, который сможет оказать помощь.

    Судья Михалис Михаил удовлетворил эту просьбу, на это обвиняемому отводится шесть дней, до 12 сентября. В этот день Петрову предстоит явиться в суде с адвокатом.

    Напомним, министерство юстиции США заявляло, что российский и немецкий гражданин Артур Петров арестован на Кипре по запросу Вашингтона в связи с обвинениями в незаконном экспорте в Россию произведенной в США микроэлектроники.

    США полагают, что россиянин якобы входил в сеть, занимавшуюся после начала СВО экспортом больших объемов микроэлектроники в обход санкций. Петрову грозит пожизненное.

    3 сентября 2023, 16:25
    Царев назвал причины ареста Коломойского

    Экс-депутат Рады Царев: Бизнесмен Игорь Коломойский стал жертвой своих же интриг

    Царев назвал причины ареста Коломойского
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Дарья Волкова

    Арестовав Игоря Коломойского, президент Украины Владимир Зеленский пытается показать США свою независимость от бывшего спонсора. Но если олигарху удастся оспорить дело, он заработает образ мученика, которого «кинул» Зеленский. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее украинский суд отправил олигарха Коломойского под стражу.

    «У меня нет сомнений в том, что арест Коломойского – демонстрация Зеленским перед США своей независимости от олигарха и борьбы с коррупцией. Одновременно все это повышает рейтинг Зеленского внутри Украины», – сказал бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

    «Не секрет, что Коломойский финансировал скандал с частной газодобывающей компанией Украины Burisma и Хантером Байденом, причем в интересах Трампа. По его инициативе был собран компромат, который затем передали в прокуратуру Соединенных Штатов», – отметил он.

    «Разумеется, когда Джо Байден стал президентом, американцы начали давить на действующую украинскую власть с целью нейтрализовать олигарха. В результате у Коломойского отобрали многие активы. Теперь его могут легко выдать Вашингтону, где ему предъявят ряд уголовных обвинений», – полагает собеседник.

    «С другой стороны, уголовное дело против Коломойского на Украине сопровождается таким количеством ошибок, что оспорить его будет не сложно. Если он это сделает, то это послужит аргументом в пользу его невиновности и в зарубежных судах. Таким образом Коломойский получит имидж мученика, человека, которого «кинул» Зеленский. А с учетом падения рейтинга действующего украинского президента, в перспективе олигарху это пойдет на руку. Но здесь главное не заиграться», – считает Царев.

    «Вместе с тем дальше бежать Коломойскому некуда. Единственная страна, которая могла бы не выдать его США, это Россия. Другой вопрос заключается в том, примут ли его. Но олигарх обладает огромным количеством информации. Попав в руки российского руководства, эта информация могла бы пролить свет на очень многие события. В частности, по поводу сбитого над Украиной малайзийского «Боинга», – заключил собеседник.

    В субботу суд отправил олигарха Игоря Коломойского под стражу с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен (более 1,2 млрд рублей) по делу о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. При этом он намерен подать апелляцию, а не вносить залог, сообщил его адвокат.

    Ранее Коломойскому были предъявлены обвинения в совершении ряда преступлений. По данным следствия, в течение 2013–2020 годов Коломойский легализовал более 13 млн долларов путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. А 1 февраля СБУ провела в доме Коломойского обыск по делу о махинациях в «Укртатнафте».

    Тогда газета ВЗГЛЯД писала, что Владимир Зеленский решил принести в жертву одного из архитекторов своего президентства. В частности, на деньги олигарха был создан сериал «Слуга народа», где Зеленский сыграл Василия Голобородько и сформировал свой политический образ (который позже, впрочем, был на 100% опровергнут реальными делами). И именно Коломойский вложился в кампанию Зеленского финансово и медийно больше остальных.

    Аналитики также отмечали, что Коломойский раздражает Вашингтон. К тому же в США против олигарха также ведется несколько дел. Поэтому, когда Зеленскому необходимо показать свою лояльность Штатам, а внутри страны прикинуться борцом с коррупцией, то он показательно разгоняет военкомов, охотится на уклонистов и инвалидов, а также вспоминает об олигархах.

    А если заглянуть в прошлое чуть дальше, то можно вспомнить, как в 2014 году Коломойский формировал так называемые добробаты для войны в Донбассе. «В условиях внешнего управления «скрипач не нужен», – добавляет он. В свою очередь авторы украинского Telegram-канала «Резидент» считают, что «офис президента создает благоприятный фон для Зеленского перед поездкой в США».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему арест Коломойского стал подарком Зеленского Байдену.

    Коментарии (32)
    4 сентября 2023, 02:13
    В Китае назвали последствия «позорного отступления» ВСУ для Запада

    GT: Россия заставит США и НАТО вкусить горький плод поражения после позорного отступления ВСУ

    В Китае назвали последствия «позорного отступления» ВСУ для Запада
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные заняли «терпеливую оборонительную позицию» и готовы к затяжным боевым действиям в зоне спецоперации, пишут китайские СМИ.

    Директор Института исследований Средиземноморья при Чжэцзянском университете международных исследований Ма Сяолинь в статье для Global Times написал, что российские военные «настроились на затяжной конфликт на истощение». Россия, как отмечает китайский эксперт, создала три линии многослойной обороны на восточном берегу Днепра, чтобы наносить удары по сухопутным войскам Украины, передает РИА «Новости» текст статьи.

    Запад не может скрыть своей неудовлетворенности и своего разочарования происходящим, продолжает Ма Сяолинь. Контрнаступление ВСУ планировалось начать еще весной, напоминает китайский аналитик, добавляя, что украинской стороне в результате этой кампании не удалось захватить ни одной стратегически важной цели. Кроме того, продолжает автор статьи, было потеряно около 30% поставленного НАТО вооружения, солдаты ВСУ деморализованы, многие украинские военные оказались в плену.

    Ма Сяолинь считает, что Россия сможет использовать свое преимущество для того, чтобы заставить США и НАТО «вкусить горький плод поражения» и позорного отступления.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявлял, что ВСУ не смогут достигнуть целей контрнаступления и «перерезать» сухопутный коридор в Крым.

    Коментарии (7)
    3 сентября 2023, 22:43
    В США назвали «бреднями» мечты Зеленского о «сдаче» Крыма без боя

    Ветеран ВС США Дрейвен раскритиковал требования Зеленского отдать Крым без боя

    В США назвали «бреднями» мечты Зеленского о «сдаче» Крыма без боя
    @ President Of Ukraine/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Требование украинского президента Владимира Зеленского о том, чтобы российское руководство отдало киевскому режиму Крым без боя, является бреднями, заявил ветеран американской армии Ноктис Дрейвен.

    Эксперт на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) признался, что не понимает «бредней» Зеленского. Ветеран ВС США подчеркнул, что киевский режим не способен «защитить Украину, не говоря уже о том, чтобы требовать российскую территорию», передает РИА «Новости».

    Зеленский ранее не раз признавался в желании захватить Крым. Недавно, в частности, он сказал, что хотел бы, «чтобы русские войска ушли с полуострова без давления» со стороны украинских боевиков. Также он сообщил, что готовится некий перечень шагов по «деоккупации» полуострова.

    Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В годовщину воссоединения Крыма с Россией глава государства назвал это событие историческим выбором и подчеркнул, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова.

    Коментарии (17)
    5 сентября 2023, 13:15
    В США указали Вашингтону на необходимость просить у России прощения после ее победы

    Экс-разведчик Риттер: США стоит надеяться, что Россия их простит после победы

    В США указали Вашингтону на необходимость просить у России прощения после ее победы
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США остается только надеяться на то, что Россия после победы в конфликте на Украине сможет их простить, заявил экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

    По его словам, американцы коллективно совершили огромные грехи против России. При этом, отметил он, у россиян большое сердце, и у США есть надежда, что их простят и продолжат сотрудничество, передает ТАСС.

    Риттер считает, что победу одержит Россия, но россияне не будут такими мстительными, как США.

    Коментарии (22)
    6 сентября 2023, 01:55
    Посол России оценил вероятность улучшения отношений с США

    Посол Антонов призвал не ждать улучшения отношений с США в ближайшее время

    Посол России оценил вероятность улучшения отношений с США
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшей перспективе улучшения отношений с США не произойдет по ряду причин, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    На консульском приеме для соотечественников в Сан-Франциско Антонов отметил, что его часто спрашивают о том, когда «улучшат российско-американские отношения», передает ТАСС.

    Практику проведения выездных сессий пришлось ввести из-за закрытия по требованию США российских консульских учреждений на тихоокеанском побережье Соединенных Штатов. Антонов отметил, что России не удалось вернуть дипломатическую собственность, которую «отобрали американцы». В ближайшее время ожидать этого также не стоит.

    Напомним, Антонов заявил, что от российско-американских отношений «остались какие-то крохи». По его словам, Соединенные Штаты запятнали репутацию открытой поддержкой украинских нацистов.

    Коментарии (13)
    5 сентября 2023, 21:57
    США уведомили Россию о пуске межконтинентальной ракеты Minuteman III

    Пентагон: США в среду проведут тестовый пуск МБР Minuteman III

    США уведомили Россию о пуске межконтинентальной ракеты Minuteman III
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    США в среду утром проведут новые испытания своей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, тестовый пуск будет носить штатный характер, Россия предупреждена, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Он подчеркнул, что запуск МБР, не оснащенной боезарядом, произойдет с базы Ванденберг космических сил США в штате Калифорния. Райдер добавил, что согласно двусторонним обязательствам, США передали предварительное уведомление о пуске ракеты и заранее уведомили российское правительство, передает ТАСС.

    Ранее американские военные в апреле провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части.

    Коментарии (5)
    5 сентября 2023, 01:59
    Во Франции рассказали, как Зеленский «поломал себе зубы» в споре с США

    Французский журналист Жирар: Неуемное желание Зеленского воевать до «победного конца» раздражает США

    Во Франции рассказали, как Зеленский «поломал себе зубы» в споре с США
    @ Eugen Kotenko/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Неуемное желание украинского президента Владимира Зеленского воевать до «победного конца» вызывает у Вашингтона «некоторое раздражение», заявил французский писатель, обозреватель газеты Le Figaro Рено Жирар.

    Жирар в эфире программы Le Live, трансляция которой велась на сайте Le Figaro, не исключил, что американская сторона хотела бы прийти к мирному урегулированию ситуации между Россией и Украиной. Именно поэтому позиция Зеленского, по его мнению, вызывает в Вашингтоне раздражение, передает ТАСС.

    В особенности это проявилось на саммите НАТО в Вильнюсе в июле, когда Зеленский оказывал на американцев «чрезмерное давление», требуя согласиться с его взглядами и настаивая среди прочего на почти немедленном включении Украины в состав Североатлантического альянса, чего Вашингтон не хотел, отметил Жирар. «Это вызвало у США раздражение», – сказал он.

    «Выкручивать руки» американцам, по словам французского эксперта, крайне сложно. По его словам, Зеленский попытался, «и на этом поломал себе зубы».

    Британские СМИ ранее также писали, что президента США Джо Байдена разозлило поведение Зеленского на их первой встрече в Вашингтоне в сентябре 2021 года.

    Коментарии (7)
    4 сентября 2023, 08:42
    Байден выразил сожаление в связи с отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20

    Байден выразил разочарование в связи с возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20

    Байден выразил сожаление в связи с отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Американский президент Джо Байден разочарован сообщениями о вероятном отсутствии председателя КНР Си Цзиньпина в саммите G20 в Дели.

    По информации американских СМИ, Байден разочарован, однако все же собирается с ним встретиться, передает «Интерфакс».

    Тем временем российский лидер Владимир Путин сообщил, что скоро состоится его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, которого он называет своим другом. Кроме того, Путин собирается в октябре посетить форум «Один пояс – один путь» в Китае.

    Коментарии (8)
    6 сентября 2023, 09:45
    Захарова: До Украины дошло, какую роль ей отвел Запад

    Спикер МИД Захарова прокомментировала слова секретаря СНБО Данилова о роли Украины в игре Запада

    Tекст: Александра Юдина

    До Киева наконец дошло, что происходящее в данный момент – не попытка России и Украины выяснить отношения, а глубокий конфликт, в котором США стремятся вернуть мир в колониальную зависимость, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова

    В своем Telegram-канале она указала на то, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов наконец признал, что третья мировая война сейчас «вошла в активную фазу». Более того, он отметил, что если кто-то считает, что «это выяснение отношений между Россией и Украиной – это ошибка, все намного сложнее».

    «Дошло, наконец, и до «избранных»… что это никакой не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир в колониальную зависимость, сохранить подчиняемые им веками мировые ресурсы и насыщать себя не принадлежащими ему богатствами», – подчеркнула Захарова.

    Также представитель МИД заметила, что до «избранных», скорее всего, дошло и то, что они – инструмент.

    «Отсюда такая истерика. Спросите Данилова, что скрывается за этим «все намного сложнее»? Не прозрение ли насчет роли Украины в эту историческую эпоху?» – резюмировала дипломат.

    Напомним, Данилов заявил, что конфликт на Украине – не последний конфликт в мире, но после него изменится роль многих мировых институций, в том числе ООН.

    Коментарии (7)
    4 сентября 2023, 04:17
    Минюст США предложил использовать 1 млрд долларов замороженных активов России

    CBS: США хотят использовать на Украине более 1 млрд долларов подсанкционных российских активов

    Tекст: Ольга Никитина

    Министерство юстиции США изучает возможности использования для финансирования Украины более 1 млрд долларов российских активов, подпавших под санкции, сообщают американские СМИ.

    По информации телеканала CBS, США с конца февраля 2022 года арестовали более 1 млрд долларов российских активов по всему миру. Как сообщила каналу первый заместитель министра юстиции – генерального прокурора США Лиза Монако, ведомство добивается разрешения от Конгресса на использование замороженных средств «на пользу народа Украины», передает ТАСС.

    Ранее Белый дом заявлял, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока Россия не возместит «ущерб» Киеву.

    Как отмечал президент Владимир Путин, в мире после заморозки российских золотовалютных резервов сделали вывод, что США являются ненадежными партнерами. Решение США ограничить расчеты в долларах «в отношении тех стран, которые им почему-то не нравятся», российский лидер назвал «огромной ошибкой».

    Коментарии (5)
    6 сентября 2023, 09:14
    Украинские СМИ сообщили о визите Блинкена в Киев

    Украинские СМИ: Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев

    Украинские СМИ сообщили о визите Блинкена в Киев
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев, пишет украинское издание УНИАН.

    Официального подтверждения о его поездке в Киев на данный момент нет, передает РИА «Новости».

    Согласно информации украинского агентства «Страна.ua», в центре Киева перекрыто движение.

    Как отметил в своем Telegram-канале украинский блогер Анатолий Шарий, «Блинкен приехал в Киев говорить о переговорах».

    Годом ранее в сентябре госсекретарь США прибыл с необъявленным визитом в Киев, его поездка не анонсировалась.

    Коментарии (7)
    6 сентября 2023, 13:37
    В Кремле выразили озабоченность из-за учений Армении и США

    Представитель Кремля Песков заявил, что совместные учения Армении и США вызывают настороженность в Москве

    В Кремле выразили озабоченность из-за учений Армении и США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Проведение совместных армяно-американских учений на территории Армении вызывает настороженность Москвы, ситуация будет глубоко проанализирована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, такие новости вызывают настороженность особенно в нынешней ситуации, поэтому в Кремле будут глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны Армении сообщило, что совместные военные учения Армении и США Eagle Partner – 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.

    Коментарии (19)
    4 сентября 2023, 05:12
    Экс-советник Пентагона призвал США скорее мириться с Россией

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Мирные переговоры по Украине нужны США, а не России

    Tекст: Ольга Никитина

    Американским властям следует подтолкнуть власти в Киеве к мирным переговорам с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заявил, что сейчас наступило «самое время для переговоров». По его словам, выход из «многочисленных катастроф» нужен не России, а именно США. «Миритесь, дураки!» – призвал он американское руководство.

    Эксперт считает, что от Белого дома требуются решительные действия в свете таких кризисов, как конфликт в бывшей советской республике, ослабление экономики США, рост уровня преступности и миграционный кризис, передает РИА «Новости».

    Ранее экс-советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что российский лидер Владимир Путин может инициировать срочные переговоры о мире, на что Запад будет склонен согласиться, а Киев останется без союзников.

    Коментарии (5)
    4 сентября 2023, 07:45
    Генерал ВКС США назвал последствия «внеземной» войны

    Генерал ВКС США Солтцман: Война в космосе изменит жизнь людей на многие века

    Tекст: Ольга Никитина

    Если вспыхнет война в космосе, она окажется более разрушительной, чем традиционные воздушные, наземные и морские конфликты, заявил командующий космическими силами США Ченс Солтцман.

    Солтцман в интервью изданию Newsweek отметил, что «внеземная война» изменила бы жизнь людей на многие века вперед, передает РИА «Новости».

    Американский генерал считает, что для США для достижения своих военных целей должны лишить противника способности осуществлять нацеливание на американские спутники. По его словам, это война в ее традиционном смысле.

    В результате подобного конфликта космос, который он назвал всеобщим достоянием человечества, засорился бы на много поколений вперед.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США угрожают российским спутникам.

    Коментарии (3)
    5 сентября 2023, 20:53
    Байден решил поехать на саммит G20, несмотря на COVID у жены

    Байден принял решение отправиться на саммит G20 в Индию, несмотря на COVID у его жены

    Байден решил поехать на саммит G20, несмотря на COVID у жены
    @ Michael Reynolds/CNP/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент США Джо Байден на текущей неделе приедет на саммит «Группы двадцати» в Индии, несмотря на обнаружение у его супруги Джилл COVID, заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Он сообщил о решении Джо Байдена отправиться в Нью-Дели, передает РИА «Новости».

    Салливан добавил, что президент США запланировал переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он также отметил, что Байден хочет провести переговоры и с председателем КНР Си Цзиньпином, но пока таких контактов официально не запланировано.

    Ранее сообщалось, что у Джилл Байден выявили коронавирус.

    Коментарии (6)
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